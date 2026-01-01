全世界で累計1,500万人以上を動員しているリアル脱出ゲームを企画制作する株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）は、今年2026年の幕開けを彩る特別番組『リアル脱出ゲーム1,500万人動員突破記念 SCRAP新春生放送』を、2026年1月12日(月祝)20時よりSCRAP公式Youtubeチャンネルにて配信いたします。★番組URL：https://youtube.com/live/Kd2HyEsW4uM

累計動員数が1,500万人突破記念の大型プロジェクトを初公開！

『SCRAP新春生放送』は2026年大注目となるイベントの詳細情報や魅力を、制作陣を交えてご紹介する生配信番組。放送では「館を一棟貸切った新作リアル脱出ゲーム」の詳細情報や「リアル脱出ゲーム CROSSING 渋谷店」の大型パワーアップ情報、さらに2026年最注目の「リアル脱出ゲーム累計動員数1,500万人突破記念イベント」の発表を予定しています。

豪華なお年玉プレゼントキャンペーンも！

番組ではXと連動した「お年玉プレゼントキャンペーン」を実施します。生放送中にリアル脱出ゲーム公式Xから投稿される最新情報に関するポストをリポストすると、抽選で高級焼肉や旅行券など新春を彩る豪華賞品が当たります！

ほかにも、好評開催中のリアル脱出ゲームに関する最新情報など盛りだくさんの内容を予定！ SCRAPは、2026年もリアル脱出ゲームをはじめとする様々なイベントで皆様に最高の物語体験をお届けしてまいります。その新情報をたっぷりとご紹介する本番組をぜひご覧ください。

番組概要

■番組タイトル『リアル脱出ゲーム1,500万人動員突破記念 SCRAP新春生放送』■放送日時2026年1月12日(月祝)20:00～■出演者加藤隆生、青木たつや、土屋啓佑、堂野大樹■番組URLhttps://youtube.com/live/Kd2HyEsW4uM

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,500万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営しています。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行ない、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine