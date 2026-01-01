あらゆる製造設備に対応する稼働監視システム「ミエルカくん」日本国内で販売開始中小製造業のDX推進を加速、導入コスト最小で生産性向上を実現

株式会社a-Sol Japan（所在地：東京都清瀬市元町1-1-10清瀬ビル215B、代表取締役：門脇 圭）は、設備メーカーを問わず導入可能な稼働監視システム「ミエルカくん」の日本国内向け販売を2025年12月15日より開始することをお知らせします。本システムは中国・タイの日系製造業ですでに導入され好評を博しており、このたび国内製造現場からの要望に応え、日本市場への提供を決定いたしました。

製造現場のデジタル化と人手不足に応える新ソリューション

日本の製造業は、深刻な人手不足や生産性向上の課題に直面しています。経済産業省の調査によれば、製造業の人手不足率は年々上昇し、2025年には約43万人の人材が不足すると予測されています。一方で、生産設備の稼働状況やサイクルタイム、生産数、不良数といったデータは現在も多くの工場で手作業による記録・集計が行われており、労働力の非効率な使用や正確性の問題が指摘されています。

この課題に対応するため、株式会社a-Sol Japanは既に海外の日系製造業で成果を上げている「ミエルカくん」を国内市場に投入します。同システムは、あらゆる製造設備に対応し、稼働状況を自動で監視・記録することで、従来人手に頼っていた作業の自動化を実現します。「海外の日系工場での導入実績に伴い、国内製造現場からの導入希望が増加していました。製造現場のIoT化、DX推進をより身近なものにするために、日本国内での提供を決定しました」と同社代表取締役の門脇圭氏は語ります。

「ミエルカくん」の主な特長

「ミエルカくん」は、以下の特長を持つ次世代の稼働監視システムです。

1, メーカーにとらわれない汎用性：あらゆる設備メーカー・機種に対応し、既存設備への後付け導入が可能です。これにより、様々な機器が混在する製造現場でも統一的なデータ収集が実現できます。

2, 迅速かつ低コストな導入：最短1時間での設置が可能で、システム導入の専門知識が不要です。月額利用料は6,000円（1台あたり）からと、中小製造業でも導入しやすい価格設定となっています。

3, リアルタイムデータ収集と分析：設備の稼働状況、サイクルタイム、生産数、不良数などのデータをリアルタイムで自動収集。異常発生時には即座に通知し、素早い対応を可能にします。

4, 自動レポート生成機能：従来手作業で行っていた日報・週報・月報の作成を自動化。データ入力や集計作業の工数削減と、人為的ミスの排除を実現します。

5, カイゼン活動への活用：収集したデータを基に、設備の実稼働率や損失時間を可視化。科学的根拠に基づいた改善活動の推進をサポートします。

「ミエルカくんの最大の強みは、その導入のしやすさにあります。専門的な知識や大掛かりなシステム構築が不要で、既存設備に短時間で取り付けられるため、製造現場の負担を最小限に抑えながらDX化を進められます」と門脇氏は説明します。製造現場の生産性向上とコスト削減を実現

「ミエルカくん」の導入により、製造現場では以下の効果が期待できます。

手作業によるデータ収集・集計作業の削減による工数削減リアルタイム監視による異常の早期発見と対応時間短縮正確なデータに基づく設備稼働率向上と生産性改善生産実績の自動記録による報告業務の効率化データの蓄積・分析による継続的な改善活動の推進特に中小製造業において、専任のシステム担当者がいない環境でも簡単に導入できる点が高く評価されています。同社は今後1年間で100工場、1,000ライセンスの販売を目標としています。

「ミエルカくん」概要

名称：ミエルカくん価格：本体 132,000円（1台）、システム利用料 6,000円（1台/月）発売日：2025年12月15日導入時間：最短1時間（1台の設備あたり）主な機能：設備稼働監視、サイクルタイム計測、生産数・不良数自動カウント、レポート自動生成、異常検知・通知対応設備：メーカー・機種を問わず対応可能詳細情報：https://a-sol-kaizenlab.hp.peraichi.com/

会社概要

会社名：株式会社a-Sol Japan所在地：東京都清瀬市元町1-1-10清瀬ビル215B代表者：代表取締役 門脇 圭事業内容：コンピュータシステムの開発、販売、メンテナンス及びそれらに関するハードウェアの販売生産現場、物流現場に関するコンサルティング企業サイトURL：http://japan.a-solsh.comSNS：X（旧Twitter）：https://x.com/KaizenLab_GenbaInstagram：https://www.instagram.com/genba_kaizenlab/営業時間：9時から18時（土日休み）問い合わせ先：電話：042-494-8270メール：kadowaki@a-solsh.com