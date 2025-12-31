2025年12月31日(水)に放送・配信された「Fate Project 大晦日TVスペシャル2025」内CMにて、アニメ「Fate/Grand Order 藤丸立香はわからない」Season3のBlu-ray & DVDが2026年3月25日(水)発売されることを発表いたしました。ジャケットイラストはコミックス著者でありアニメの監督・キャラクターデザイン・脚本・演出・編集を担当した槌田による描き下ろしです。あわせて店舗別購入特典も公開しております。

■商品情報

【発売日】 2026年3月25日(水)【価格】 Blu-ray 8,800円（税込） DVD 7,700円（税込）【収録内容】本編ディスク1枚組：Season 3 全24話 ＋ 新規エピソード2本を収録※新規エピソードとして、 「モテる男の悩みは…」「暴走する想いは…」を収録予定

【完全生産限定版特典】◆槌田監督描き下ろしデジジャケット◆三方背BOX◆特製ブックレット◆絵しりとりポーチ＆藤丸集合ステッカー

◆特典CDTRACK LIST1.ビッグバン☆ソング（ビッグバンド ver.）2.ビッグバン☆ソング（ビッグバンド ver. Instrumental）3.すごくいい即興曲4.すごくいい即興曲（トイピアノ ver.）◆特典音声：オーディオコメンタリー◆特典映像：CM集※商品の特典および仕様は予告なく変更になる場合がございます。

■告知TVCM映像・30秒https://youtu.be/32GO1PYyS_A

・15秒https://youtu.be/emL4k67W5Pc

■店舗別購入特典【店舗共通 先着購入特典】ステッカーシート◆対象店舗アニプレックス オンライン、アニメイト、Amazon(【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象)、あみあみ、ゲーマーズ、セブンネットショッピング、ソフマップ・アニメガ、とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）、メロンブックス、楽天ブックス（特典付きカートのみ対象）、HMV、げっちゅ屋（Getchu.com）、タワーレコード(一部店舗を除く)、WonderGOO/新星堂※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。※特典はなくなり次第終了となります。※詳しくは各店舗までお問い合わせ下さい。【店舗別購入特典】各対象店舗にて商品をお買い求めいただいたお客様に、先着で下記の特典を差し上げます。◆アニプレックス オンライン移動中のお楽しみ！マシュのアクリルヘアクリップ3個セット◆アニメイトアクリルスタンド（フォウ）◆Amazon(【Amazon.co.jp限定】商品のみ対象)ブロマイド5枚セット（藤丸立香＆マシュ・キリエライト、玄奘三蔵、紅閻魔、殺生院キアラ、妖精騎士ランスロット）◆あみあみメインビジュアル アクリルキーホルダー◆ゲーマーズブロマイド5枚セット（ネロ･クラウディウス(キャスター)）◆セブンネットショッピングメインビジュアル アクリルスマホスタンド◆ソフマップ・アニメガメインビジュアル 缶バッジ5個セット◆とらのあな（通販含む/池袋店はご予約のみの場合あり）缶バッジ3個セット（アルジュナ〔オルタ〕、ドゥリーヨダナ、ビーマ）◆メロンブックスアクリルキーホルダー（ゴルドルフ・ムジーク）◆楽天ブックス（特典付きのみ対象）フォトカード3枚セット（キルケー、サロメ、藤丸立香）※特典内容は予告無く変更になる場合がございます。あらかじめご了承下さい。※特典はなくなり次第終了となります。※詳しくは各店舗までお問い合わせ下さい。

■商品情報HPhttps://anime.fate-go.jp/nazomaru/bddvd/

