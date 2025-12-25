代表取締役 山本 健太郎より新年のご挨拶

皆さま、新年あけましておめでとうございます。2026年の新春を迎え、皆さまのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。2022年の創業以来、クウカン株式会社は富良野・ニセコ・札幌エリアを中心に、多くの不動産オーナー様やパートナー企業の皆さまに支えられてまいりました。昨年は特に、富良野市でのライドシェア導入をはじめとする交通・観光インフラの変化に伴い、「アクセスの課題で眠っていた遊休不動産をどう再生すべきか」という切実なご相談を数多くいただきました。また、自社メディア『JANKEN』を通じたWeb集客支援においても、「単なる管理代行ではなく、世界へ価値を届ける伴走者」として多くの信頼をいただき、増収増益を達成できましたこと、深く感謝申し上げます。

2026年 午年：北海道の発展へ向けてさらなる飛躍を

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0Xer6D0VYK0

2026年は午年です。馬が大地を力強く駆け抜けるように、私たちは不動産DXとWebマーケティングの力を結集し、北海道のさらなる発展に向けて飛躍する一年としてまいります。本年もお客様と共に新たな可能性を切り拓くパートナーとして、より一層邁進する所存です。

クウカンの理念体系：私たちが社会に果たすべき責任

クウカンは、自社が社会においてどのような責任を果たし、価値を提供するために存在するのかを改めて整理いたしました。事業の「顔」と「資産」をデザインする会社として、以下の理念体系を全てのステークホルダーの皆様と共有し、企業活動の指針としてまいります。

Management Philosophy：経営理念

私たちは”感謝される人”を育みます。令和四年(2022年)の創業以来変わらない、当社のDNAです。空間とテクノロジーの力で、未来の”あたりまえ”を創造し、価値の循環を通じて、人々と社会に豊かな変化をもたらします。

Purpose：存在意義

私たちは”発想力”と”実行力”で、新たなクウカン(空間)を生みます。地域に、企業に、モノに、そして人々に眠る「見えざる価値」を発見し、磨き上げること。それを未来へと繋がる「新たな体験」として生み出し、いつか未来から「ありがとう」と感謝される仕事を遺すことが、私たちの使命です。

Credo：大切にする価値観

● まず、動く。未来はそこから始まる：評論家ではなく仕掛け人として、自ら機会を創り、自分と未来を切り拓く。● 挑戦を楽しむ。成果に、こだわる：現状維持は後退。午年の如き勢いで高い目標を掲げ、変化を恐れず成果を追求するプロであれ。● 響き合い、共に創る：個の発想力を尊重し、対話で互いに高め合う。共に創り上げることで、想像を超える未来へ。● 期待を超え価値を届ける。北海道から、世界へ：地域に根ざし、世界へ新しい価値を発信。社会に豊かな変化をもたらす。● 誠実さが信頼の礎となる：全ステークホルダーに常に誠実であり、透明な対話と約束を守る行動で信頼を築く。

北海道の未来を、共に創りませんか？

クウカン株式会社は、私たちのビジョンに共感し、「北海道をともに盛り上げたい」という情熱を持った仲間を募集しています。私たちが取り組むのは、単なる宿泊施設の運営やWeb制作ではありません。観光のV字回復を支え、インバウンドの活気を取り込み、空き家を再生し、地域のDXを推進することで、北海道という地域の「まちづくり」への貢献を目指します。美しい田園風景や雄大な自然を守りながら、地域課題の解決に真正面から向き合い、自らのスキルとアイデアで地域に新しい活力を生み出したい方。そして、インバウンド観光、Webマーケティング、不動産開発に加え、何よりも「北海道」に熱い想いをお持ちの方のご応募を、心よりお待ちしております。

【クウカン株式会社の募集職種】

● 宿泊施設運営スタッフ● Webマーケター・ディレクター● 不動産営業（民泊開発）など

【採用に関するお問い合わせ】

クウカン株式会社 採用担当URL：https://kukanhokkaido.co.jp/recruit

会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc.● 設立：2022年11月29日● 資本金：1,000,000円● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto● 所在地： ○ 富良野オフィス：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ○ 札幌オフィス：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/

関連ニュース

● クウカン、第4期開始｜富良野＆ニセコから不動産・Web事業のグローバル展開を加速、選択と集中で急成長https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/4308/● 北海道のDX人材不足に挑む｜クウカンが札幌・富良野・ニセコで中小企業のデジタル化を支援https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/4085/● クウカン株式会社がふらの観光協会に入会！Webと不動産で、富良野の未来を共に創る存在へ。https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/2246/

本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp