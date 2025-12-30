´ØÀ¾È¯¡ªÂç·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ä¥¯¥ê¥Æ¥µ¥ß¥Ã¥È¡×ÂçÀ¹¶·¤ÇÊÄËë¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒBookBase¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»Ô¡Ë¤Ï´ØÀ¾¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ä¥¯¥ê¥Æ¥µ¥ß¥Ã¥È¡Ù¤¬2025Ç¯12·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¥Þ¥¤¥Éー¥à¤ª¤ª¤µ¤«¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÁÏºî³èÆ°¤Ë·È¤ï¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È´ë¶È¤Î¸òÎ®¤òÌÜÅª¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÅöÆü¤ÏÌ¡²è¡¢¾®Àâ¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¤Ê¤É¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Â¿¤¯¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢Å¸¼¨¡¢½ÐÄ¥ÊÔ½¸Éô¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢½ªÆü³èµ¤¤ËËþ¤Á¤¿Ê·°Ïµ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Âç¼êÊÔ½¸Éô¤¬ÀªÂ·¤¤¡ªÁ´11¤ÎÊÔ½¸Éô¤¬»²²Ã¡ª
³«Ëë¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
ÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤Î¶¦Í¤ä¡¢Íè¾ì¼ÔÆ±»Î¤Î³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÁÏºî¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¿·¤¿¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é³«ºÅ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï500¿Í°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢´ØÀ¾¤Ç¤â¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸òÎ®¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê³«ºÅ¤ä¿·¤¿¤Ê´ë²è¤ÎÅ¸³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ÐÅ¸¼ÒÌ¾¡¦¥¹¥Ý¥ó¥µー´ë¶ÈÍÍ¡Û
¡¦½¸±Ñ¼Ò¡¡¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡ÜÊÔ½¸ÉôÍÍ
¡¦½¸±Ñ¼Ò¡¡½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×ÊÔ½¸ÉôÍÍ
¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¡½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸ÉôÍÍ
¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¡¥ä¥ó¥°¥Þ¥¬¥¸¥óÊÔ½¸ÉôÍÍ
¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¡¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥º¥é¥Ü/DAYS NEOÍÍ
¡¦NTT¥½¥ë¥Þー¥ì¡¡¥·ー¥â¥¢¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹ÍÍ
¡¦¤Þ¤ó¤¬¤¿¤ê¡¡¤Þ¤ó¤¬¤¿¤êÊÔ½¸ÉôÍÍ
¡¦¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡¡¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ーÍÍ
¡¦KADOKAWA¡¡MANGA¥Ð¥ëÊÔ½¸ÉôÍÍ
¡¦¥Þ¥Ã¥°¥¬ー¥Ç¥ó¡¡MAGKANÍÍ
¡¦BookBase¡¡¥À¥ó¥¬¥óÊ¸¸ËÊÔ½¸Éô
¢£¶¨ÎÏ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥³¥à
Æî³¤ÅÅµ¤Å´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò
Åìµþ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼Ò¤Þ¤ó¤¬¤¿¤ê
³ô¼°²ñ¼ÒBookBase