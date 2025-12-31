¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÁí¹çµ»½ÑÉô¤¬CMA-Okayama¤È¡Ö»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ï¥¯¥ï¥¯¼Â¸³¼¼2025¡×¤ò³«ºÅ
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 31Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Îµ»½ÑÅý³ç´ÆÍýËÜÉô¤ò¹½À®¤¹¤ëÁí¹çµ»½ÑÉô¤Ï¡¢2025Ç¯11·î8Æü¤Ë¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¼¯ÅÄ²ñ´Û¤Ç²¬»³°åÎÅÏ¢·È¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡ÊCMA-Okayama¡Ë¤È¶¨Æ¯¤·¤Æ¡Ö»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ï¥¯¥ï¥¯¼Â¸³¼¼2025¡×ÆÃÊÌ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡CMA-Okayama¤Ç¤Ï¡¢²ÃÌÁ10ÉÂ±¡¤Î¿¦°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Áê¸ß¸òÎ®¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥»¥ß¥Êー¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ï¡¢²ÃÌÁÉÂ±¡¤Î¿¦°÷¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤È¤Î¿ÆËÓ¤ò¿¼¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢³«²ñ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢CMA-OkayamaÀìÌçÉô²ñ¡Ê°åÎÅ¿Íºà°éÀ®Ï¢·È¡Ë ¿¹¼Â¿¿µÄÄ¹¡Ê²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ÉûÉÂ±¡Ä¹¡Ë¤ÈÁí¹çµ»½ÑÉô ÅÄÂ¼µÁÉ§ÉôÄ¹¤è¤ê¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¤¢¤ê¡¢³Æ¼Â¸³¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤¹¤ëµ»½Ñ¿¦°÷¤Î¾Ò²ð¤Î¸å¤Ë¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¸³¥Æー¥Þ¤Ï¡¢ºòÇ¯ÅÙÂç¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡Ö¥¹¥é¥¤¥à¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡×¡¢¡ÖÆþÍáºÞ¤òºî¤í¤¦¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡ÖÀ±È¢¤òºî¤í¤¦¡×¡¢¡ÖÉâÄÀ»Ò¤òºî¤í¤¦¡×¤Î4¥Æー¥Þ¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾®³ØÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë18¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬»²²Ã¤·¡¢¥°¥ëー¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ½çÈÖ¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Æー¥Þ¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤É¤Î¥Æー¥Þ¤â¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¼Â¸³¤òÄÌ¤·¤Æ¿È¶á¤Ê²Ê³Ø¤Ë¿¨¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ï¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢»²²Ã¼Ô¤ÎÏÂ¤ä¤«¤Ê¿ÆËÓ¤Î»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°å³Ø·Ïµ»½Ñ²Ý¤Î¶ÌÅÄÍ´Î¤µ»½ÑÀìÌç¿¦°÷¤Ï¡¢¡ÖCMA-Okayama¼çºÅ¡Ø»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ï¥¯¥ï¥¯¼Â¸³¼¼2025¡Ù¤Ë½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¡¢À±È¢¤Å¤¯¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅÚÀ±¤Ê¤É¤ÎÀ±¤¬°õºþ¤µ¤ì¤¿È¢¤ÎÅ¸³«¿Þ¤òÀÚ¤Ã¤ÆÁÈ¤ßÎ©¤Æ¡¢¸÷¤òÆþ¤ì¤Æ°Å¼¼¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸÷¤Ã¤¿¡ª¤¤ì¤¤¡ª¡×¤ÈÂç´î¤Ó¡£¤Û¤«¤Ë¤â¿È¶á¤Ê²Ê³Ø¤Î¼Â¸³¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÂÎ¸³¤¬²Ê³Ø¤Ø¤Î¶½Ì£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢Áí¹çµ»½ÑÉô¤ÎËÜÉôÄ¹¤Ç¤¢¤ëº´Æ£Ë¡¿ÎÉûÍý»ö¡¦Éû³ØÄ¹¡¦¾åµéURA¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤ò°é¤à¤³¤È¤Ë·È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë´î¤Ó¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£µ»½Ñ¿¦°÷¤Î³èÆ°¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÇ¯ÎðÁØ¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¹¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤òËá¤¯ÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âËÜ³èÆ°¤Ï½ÅÍ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¤ªµ¤·Ú¤ËËÜ³èÆ°¤Ë¤ªÀ¼³Ý¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³ØÁí¹çµ»½ÑÉô¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¡¦²Ê³Ø·¼È¯³èÆ°¤ÏËÜ³Ø¹©³ØÉô¤Î¶¦ºÅ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ØÆâ¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º³Ø³°¤â´Þ¤á¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬³Ú¤·¤¯²Ê³Ø¤Ë¿¨¤ì¡¢²Ê³Ø¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥Æー¥Þ¤òÀºÎÏÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤ÈÁí¹çµ»½ÑÉô¤Îµ»½Ñ¿¦°÷¤é¤Î³èÆ°¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿¹¼ÂÉûÉÂ±¡Ä¹¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä
ÅÄÂ¼ÉôÄ¹¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä
¡ÖÀ±È¢¤òºî¤í¤¦¡×¤ÎÍÍ»Ò
¡ÖÉâÄÀ»Ò¤òºî¤í¤¦¡×¤ÎÍÍ»Ò
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³ØÁí¹çµ»½ÑÉô
¡¡https://techall.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³ØÉÂ±¡
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/
¡¦CMA-Okayama¡Ê²¬»³°åÎÅÏ¢·È¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¡Ë
¡¡https://www.cma-o.jp/
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛCMA-Okayama¤È²¬»³Âç³ØÁí¹çµ»½ÑÉô¤¬¡Ö»Ò¤É¤â¸þ¤±¥ï¥¯¥ï¥¯¼Â¸³¼¼2024¡×¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002859.000072793.html
²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤¬½êºß¤¹¤ë²¬»³Âç³Ø¼¯ÅÄ¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化推進事業(J-PEAKS)」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学:岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
