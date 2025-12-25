



～とどけ とどけ ぜんぶ とどけ～

桃ちゃんが渡した花を見てかぐちゃんの目に浮かぶ涙

鬼ちゃんが歌う、三太郎CM初のラブソングにのせて。

au お正月新CM 「とどけ、ぜんぶ。」篇

au 三太郎シリーズ初の90秒長尺CM、元旦1月1日(木)より放送開始

鬼ちゃんが歌う楽曲 「とどけ、ぜんぶ。」も1/9(金)より配信スタート！

KDDI、沖縄セルラーは、au“三太郎”シリーズのお正月新CM「とどけ、ぜんぶ。」篇を2026年1月1日（木)から全国で放映開始します。12年目を迎えた三太郎シリーズの最新作では、本CMオリジナル楽曲の歌詞に合わせ、三太郎たちが美しいと感じるものを見つけ、それぞれの大切な人に届けたくなる想いがあふれ出すストーリーを通じて「とどけ、ぜんぶ。」のメッセージを届けていきます。本CMでは三太郎シリーズ初の90秒長尺CMも放映します。本CMオリジナル楽曲「とどけ、ぜんぶ。」を歌うのは、三太郎シリーズに鬼ちゃん役で出演する菅田将暉さん。楽曲のフルバージョンは『Pontaパス（旧：auスマートパスプレミアム） 』 『auスマートパスプレミアムミュージック』 等音楽配信サービスにて2026年1月9日(金）から一斉配信します。





【CMストーリー】

「見たこともない花が咲いていて 君にも見せたいって思ったんだ♪」という歌詞に合わせ、桃ちゃんは山道で珍しい花を見つけ、かぐちゃんに見せたいとそっと摘み取り空を見上げ、彼女を思います。

その頃、川で洗濯をしながら桃ちゃんを思い、同じ空を仰ぐかぐちゃん。一方、浦ちゃんは砂浜で見つけた貝殻を手に取り、金ちゃんも指先に乗せた蝶を見つめ、それぞれの大切な人にとどけたい気持ちを抱きます。

「離れていても 空を見上げていたら その先に君がいるんだなんて思う♪」の歌詞に合わせ、皆が大切な人を思い浮かべます。

桃ちゃんは花を手に急ぎ、走った先でかぐちゃんと出会います。花を差し出すと、かぐちゃんも同じ花を差し出し、互いの想いが重なっていたことに気づき、思わず涙を浮かべうつむいてしまうかぐちゃん。「大切な人に感動を共有したい」という想いが重なり、「余すことないくらい とどけ ぜんぶ♪」の歌詞とともにCMは締めくくられます。

「とどけ、ぜんぶ。」のフルバージョンMVは、2026年1月2日（金）0:00にau公式YouTubeで公開します。

新CMは下記にてご覧いただけます。

（YouTube公式チャンネル）http://www.youtube.com/user/aubyKDDIofficial

（YouTube）

30秒版 https://youtu.be/gK5MqIhZZWw

60秒版 https://youtu.be/jkG_qU3ftXQ

90秒版 https://youtu.be/RbfnR_bmAaY

フルバージョンMV https://youtu.be/kolW8vY1pJo

三太郎スペシャルサイト

（PC/SP）https://www.au.com/pr/cm/3taro/

「とどけ、ぜんぶ」篇特設ページ

（PC/SP）https://www.au.com/pr/cm/music/

auお正月新CM楽曲「とどけ、ぜんぶ。」

■鬼ちゃんが歌うとどけ、ぜんぶ。な三太郎正月CMソング

＜楽曲紹介＞

美しいものを見た時、おいしいものを食べた時、

あの人に見せてあげたい、食べさせてあげたいと思うことがある。

そんな時に思い浮かぶのは、きっと好きな人だったり、大切な人だったり。

そして、そんなふうに思える人がいること自体が、とても幸せなこと。

そんな想いが、ぜんぶとどけばいいな、という気持ちを歌った曲です。

＜アーティスト起用理由＞

2026年の三太郎お正月CMは、いつものトーンとは少し違うエモーショナルなストーリーになっています。

そこには、11年間続くシリーズの裏で育まれた「大切な人を想う気持ち」が描かれています。

だからこそ、三太郎ファミリーの誰かに歌ってほしいと思いました。

今回三太郎とかぐや姫は劇中に登場しています。

もう「鬼ちゃん」にお願いするしかないと思いました。

【菅田将暉さんプロフィール】

1993年2月21日大阪府生まれ。2009年『仮面ライダーW』で俳優デビュー。

2015年よりauのテレビCM“三太郎”シリーズに鬼ちゃん（鬼）役で出演中。

2017年から音楽活動を開始し、シングル「見たこともない景色」でデビュー後、

「さよならエレジー」はLINE MUSICで2018年年間ランキング1位を獲得。

2019年5月リリースの「まちがいさがし」は各所配信ストアにて1位を席巻し、

オリコン週間デジタルシングルランキングで自身初の3週連続1位を獲得、ストリーミング再生3億回を突破。

その年には『第70回NHK紅白歌合戦』への初出場を果たし、『第61回 日本レコード大賞』特別賞を受賞。

2020年11月リリースの「虹」もストリーミング再生4億回超え。

音楽アーティストとしても大きな注目を集めており、

2026年1月14日にはEP「SENSATION CIRCLE」をリリース予定。

同月にワンマンライブ「菅田将暉 LIVE 2026」も開催予定。

■菅田将暉さんコメント

三太郎シリーズのCMに参加してから、ちょうど10年という節目を迎えました。

このようなタイミングで、これまで関わってきたすべての方への感謝の気持ちを込めて、歌わせていただきました。

2026年が、みなさまにとって幸せな一年になりますように。ぜんぶ、とどきますように。

【楽曲情報】

曲名：「とどけ、ぜんぶ。」

作詞：篠原誠

作曲：大濱健悟

演奏時間：3分34秒

【「とどけ、ぜんぶ。」歌詞】

作詞：篠原誠

いつもの道を いつものように

特別じゃない⽇が 流れてく

⾒たこともない 花が咲いていて

君にも⾒せたいって 思ったんだ

もし君がいなかったら どうだったんだろう

花に何も 思わなかったんだろな

離れていても 空を⾒上げてたら

その先に君がいるんだ なんて思う

素敵なこと 綺麗なこと

君のことが ずっと好きなこと

とどけ とどけ ぜんぶ とどけ

余すことないくらい ぜんぶ とどけ

忘れるように 仕事してみたり

誘われるままに⼈と 会ってみたり

もし君と出会わなかったら どうだったんだろう

違う⼈を好きに なったんだろか

忘れていても 夜空を眺めたら

君が好きな三⽇⽉だ なんて思う

何回 何⼗ 何千 何万

何億回でも 思いだすんだ

笑い声とか ちっちゃな⼿とか

不意に 何も 予感も なくて

ふとした何かを⾒つけただけなのに

なぜ 君

素敵なこと 綺麗なこと

君のことが ずっと好きなこと

とどけ とどけ ぜんぶ とどけ

余すことないくらい ぜんぶ とどけ

とどけ とどけ ぜんぶ とどけ

余すことないくらい とどけ ぜんぶ

auお正月新CM楽曲「とどけ、ぜんぶ。」配信

■楽曲「とどけ、ぜんぶ。」配信

『Pontaパス（旧：auスマートパスプレミアム） 』『auスマートパスプレミアムミュージック』をはじめとした、各音楽配信サービスにて1月9日(金)0：00頃から「とどけ、ぜんぶ。」フルバージョンの一斉配信を開始します。楽曲配信については以下のURLをご覧ください。

https://www.au.com/pr/cm/music/

＜楽曲配信概要＞

「Pontaパス」 「auスマートパスプレミアムミュージック」

■配信期間：2026年1月9日（金）0:00頃～

■対象：「Pontaパス」会員、「auスマートパスプレミアムミュージック」会員のお客さま

■視聴方法：以下の専用ページよりご視聴ページへお進みください。

Pontaパス：

https://player.utapass.auone.jp/playlists/OtXraXfbPHGatrJS0z?medid=utps_cpn&srcid=upass&serial=0354

auスマートパスプレミアムミュージック：

https://player.utapass.auone.jp/playlists/OtXraXfbPHGatrJS0z? medid=utps_cpn&srcid=upass&serial=0336

『Pontaパス』（旧auスマートパスプレミアム）とは

ローソンをはじめとしたおトクなクーポン、あんしんのスマホサポート、エンタメサービスなどを月額情報料548円（税込）/初回30日間無料でご利用いただけるサービスです。auに限らずスマートフォン・タブレットをお持ちのすべてのお客さまが利用可能です。最新の特典内容など詳細は、こちらhttps://pass.auone.jp/mainを参照ください。





『auスマートパスプレミアムミュージック』とは

auの聴き放題音楽配信サービス「auスマートパスプレミアムミュージック」は、月額980円（税込）「Unlimited プラン」で、最新のJ-POPからアニメソング・カラオケ定番曲まで10,000以上のプレイリストが聴き放題となる音楽アプリです。

詳細はこちらhttps://au.utapass.auone.jp/をご覧ください。



