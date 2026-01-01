株式会社アニプレックス（本社：東京都千代田区 代表取締役 岩上敦宏 以下アニプレックス）は、アプリゲーム『魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra』（Magia Exedra:マギアエクセドラ）において、2026年1月1日（木）0時より、「ゆく年くる年キャンペーン 新春祭-2026-」を開催し、お年玉として初日ログインだけでマギカストーン3,000個プレゼントや、1日1回無料ガチャ、マギカストーンが必ず当たるまどドラくじ等の豪華キャンペーンを開始いたしました。さらに、晴着姿の限定★5キオク[プルウィア☆ノイヤー]鹿目まどかが登場するピックアップガチャを開始いたします。

晴着姿の限定★5キオク [プルウィア☆ノイヤー]鹿目まどか 登場！

2026年1月1日（木）0時より、新春イベントに合わせて、限定★5キオク[プルウィア☆ノイヤー]鹿目まどか（CV 悠木碧）が登場するボーナスゲージ付きのピックアップガチャを開始いたしました。期間：2026/01/01 (木) 00:00～2026/01/22 (木) 11:59※詳細はゲーム内のお知らせをご確認ください。

キャラクターPV [プルウィア☆ノイヤー]鹿目まどか

「ゆく年くる年キャンペーン 新春祭-2026-」開催！お年玉でマギカストーン3,000個プレゼント！さらにメダルを集めて豪華報酬もらえる！

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=ZooTjocWe14

2026年1月1日（木）0時より、「ゆく年くる年キャンペーン 新春祭-2026-」を開催し、まどドラからのお年玉として、期間中の初回ログインでマギカストーン3,000個をプレゼントするキャンペーンを開始いたしました。期間：2026/01/01 (木) 00:00～2026/01/15 (木) 11:59

ログインでお正月ポートレイトをプレゼント！

2026年1月1日（木）0時より、新春祭-2026-として、ログインでお正月記念のポートレイトをプレゼントするキャンペーンを開始いたしました。ポートレイトは、期間中のログインで合計6枚獲得いただけます。期間：2026/01/01 (木) 00:00～2026/01/15 (木) 11:59※ログインボーナスは毎日5時にリセットされます。

新春メダルを集めて、マギカストーン3000個や★5キオク確定マギアキーのかけらが獲得できる！

2026年1月1日（木）5時より、新春祭-2026-として、1日1回無料ガチャやログインボーナス、ミッションクリアで「新春メダル」を獲得することができるキャンペーンを開始いたしました。メダルを集めるとマギカストーン3,000個、★5キオク確定マギアキーのかけら30個、マギアキー10個などと交換することが可能です。期間：2026/01/01 (木) 05:00～2026/01/15 (木) 11:59

1日1回無料ガチャ開催！最大15回！

2026年1月1日（木）0時より、新春祭-2026-として、1日1回引ける無料ガチャを開始いたしました。無料ガチャを引くと「新春メダル」も獲得することができ、メダルを集めるとマギカストーン3,000個、★5キオク確定マギアキーのかけら30個、マギアキー10個などと交換することが可能です。期間：2026/01/01 (木) 00:00～2026/01/15 (木) 11:59

まどドラくじ開催！特等でマギカストーン30,000個当たる！

2026年1月1日（木）5時より、特等当選でマギカストーン30,000個を手に入れることができ、参加賞でも必ずマギカストーンが当たる「まどドラくじ」を合計20枚獲得いただけます。「まどドラくじ抽選チケット」は1枚ごとに番号が記載されており、その番号と当選番号が見事一致した場合、一致した等の景品が獲得できます。期間中のログイン・ミッションでまどドラくじが合計20枚獲得でき、抽選・発表は1月上旬の公式生放送内で発表予定となっております。チケット獲得期間：2026/01/01 (木) 05:00～2026/01/07 (水) 11:59抽選・発表：1月上旬生放送※詳細はゲーム内の特設ページをご参照ください。※受取期間（2026/01/07 11:59まで）にボックスから受け取られていない場合、抽選に参加できなくなりますのでご注意ください。

ストーリーイベント「新春祈願 羽根つきで無病息災」開催！

2026年1月1日（木）0時より、ストーリーイベント「新春祈願 羽根つきで無病息災」を開始いたしました。本イベントはイベント本編をクリアすることで、ボーナスストーリー「新しい年に期待を寄せて」を読むことができます。◆イベントストーリーあらすじツイてない年末を過ごしたまどかは、いろはに誘われ無病息災を祈る水名神社の“羽根つき神事”に参加することを決める。ただそのためには神社で行われる羽根つき大会で勝ち抜く必要があり…期間：2026/01/01 (木) 00:00～2026/01/15 (木) 11:59

イベント交換所のスタイルチケットが2倍！

「新春祈願 羽根つきで無病息災」イベント交換所は、新春祭-2026-として、スタイルチケットが通常の2倍に増量しております。また、マギカストーン、ポートレイト「負けたら墨でばつを！」、オープンヴェイス、プリズムオーブ、能力晶花クエストスキップチケットなど様々なものと交換可能です。

有償限定！お得なステップアップガチャ開催

2026年1月1日（木）0時より、有償マギカストーン限定で引いていただくことができるお得なステップアップガチャを開始いたしました。STEP2では★5キオクの提供割合が通常3％のところ5%にアップ、さらにSTEP3では★5キオクの提供割合が10%にアップいたします。また、本ガチャは特別に「新限定キオク[プルウィア☆ノイヤー]鹿目まどか」がラインナップに追加されており、STEP3まで引くと★5キオク確定1回ボーナスガチャを引くことができます。ボーナスガチャは、[プルウィア☆ノイヤー]鹿目まどかが提供割合10％でピックアップされています。期間：2026/01/01 (木) 00:00～2026/01/22 (木) 11:59

お得な福袋！晴着衣装の鹿目まどか ピックアップガチャ専用マギアキーセットが手に入る！

2026年1月1日（木）0時より、お得な福袋の販売を開始し、「新春祭2026記念！福袋 松」では、マギカストーンと[プルウィア☆ノイヤー]鹿目まどかのピックアップガチャ専用マギアキーセット、★5キオク確定マギアキーなどが手に入ります。各パックは、アプリまたはWEBSHOPのどちらかで1回ずつご購入いただけます。WEBSHOPでは、同じ価格でマギカストーンが増量され、お得となっております。期間：2026/01/01 (木) 00:00～2026/01/22 (木) 11:59

「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」概要

・タイトル名 「魔法少女まどか☆マギカ Magia Exedra」・企画・配信：アニプレックス・開発：ポケラボ・f4samurai・運営：ポケラボ・3月27日 iOS/android版正式リリース開始・7月17日 Steam版正式リリース開始・公式サイト https://www.madoka-exedra.com・公式WEB SHOP https://webshop-jp.games.madoka-exedra.com・公式X https://twitter.com/madoka_exedra （＠madoka_exedra）・公式Discord https://discord.gg/K96EtM7ukW・公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@madoka_exedra・公式ハッシュタグ #まどドラ・著作権表記 ©2024 Magica Quartet/Aniplex,Magia Exedra Project (短縮) ©2024 MQ/A,MEP