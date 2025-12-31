¡ÚMaison MUNETAKA YOKOYAMA¡ÛÅìµþ¥¿¥ïー¤«¤é¥«¥ó¥Ì¡¢¥ß¥é¥Î¡¢ËüÇî¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¡ª2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ÇÀ¤³¦¤ÎART¤Ø¾º²Ú¡ª
1. ¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÊELEGANCE¡¦LUXURY¡¦ART¡Ë
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤ò¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ÇÀ¤³¦¤ÎART¤Ø¡£
Maison MUNETAKA YOKOYAMA¡Ê¥á¥¾¥ó ¥à¥Í¥¿¥« ¥è¥³¥ä¥Þ¡Ë¤Ï¡¢
¡ÖELEGANCE¡¦LUXURY¡¦ART¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¡ÊÃåÊªÅù¡Ë¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºîÉÊ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤äÅÁÅýÊ¸²½¤òÉ½¸½¤¹¤ë**¡ÈÃå¤ëART¡É**¡£
ÃåÊªÃÏ¤äÅÁÅýÁÇºà¡¢¿¦¿Íµ»¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹ñºÝÉñÂæ¤ËÄÌÍÑ¤¹¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤È¹½ÃÛÈþ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡¢
¡ÖÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡¦ÅÁÅý»º¶È¤ò¡¢¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎART¤Ø¾º²Ú¤¹¤ë¤³¤È¡×¡£
¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÁÅý¤¬¤â¤¿¤é¤¹´¶Æ°¤È¸Ø¤ê¤òÀ¤³¦¤ØÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2. 2025Ç¯¤Î¼ÂÀÓ¡ÊÅìµþ¥¿¥ïー¡¿¥«¥ó¥Ì¡¿¥ß¥é¥Î¡¿ËüÇî¡¿¥Ñ¥ê¡Ë
2025Ç¯¡¢Maison MUNETAKA YOKOYAMA¤Ï¡¢
ÆüËÜ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÅÔ»Ô¡¦ÉñÂæ¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤ª¤è¤ÓÅ¸¼¨È¯É½¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¡¢±Ç²è¡¢¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤È¤¤¤¦
°Û¤Ê¤ëÊ¸Ì®¤ò²£ÃÇ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡ÃÅìµþ¥¿¥ïー¡Ê2·î¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢
¡¡¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤È¥Ö¥é¥¤¥À¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¡£
¥ß¥é¥Î¡ÃMilan Fashion Week¡Ê3·î¡Ë
¡¡¥µ¥ë¥È¥ê¥¢Ê¸²½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤Ë¤Æ¡¢
¡¡ÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤È¥Æー¥é¥ê¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤ò¸ø¼°´ü´ÖÃæ¤Ë
¡¡ÆÈ¼«·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡Ê¥ª¥Õ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ë
²£ÉÍ¡Ã²£ÉÍ¹ñºÝ±Ç²èº×¡Ê5·î¡Ë
¡¡±Ç²èÊ¸²½¤È¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤¬¸òº¹¤¹¤ëÉñÂæ¤Ë¤Æ¡¢
¡¡¥ì¥Ã¥É¥«ー¥Ú¥Ã¥È¤òºÌ¤ëÆüËÜÈ¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤òÈ¯É½¡£
¥«¥ó¥Ì¡Ã¥«¥ó¥Ì±Ç²èº× Forbes France¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ê5·î¡Ë
¡¡±Ç²è¤È¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤¬¸òº¹¤¹¤ë¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¡¢
¡¡ÆüËÜÈ¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤òÈ¯É½¡£
Âçºå¡ÃÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Ê9·î¡Ë
¡¡Ì¤Íè¤ÈÊ¸²½·Ñ¾µ¤ò¥Æー¥Þ¤È¤¹¤ë¹ñ²ÈÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î
¡¡¸ø¼°¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£
¥Ñ¥ê¡ÃParis Fashion Week¡Ê10·î¡Ë
¡¡·Ý½Ñ¤ÈÁÏÂ¤¤ÎÅÔ¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¤Æ¡¢
¡¡2025Ç¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò
¡¡¸ø¼°´ü´ÖÃæ¤ËÆÈ¼«·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡Ê¥ª¥Õ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ë
3. ¼Ì¿¿¥»¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê6Ëç¡Ë
¥Ñ¥ê¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖMaison MUNETAKA YOKOYAMA¡×ºÇ¿·¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤È¸½ÂåÅª¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¾ÝÄ§Åª¤Ê¥ë¥Ã¥¯¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¤Ç¤¢¤ëÀ¾¿Ø¿¥¤ò¡¢¥µ¥ë¥È¥ê¥¢¤ÎÀ»ÃÏ¥ß¥é¥Î¤Ë¤Æ¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤È¤·¤ÆÈ¯É½¡£
Åìµþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦Åìµþ¥¿¥ïー¤Ë¤Æ¡¢À¤³¦¤ØÈ¯¿®¤¹¤ë¡ÈÆüËÜÈ¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¡É¤Î¸½ºßÃÏ¤ò¼¨¤¹°ìËç¡£
¥«¥ó¥Ì±Ç²èº×´ü´ÖÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥çー¤è¤ê¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥²¥¹¥È¤¬½¸¤¦ÉñÂæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÈþ¡¦À¾¿Ø¿¥¤Ë¤è¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥É¥ì¥¹¤òÈäÏª¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¸ø¼°¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤ÆÈ¯É½¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤È¸½Âå¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¡£
2025Ç¯¡¢¥Ñ¥ê¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖMaison MUNETAKA YOKOYAMA¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£À¾¿Ø¿¥¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤È¡¢¸½ÂåÅª¤Ê¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÍ»¹ç¤·¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤òÅ»¤¦¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Õ¥£¥Êー¥ì¡£
4. ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
MUNETAKA YOKOYAMA¡¡¡Ê²£»³¡¡½¡À¸¡Ë
Maison MUNETAKA YOKOYAMA ¡¿ Tuxedo Atelier ROSSO NERO
ÂåÉ½ & ¥Ç¥¶¥¤¥Êー
Maison MUNETAKA YOKOYAMA ¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MUNETAKA YOKOYAMA
Åìµþ¡¦ÆîÀÄ»³¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡£
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÁÇºà¤äÃåÊªÁÇºà¤ò¸½ÂåÅª¤ËºÆ¹½ÃÛ¤·¤¿
¡ÖLuxury Japanesque Sustainable Formal¡×¤òÄó¾§¤·¡¢À¤³¦¤ËÆüËÜ¤ÎÈþ°Õ¼±¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»Í¹ñ¡¦¹â¾¾¤Ë¤ÆÁÏ¶È63Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëË¥À½¹©¾ì¤ÎÆóÂåÌÜ¡£
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÆüËÜ¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢Ê¸²½ÉáµÚ¶¨²ñ¡ÊJFCA¡ËÍý»öÄ¹¡£
5. 2026Ç¯¤ÎÅ¸Ë¾
Maison MUNETAKA YOKOYAMA¤Ï¡¢2026Ç¯¤â¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¤ÎÈ¯É½¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5·î¡Ã¥«¥ó¥Ì±Ç²èº× Forbes France¼çºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È
7·î¡ÃParis haute couture Week¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥ªー¥È¥¯¥Á¥åー¥ë¡¦¥¦¥£ー¥¯¡Ë
¡¡¢¨¸ø¼°´ü´ÖÃæ¤ËÆÈ¼«·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡Ê¥ª¥Õ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ë
9·î¡ÃNewYork Fashion Week¡Ê¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥¦¥£ー¥¯¡Ë
¡¡¢¨¸ø¼°´ü´ÖÃæ¤ËÆÈ¼«·Á¼°¤ÇÈ¯É½¡Ê¥ª¥Õ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Ë
º£¸å¤â¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¡¦ÅÁÅý»º¶È¤È¥Õ¥©ー¥Þ¥ë¥¦¥§¥¢¤Î²ÄÇ½À¤òÀ¤³¦¤Ø¹¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
6. ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¦Å¹ÊÞ¾ðÊó
Maison MUNETAKA YOKOYAMA¡Ê´°Á´Í½ÌóÀ©¡Ë
Tel¡§03-3470-3250
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§https://www.munetakayokoyama.com/contact
Å¹ÊÞ½»½ê
ÅìµþÅÔ¹Á¶èÆîÀÄ»³4-17-33
¥°¥é¥ó¥«ー¥µÆîÀÄ»³306
±Ä¶È»þ´Ö
11:00～20:00 ¡ÊÊ¿Æü¡Ë
10:00～20:00¡ÊÅÚÆü¡Ë´°Á´Í½ÌóÀ©
