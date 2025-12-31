¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛAI¤äHPC¡ÊHigh Performance Computing¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤¸¦µæ¼Ô¡¦µ»½Ñ¿¦°÷¤Î¸òÎ®¤Î¾ì ¡ÖAI-HPC¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×Âè1²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 31Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢AI¤ª¤è¤ÓHigh Performance Computing¡ÊHPC¡Ë¤ò¥ー¥ïー¥É¤Ë¡¢¸¦µæ¼Ô¡¦µ»½Ñ¼Ô¤Î¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¶¦Æ±¸¦µæ¤ä¸¦µæµòÅÀ·ÁÀ®¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖAI-HPC¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¤ÎÂè1²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¡¢2025Ç¯11·î26Æü¤ËËÜ³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¸Þ½½¼þÇ¯µÇ°´Û2³¬Âç²ñµÄ¼¼¤Ë¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI-HPC¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ï¡¢AI¡¦¥Çー¥¿¶îÆ°·×»»¡¦¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¸¦µæ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¸¦µæ¼Ô¡¦µ»½Ñ¿¦°÷¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¶¦Í¤ä¶¦Æ±¸¦µæÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¸¦µæµòÅÀ¤Ç¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡¢¶µ°÷¡¢µ»½Ñ¿¦°÷¡¢URA¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥¿ー¡Ê»º³ØÏ¢·È¡¢³Ø½Ñ¸¦µæ¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê»²²Ã¼ÔÌó40¿Í¤¬½¸¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤òÌ³¤á¤ë°¤Éô¶©¿Íý»ö¡ÊDX¡¦GXÃ´Åö¡¢¾åÀÊÉû³ØÄ¹¡Ë¤ÈÀ¤ÏÃ¿Í¤Î´ØËÜÆØ½Ú¶µ¼ø¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ±¡´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø³Ø°è¡Ê¹©¡Ë¡Ë¤¬³«²ñ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜ³Ø¤Ë¤ª¤±¤ëAI¡¦·×»»²Ê³Ø¸¦µæ¤Î½ÅÍ×À¤È¡¢ËÜµòÅÀ¤Ø¤Î´üÂÔ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¯¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¸¶Î¶°ìÆÃÇ¤¹Ö»Õ¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ±¡°å»õÌô³Ø°è¡Ê°å¡Ë¡Ë¤¬¡Ö°åÎÅAI¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¡¢°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëAI³èÍÑ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¡¢µðÂç¥â¥Ç¥ë¤ò°·¤¦AI-HPC´Ä¶¤ÎÉ¬Í×À¤Ê¤É¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿¹Àô½Ú¶µ¼ø¡Ê³Ø½Ñ¸¦µæ±¡Àè±Ô¸¦µæÎÎ°è¡Ê»ñ¸»¿¢Êª¡Ë¡Ë¤¬¡ÖHello, MD¡ªËÍ¤Ë¤â¤Ç¤¤¿ ― ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤¬¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤ÎÃæ¤ÇÆ°¤¯ ―¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ÎÊ¬»ÒÆ°ÎÏ³Ø¡ÊMD¡Ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤ò¾Ò²ð¡£¼Â¸³·Ï¸¦µæ¼Ô¤¬·×»»²Ê³Ø¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¡¢ËÜµòÅÀ¤Î¡ÖÈ¼Áö·¿¥µ¥Ýー¥È¡×¤Î°ÕµÁ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹Ö±é²ñ¸å¤ÏJ¥Æ¥é¥¹¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ°Õ¸«¸ò´¹²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢·×»»¥µー¥Ðー¤ÎÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑÊýË¡¡¢HPC½é¿´¼Ô¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¡¢³ØÀ¸¤Î¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ°é¡¢º£¸å¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ÎÍ×Ë¾¤Ê¤É¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¸òÎ®¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜµòÅÀ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢Âè2²ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê1·î³«ºÅÍ½Äê¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢Cypher¸¦µæ²ñ¤È¤Î¹çÆ±³«ºÅ¤ä¡¢3·îº¢¤Î¾·ÂÔ¹Ö±é¡¦¥Ý¥¹¥¿ー¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¼Â»Ü¤Ê¤É¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ»½Ñ¸òÎ®²ñ¤È¤·¤Æ¡¢½é¿´¼Ô¸þ¤±¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢GPGPU¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó¡¢GPU¥ß¥Ë¥¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¡¢¿Íºà°éÀ®¤È¶¦Æ±¸¦µæ¤Î¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖAI-HPC¥Ñー¥È¥Êー¥º¡×¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËAI¡¦¥Çー¥¿¶îÆ°·×»»¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¸¦µæ¼Ô¡¦µ»½Ñ¿¦°÷¡¢·×»»¥ê¥½ー¥¹¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤¹³§¤µ¤Þ¤Î»²²Ã¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î9Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ö±é¤ÎÍÍ»Ò
²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
½¸¹ç¼Ì¿¿¡Ê»²²Ã¼Ô°ìÉô¡Ë
°Õ¸«¸ò´¹¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿J¥Æ¥é¥¹¥«¥Õ¥§¡Ê²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ë
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø ³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ ´Ä¶À¸Ì¿¼«Á³²Ê³Ø³Ø°è¡Ê¹©¡Ë¥Çー¥¿¶îÆ°Î®ÂÎÎÏ³Ø
¡¡https://sites.google.com/view/sekimoto-lab/home
¡¦²¬»³Âç³Ø»ñ¸»¿¢Êª²Ê³Ø¸¦µæ½ê ´Ä¶±þÅúµ¡¹½¸¦µæ¥°¥ëー¥×
¡¡https://www.rib.okayama-u.ac.jp/ers/index-j.html
¡¦²¬»³Âç³Ø ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë
¡¡https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¢¡»²¹Í¾ðÊó
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
