¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¸¥ç¥Ö¥·¥§¥¢À©ÅÙ¤ò³èÍÑ¤·¡¢²¬»³Âç³Ø»öÌ³¿¦°÷¤¬¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¹ñºÝ¶ÈÌ³¤ò¼ÂÁ©
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 31Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯8·î¤«¤é»öÌ³¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê³ØÆâ·ó¶ÈÀ©ÅÙ¡Ö¥¸¥ç¥Ö¥·¥§¥¢À©ÅÙ¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Éô¶É¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿¦°÷°ì¿Í°ì¿Í¤Î¹âÅÙ²½¤òÂ¥¤·¡¢Âç³ØÁ´ÂÎ¤ÎÁÈ¿¥ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³Ø¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÎÏ¤È¹¤¤»ëÌî¤òÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¡¢¡È¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥ïー¥«ー¡É¤Î°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¤½¤Î°ì´Ä¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°²ó¤Î¥é¥ª¥¹¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ËÂ³¤¯º£²ó¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢³ØÌ³·ÏÉôÌç¤ª¤è¤Ó¸¦µæ·ÏÉôÌç¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì1¿Í¤Î¼ã¼ê¿¦°÷¤¬¡¢¹ñºÝÉôÌç¤Î¼çÇ¤ÀìÌç¿¦°÷¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢2025Ç¯11·î18Æü～21Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¥¿¥¤¤Î¶¨Äê¹»¡¦´Ø·¸µ¡´Ø¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¡¢¹â¹»¡¦Âç³Ø¤Ç¤ÎÀâÌÀ²ñ¼Â»Ü¡¢¹â¹»¤Ç¤Î³¤³°¿Ê³Ø¥Õ¥§¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¶¨Äê¹»¤Ç¤¢¤ë¥¥ó¥°¥â¥ó¥¯¥Ã¥È¹©²ÊÂç³Ø¥È¥ó¥Ö¥êー¹»¤È¥«¥»¥µー¥ÈÂç³Ø¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢Î±³ØÀâÌÀ²ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆËÜ³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¶µ¿¦°÷¤äÆüËÜÎ±³Ø·Ð¸³¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¤é¤È°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½¹Ô¤ÎÎ±³ØÀ©ÅÙ¤ä¤µ¤é¤Ê¤ëÂç³Ø´ÖÏ¢·È¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ³ØÀ¸»Ù±çµ¡¹½¡ÊJASSO¡Ë¥¿¥¤»öÌ³½ê¤äµþÅÔÂç³ØASEANµòÅÀ¡¢ASEANÂç³Ø¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊAUN¡Ë¤Ø¤ÎÉ½·ÉË¬Ìä¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥¤¿Í³ØÀ¸¤ÎÆüËÜÎ±³Ø»ö¾ð¤ä³Æµ¡´Ø¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ÈÎ±³Ø¥Ëー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ðÊó¸ò´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢µÒ´ÑÅª¤ËËÜ³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÇ§¼±¤·¡¢ËÜ³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹·Àµ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°Î±³Ø¥Õ¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¹»À¸¡¦Âç³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¶µ°÷¤ò´Þ¤à100¿Í°Ê¾å¤ËËÜ³Ø¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¢±Ñ¸ì¥×¥í¥°¥é¥à¡¢¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¡¢Æþ»î¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Íè¾ì¼Ô¤Î¼ÁÌä¤Ë±þ¤¸¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÈÃúÇ«¤ËÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ³Ø¤ÎÆÃ¿§¤¢¤ë¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤ä»Ù±çÂÎÀ©¡¢¸¦µæ´Ä¶¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¼¤Ò²¬»³Âç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤ä¸½ÃÏ´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¡¢¸½¾ì¤ÎÎ×¾ì´¶¤Ê¤ÉÄÌ¾ï¶ÈÌ³¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ñºÝ¶ÈÌ³¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¡¢¿¦°÷¼«¿È¤Î¶ÈÌ³¤ÈÂç³Ø¤Î¹ñºÝÅ¸³«¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÍý²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Î¶ÈÌ³²þÁ±¤ä¥¹¥¥ë¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿µ¤¤Å¤¤¬Â¿¤¯ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢°Û¤Ê¤ëÉô¶É¤Î¿¦°÷¤¬¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ËÜ³Ø¤ÎÌ¥ÎÏÈ¯¿®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤³¤È¤Ç¡¢³ØÆâ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤¿¶¨ÎÏÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ï¡¢¥é¥ª¥¹¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ª¤è¤Ó¥¿¥¤¤Ç¤Î¹ñºÝ¸¦½¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¸½ÃÏ³ØÀ¸¤ÎÈ¿±þ¤ä¥Ëー¥º¤Î°ã¤¤¤òÈæ³Ó¡¢ÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¡¦·Ð¸³¤ò¸À¸ì²½¡¦ÂÎ·Ï²½¤·¤ÆÀ°Íý¤·¡¢Êó¹ð²ñ¤Ê¤É¤Î·Á¤Ç¥Ê¥ì¥Ã¥¸¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÇÃÎ¼±¡Ê·Á¼°ÃÎ¡Ë¤ò¶¦Í¡¦³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¡¦¹ñºÝ²½¤ÈÏ¢·È¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¹ñºÝÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¡¢¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¦¹ñºÝ¸òÎ®¤ò¤µ¤é¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î8Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡û»²²Ã¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥¿¥¤¤Ç¤Î³èÆ°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÎ±³Ø¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë³ØÀ¸¤ä¶µ°÷¤Î¸½¾ì¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤Î»öÌ³½ê¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¤Ä¤¤Ëº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÁê¼ê¡×¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¿ô¤¢¤ë¶µ°éµ¡´Ø¤ÎÃæ¤Ç¡¢²¬»³Âç³Ø¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Êºß¤êÊý¤ò¤¹¤Ù¤¤«¹Í¤¨¤ëÂç³Ø¿¦°÷¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê³Ø¤Ó¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢Â¾Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ä¡¢¸½ÃÏ³ØÀ¸¤ÎÆüËÜÎ±³Ø¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸¤ÎÀ¼¤òÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ëÌî¤«¤éËÜ³Ø¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä²þÁ±ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¥Õ¥§¥¢¤Ø¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜ³Ø¤ÎÎ±³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ä¡¢Áê¼ê¤Ë¸ú²ÌÅª¤ËÅÁ¤¨¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢±Ñ¸ìÎÏ¤ÎÉÔÂ¤äËÜ³Ø¤ÎÀ©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±ÉÔÂ¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î²ÝÂê¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê³¤³°Âç³Ø¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËËÜ³Ø¤ò¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¤È¤¤¤¦Âç³Ø¤È¤·¤Æ¤Î²ÝÂê¤â¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥Ö¥·¥§¥¢¤È¤¤¤¦µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ÇÆÀ¤¿·Ð¸³¤ò¡¢º£¸å¤Î¶ÈÌ³¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡»º£²ó¤Î¥¸¥ç¥Ö¥·¥§¥¢»²²Ã¼Ô
¡¡¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÅý³çÉô »º³ØÏ¢·È²Ý¡¡»öÌ³¿¦°÷¡¡ÂçÀÐ±Ñ²Ì
¡¡³ØÌ³Éô ³ØÌ³´ë²è²Ý¡¡»öÌ³¿¦°÷¡¡²Ï¹çÍ¦µ±
¡¡´ë²èÉô ¹ñºÝ´ë²è²Ý¡¡¼çÇ¤ÀìÌç¿¦°÷¡¡¿Î°æÍ¦Í¤
¥«¥»¥µー¥ÈÂç³Ø¤Î¶µ°÷¡¦¸µ²¬»³Âç³ØÎ±³ØÀ¸¤é¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
ËÜ³Ø¤ÎÎ±³ØÀ¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤¹¤ëÂçÀÐ»öÌ³¿¦°÷¡Ê±¦¡Ë
³¤³°Î±³Ø¥Õ¥§¥¢¤Ë¤ÆËÜ³Ø¤Î¶µ°é¡¦¸¦µæ¡¢Æþ»î¾ðÊó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ëÍÍ»Ò
ASEANÂç³Ø¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡ÊAUN¡Ë¤ÎProgramme Officer¤é¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³Ø ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¥Ûー¥à¥Úー¥¸
¡¡https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³ØJ-PEAKS¡Ö¸¦µæÎÏ¶¯²½¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤Ë¸þ¤±¤¿¿Í»öÀïÎ¬¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾Ò²ð
¡¡https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/human-resource-strategy/
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÂ¿ÍÍ¤Ê¶ÈÌ³·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ»öÌ³¿¦°÷¤Î¹âÅÙ²½¤ò¿ä¿Ê¡§¥¸¥ç¥Ö¥·¥§¥¢À©ÅÙ¤¬»ÏÆ°～¥é¥ª¥¹¡¦¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Î¹ñºÝ¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã～
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003512.000072793.html
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø ÁíÌ³Éô ¿Í»ö²Ý ¿Íºà³èÍÑ¥°¥ëー¥×
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï
¡¡TEL¡§086-251-7029
¡¡E-mail¡§abg7029¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨@¤ò¡ý¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14886.html
²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html