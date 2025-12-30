¡Ö¹ÓÌî¹ÔÆ°¡×¡ß¡ÖNARUTO-¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¡×¤ªÀµ·î¥³¥é¥ÜµÇ°¡¢½ÂÃ«¡õ¸¶½É¤Ç²°³°¹¹ð¤òÅ¸³«¡ª
NetEase Games¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥Ð¥È¥ë¥í¥ï¥¤¥ä¥ë¥²ー¥à¡Ø¹ÓÌî¹ÔÆ°¡Ù¤Ï1·î1Æü¸áÁ°1»þ¤è¤ê³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¡Ù¤È¤Î½é¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯12·î28Æü¤«¤é2026Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¡¢½ÂÃ«¤È¸¶½É¤Î¼çÍ×±Ø¤Ë¤Æ²°³°¹¹ð¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«¡¦¸¶½É¤Î3¤Ä¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤òºÌ¤ë¹¹ð¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1ÃÆ¡Û12·î28Æü¤«¤é1·î3Æü¤Þ¤Ç¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Î¥·¥ó¥¯¥í5ÌÌ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¹ÓÌî¹ÔÆ°¤ÈNARUTO¤Î¥³¥é¥ÜPV±ÇÁü¤¬Ìó15Ê¬´Ö³Ö¤ÇÊü±Ç¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ï¿¤ê¤ª¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤ò´Þ¤à²»À¼ÉÕ¤±ÇÁü¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìë¤Î½ÂÃ«¤Ç¡¢ÌÚ¥ÎÍÕ±£¤ì¤ÎÎ¤¤ÎÇ¦¼Ô¤¬¹ÓÌî¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¥³¥é¥Ü¤Ê¤é¤Ç¤ÏÀ¤³¦´Ñ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
YouTubelink¡§https://www.youtube.com/watch?v=JmlvLiDxS-0
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=JmlvLiDxS-0 ]
¡ÚÂè2ÃÆ¡Û12·î29Æü¤«¤é1·î4Æü¤Þ¤Ç¡¢JR½ÂÃ«±Ø¥Ï¥Á¸ø²þ»¥Æâ³¬ÃÊ¤ËµðÂç¤Ê¡ÖÍæÀû´Ý¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç²þ»¥Æâ³¬ÃÊ¤ò¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÇ¯¤ÎË¬¤ì¤È¥³¥é¥Ü¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè3ÃÆ¡Û12·î29Æü¤«¤é1·î4Æü¤Þ¤Ç¡¢JR¸¶½É±Ø²þ»¥ÆâÃì¥·ー¥È¤Ë¡Ö¥Ê¥ë¥È±ÆÊ¬¿È¡×¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¹ÓÌî¤Î£³D¤ò¶î»È¤·¤¿¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ê¥ë¥È¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·×£µÂÎ¤¬ÆâÃì¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¸½ÃÏ¤Ç¡¢¡È¹ÓÌî¹ÔÆ°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ê¥ë¥È¡É¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤ì¤é¤Î²°³°¹¹ð¤Ï¡¢¡Ø¹ÓÌî¹ÔÆ°¡Ù¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¸½ÃÏ¤ØÂ¤ò±¿¤Ù¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤¼¤Ò¼Ì¿¿¤äÆ°²è¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1·î1Æü¤«¤é1·î15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥ë¥È¡¢¥µ¥¹¥±¡¢¥µ¥¯¥é¡¢¥«¥«¥·¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿¿ô¤ÎÇ¦¼Ô¤¿¤Á¤¬¹ÓÌî¹ÔÆ°¤ËÅÐ¾ì¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤±¥«¥«¥· ¼ÀÉ÷ÅÁ¡×°áÁõ¡¢100Ï¢¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¡¢¥Ü¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡¢¥¹¥¿¥ó¥×¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖRN94:²Ð¤Î°Õ»Ö¡×¤Ê¤É¹ë²ÚÊó½·¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òºÌ¤ë¹ÓÌî¡ßNARUTO¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¹¹ðÂÎ¸³¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥³¥é¥Ü¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ÇÂÎ´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¹ÓÌî¹ÔÆ°¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://knivesout.onelink.me/fi9O/trafxiwd
¢£¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È-¡Ù¤È¤Ï
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢´ßËÜÀÆ»Ë¤Ë¤è¤ë¾¯Ç¯Ì¡²è¡£1999Ç¯¤ÎÏ¢ºÜ³«»Ï¤«¤é¤Þ¤¿¤¿¤¯´Ö¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢2014Ç¯¤Ë700²ó¤ò¤â¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ½ªÎ»¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÎÇ¦¼Ô¤¦¤º¤Þ¤¥Ê¥ë¥È¤¬¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î»àÆ®¤ä²áµî¤Î°ø±ï¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ÆÌÚ¥ÎÍÕ±£¤ì¤ÎÎ¤¤ÎÄ¹¡¦²Ð±Æ(¤Û¤«¤²)¤òÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢60°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤¹¤ëÃ±¹ÔËÜ¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï2²¯5000ËüÉô¤òÆÍÇË¡£
2002Ç¯¤«¤é¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¤Ë¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢2007Ç¯¤«¤é¤Ï¡ØNARUTO-¥Ê¥ë¥È- ¼ÀÉ÷ÅÁ¡Ù¤È¤·¤Æ2017Ç¯3·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¡£2022Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷³«»Ï20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¤â11ºî¤ò¸ø³«¡£TV¥¢¥Ë¥á¤Ï¸½ºßÀ¤³¦145°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñÌ±ÅªºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥¢¥×¥ê¡¢¥²ー¥à¡¢¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤Î¿ô¡¹¤ÎÅ¸³«¤Î¤Û¤«¡¢Å¸Í÷²ñ¤ä2.5¼¡¸µ¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡¢²ÎÉñ´ì¤Ê¤É¤½¤ÎÅ¸³«¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡£
¢£¡Ø¹ÓÌî¹ÔÆ°¡Ù¤È¤Ï
Ãæ¹ñ¤ÎÂç¼ê¥²ー¥à´ë¶ÈNetEase Games¤¬³«È¯¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£ 100¿Í¤Î¥×¥ì¥¤¥äー¤¬Ìµ¿ÍÅç¤Ë¹ß¤êÎ©¤Á¡¢¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥¥É¥¤¹¤ëÂÐÀï¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¼«Í³¤Ë¥ëー¥ë¤ò·è¤á¡¢³Ú¤·¤¤¥²ー¥à¥âー¥É¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤¿¿Í¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢Í§¿Í¤È°ì½ï¤ËÀï¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¹ÓÌî¹ÔÆ°¡Ù¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://knivesout.onelink.me/fi9O/6a08nrkp
¡Ø¹ÓÌî¹ÔÆ°¡Ù¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/GAME_KNIVES_OUT
¡Ø¹ÓÌî¹ÔÆ°¡Ù¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@game_knives_out
¡Ø¹ÓÌî¹ÔÆ°¡Ù¸ø¼°YouTube¡§https://www.youtube.com/@GAME_KNIVES_OUT
¡Ø¹ÓÌî¹ÔÆ°¡Ù¸ø¼°LINE¡§ https://lin.ee/smrTljx
¡Ø¹ÓÌî¹ÔÆ°¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.knivesout.jp/
