株式会社Bonheur（所在地：神奈川県横浜市中区、代表：ナカヤタエ）は、女性が直面する離婚リスクの予防・解決をサポートする総合相談サービス「Re婚相談所」を神奈川県内2拠点（横浜・横須賀）増設しました。「Re婚シェルジュ」と呼ぶ専門相談員が、結婚生活の見直しから離婚に関する様々な課題までワンストップでサポートいたします。

現代の結婚・離婚事情と女性が直面する課題

近年、日本の離婚率は横ばいながらも、多様化する家族形態や価値観の変化により、夫婦関係における課題は複雑化しています。特に女性は離婚後、経済的自立や子育て、キャリア継続など複合的な困難に直面することが少なくありません。内閣府の統計によれば、ひとり親世帯の約87%が母子家庭であり、その平均年間就労収入は父子家庭の約56%にとどまっています。このような状況下で、離婚を考える前の段階から適切な相談窓口へのアクセスが重要となっていますが、従来の相談サービスは法律相談や心理カウンセリングなど分野別に分かれており、女性が総合的なサポートを受けるためには複数の窓口を訪れる必要がありました。Re婚相談所では「離婚」を「Re(見直す・向き合う・改善する)」と捉え直し、関係修復の可能性を探りながらも、必要な場合には最適な離婚プロセスを提案するという新しいアプローチを採用しています。特に神奈川県は全国平均を上回る離婚率を示す地域もあり、地域に根ざした支援の必要性が高まっています。

「Re婚シェルジュ」による専門的サポート体制

Re婚相談所の中核を担う「Re婚シェルジュ」は、単なる相談員ではなく、以下の専門性を備えたプロフェッショナルです：＊心理学的知識と対話スキル：夫婦心理学やカウンセリング技法を習得し、感情的になりがちな相談者の本質的なニーズを引き出します。＊法律・制度の理解：離婚に関わる法律知識（財産分与、養育費、親権問題など）を備え、相談者の権利を守るための初期アドバイスを提供します。＊ファイナンシャルリテラシー：離婚前後の家計管理や将来設計について、専門家と連携しながら実践的なアドバイスを行います。＊地域資源のコーディネート：神奈川県内の行政サービスや支援団体、専門家ネットワークを活用し、最適な支援につなぎます。＊ライフプラン再構築支援：離婚後の新生活やキャリア形成について、具体的なプランニングをサポートします。Re婚シェルジュは全員が専門研修を受け、継続的なスーパービジョンを通じて常にスキルアップを図っています。また、半数以上が自身の離婚経験を持ち、当事者視点からの共感的理解を提供できることも特徴です。

神奈川県に特化したサービス展開と地域連携

Re婚相談所は神奈川県の地域特性を考慮したサービス展開を行っています：＊地域密着型の2拠点体制：横浜（都心部）、横須賀（三浦半島）に拠点を設け、地域ごとの生活環境や雇用状況に応じたアドバイスを提供します。＊神奈川県内自治体との連携：県内各市区町村の福祉課や男女共同参画センターと連携し、公的支援へのスムーズな接続を実現します。＊県内企業との両立支援プログラム：神奈川県内の企業と提携し、離婚を経験する従業員の仕事と生活の両立をサポートする企業向けプログラムを展開しています。＊面会交流支援「ボヌールシップ」の県内展開：離婚後の子どもと親の関係維持を支援する第三者機関として、県内の保育施設と連携した安全な環境での交流をサポートします。「神奈川県は都市部から郊外まで多様な生活環境があり、それぞれの地域に合わせた支援が必要です。特に女性が経済的・社会的不利益を被るケースが多い現状を変えるため、県内全域で安心して相談できる環境を整えまいります」とナカヤ代表は語ります。

サービス概要

サービス名称：Re婚相談所（横浜相談所・横須賀相談所）提供サービス：＊結婚生活の見直し・改善に関する相談＊離婚を検討する際の総合サポート＊専門家（カウンセラー・ファイナンシャルプランナー等）の紹介＊面会交流支援「ボヌールシップ」の運営＊神奈川県内自治体との連携サービス対象者：＊結婚生活に不安や悩みを持つ女性＊離婚を検討中の女性＊離婚後の生活再建を目指す女性＊神奈川県在住・在勤の女性を中心に全国対応相談方法：対面相談（横浜・横須賀の各相談所）、オンライン相談（全国対応）問い合わせ先：公式サイト：https://www.la-bonheur.co.jp/電話：要問い合わせメール：要問い合わせ

株式会社Bonheur 会社概要会社名：株式会社Bonheur所在地：神奈川県横浜市中区代表者：ナカヤタエ事業内容：女性活躍支援事業URL：https://www.la-bonheur.co.jp/