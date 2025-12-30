¥¹¥È¥°¥éRPL¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØGRPL -Gang Role Play Live-¡Ù¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM¤Ç2DAYS³«ºÅ·èÄê¡ª
²¾ÁÛ¸½¼Â¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¿¥Ðー¥¹¡ß¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¤ÎÂç¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥¹¥È¥°¥é¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¡ØRole Play Live¡Ù¤Ë¤è¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î´é¤Ö¤ì¤È¤Ê¤ë¥é¥¤¥È(¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É),¤´¤Ã¤Á¤ã¤ó@¥Þ¥¤¥ー(¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥È ¥¦¥§¥¹¥«ー)¤é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢RPL½é»²Àï¤È¤Ê¤ëMondo(Mon D),¥¢¥Þ¥ë(°Â¾ë À®)½êÂ°¤ÎALL IN¡¢ÀÚÓ×(¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Þー¥¥ë),¤È¤Ã¤Ôー(¥Õ¥§¥¢¥êー ¥È¥Ô¥ª)½êÂ°¤Î868¤Ê¤É¡¢¥®¥ã¥ó¥°¤¿¤Á¤¬Âç½¸·ë¡ªÉáÃÊ¤Ï²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ëÌÌ¡¹¤¬¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó½Ð¤¹¡ª
DAY1¤Ï¥¹¥Èー¥êー»ÅÎ©¤Æ¤Î¤Þ¤µ¤ËRPL¡£DAY2¤Ï-Night Drive-¤ÈÂê¤·ÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁÇ¤¬¸«¤¨±£¤ì¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£´ë²è¤ä¥Èー¥¯¡¢¥é¥¤¥Ö¥³ー¥Êー¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤ë¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢e¡Ü(¥¤ー¥×¥é¥¹)¤ÇºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë(https://eplus.jp/GRPL_saisoku/)¤ò¼Â»ÜÃæ¡£
º£·î¤«¤éSeason2¤¬»Ï¤Þ¤êÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥È¥°¥é¡£´ÑÂ¬¼ÔÉ¬¸«¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØGRPL¡Ù¤ò¸«Æ¨¤¹¤Ê¡ª
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ÖGRPL -Gang Role Play Live-¡×
¡ãDAY1¡äGRPL -Gang Role Play Live-
2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ) ³«¾ì16:00 / ³«±é18:00
¡ãDAY2¡äGRPL -Night Drive-
2026Ç¯2·î8Æü(Æü) ³«¾ì15:00 / ³«±é16:00
¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥êー¥ÊMM
[INFO]¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Þ¥ó 03-3499-6669¡Ê12:00-16:00 ¢¨·î¿å¶â¡Ë
¢¨³«¾ì³«±é»þ´Ö¤Ï¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£½Ð±é
---DAY1 & DAY2½Ð±é---
¡ãALL IN¡ä
Mondo(Mon D),¥¢¥Þ¥ë(°Â¾ë À®),ÛæÍº¤·¤í¤ä(»°ÈÝÄâ »Í¸ÞÏ»³Î),BobSappAim(¸Þ½½Íò ¤¨¤¤¤à)
¡ã868¡ä
¥®¥ë¤¯¤ó(¥±¥¤¥ó/¥ªー),ÀÚÓ×(¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥Þー¥¥ë),¶âÆÚ¤¤çー(¹ì ¤Ðー¤É),¤È¤Ã¤Ôー(¥Õ¥§¥¢¥êー ¥È¥Ô¥ª),Middleee(J D)
¡ãñ²¥Ö¥ì¥é¡ä
¤´¤Ã¤Á¤ã¤ó@¥Þ¥¤¥ー(¥¢¥ë¥Õ¥©ー¥È ¥¦¥§¥¹¥«ー)
¡ãGoodbyeCircus¡ä
¥é¥¤¥È(¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É)
---DAY1¤Î¤ß½Ð±é---
¡ãARCANA¡ä
Ç«¡¹´Ý(µ´Ìî ¤Í¤Í)
¡ãµßµÞÂâ¡ä
¤³¤ë¤Ú¤ó(Ä»Ìî ¤®¤ó),¥Î¥Óー(¥Î¥Óー ¥é¥ó¥°)
¡ã·Ù»¡¡ä
ÇÏ¿Í(¥¸¥ã¥Ã¥¯ ÇÏ¥¦¥¢ー),Æó½½Æü¥Í¥ë(Æó½½Æü ¥Í¥ë),marunnn(²ÖÂô ¤Þ¤ë¤ó)
¢¨½Ð±é¼Ô¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
ÆÃÅµÉÕSSÀÊ¡§16,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥ì¥×¥ê¥«¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¡¦¥¢¥êー¥Ê³ÎÌó¡¡¢¨ÆÃÅµ¤ÏÆþ¾ì»þ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Î¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨ÆÃÅµ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¤Ç¤¹¡£
SÀÊ¡§13,500±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥É2F¤Þ¤Ç³ÎÌó
AÀÊ¡§10,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨¥¹¥¿¥ó¥É3F°Ê¾å
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¡¢¨¿½¹þ¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÂÀÊÇÛÃÖ¤ò°ìÉôÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
¡ãºÇÂ®Àè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë¡ä
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)17:00～2026Ç¯1·î4Æü(Æü)23:59
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/GRPL_saisoku/
¼õÉÕËç¿ô¡§1¸ø±é¤Ë¤Ä¤¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ4Ëç¤Þ¤Ç
¼õÉÕÊýË¡¡§ÃêÁª¡Ê¼õÉÕ´ü´ÖÆâ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨Æ±¹Ô¼Ô¤ò´Þ¤à¤´Íè¾ì¼ÔÁ´°÷¤Îe+²ñ°÷ÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¡§2026Ç¯1·î10Æü(ÅÚ)13:00
Æþ¶â´ü¸Â¡§2026Ç¯1·î12Æü(·î½Ë)21:00
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀßHP
https://gangboss.jp/