【東北限定】ドコモの爆速初売り2026～ドコモ光・home5G・ドコモでんきdポイント還元キャンペーン～

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が提供する「ドコモ光」、「home5G」、「ドコモでんき」をお申込みいただいたお客さまを対象とした、「【ドコモの爆速初売り2026～ドコモ光・home5G・ドコモでんきdポイント還元キャンペーン～」（以下、本キャンペーン）を2026年1月1日（木）から2026年1月12日（月）の期間で開催いたします。

本キャンペーンは、期間中、東北6県内ドコモショップ店頭・出張イベント・サテライト・公式Web サイトにて、「ドコモ光」または「home5G」をお申込みいただいたお客さまへ、最大25,000ポイント（期間・用途限定）のdポイントを進呈いたします。 さらに、「ドコモでんき」へ切替えいただいた方には追加で1,000ポイント（期間・用途限定）のdポイントを進呈いたします。

ドコモは、お客さまが屋内外問わず高速通信をお楽しみになれるブロードバンド環境をご提供するとともに、「ドコモでんき」等のサービスを通じて、お客さまの暮らしをより快適にすることをめざしてまいります。

■キャンペーン概要

■特典ｄポイント（期間・用途限定）詳細

・本特典で進呈するdポイント（期間・用途限定）の有効期限は進呈月含む6か月です。

・進呈するdポイント（期間・用途限定）の利用用途および方法については「dポイントクラブサイト」でご確認ください。

・dポイント進呈時点で「ドコモ光」またはペア回線および、「home 5G プラン」のご契約者がdポイントクラブ会員またはドコモビジネスメンバーズ会員でない場合はポイント進呈されません。

・ドコモビジネスメンバーズ会員の場合はドコモビジネスポイントの進呈となります。

・進呈するdポイント（期間・用途限定）は、「スマートフォンなどのドコモ商品の購入」「dマーケット」「dポイント加盟店」「d払い」「ケータイ料金の支払い」「データ量の追加」など、幅広い用途でご利用になれます。なお、「ポイント交換商品（JALのマイルへの交換含む）」など、一部ではご利用になれません。詳細は「dポイントクラブサイト」でご確認ください。

・キャンペーンポイントの内訳および進呈時期については、各申込・受付方法によって異なります。

・本キャンペーンは予告なく変更または終了する場合がございます。

・本キャンペーンの詳細はキャンペーンサイトにてご確認ください。