»¨²ß¥Ç¥¶¥¤¥Êーsekiyumi ¡ß ASOMANABOÂçß·Ëã°á¤¬¥¿¥Ã¥°¡ªÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤ò¹ÎÄê¤¹¤ëÇ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ú¤Ë¤ãー¤Æ¤£¤¹¤È¢ª¡Ênyartist¢ª¡Ë¡Û¥Ç¥Ó¥åー¡ª
¤³¤ÎÅÙ¡¢¹çÆ±²ñ¼Òmaruto¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è²¼ÇÏ¡¢ÂåÉ½¡§Âçß·Ëã°á¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë
ÂÎ¸³·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡Öcreative studio maruto ¡û¡Ü¡Ê¥Þ¥ë¥È¡Ë¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤É¤â¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¯ー¥ëASOMANABO(¥¢¥½¥Þ¥Ê¥Ü¡Ë¤«¤é¡¢Ç¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ú¤Ë¤ãー¤Æ¤£¤¹¤È¢ª¡Ênyartist¢ª¡Ë¡Û(https://www.instagram.com/nyartist_0?igsh=MTdnbXE2aWhhZXBvNg%3D%3D&utm_source=qr)¤¬¥Ç¥Ó¥åー¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ASOMANABO¤Ç¼ê·Ý¥¯¥é¥¹¤â±¿±Ä¤¹¤ë»¨²ß¥Ç¥¶¥¤¥Êーsekiyumi¡Ê¥»¥¥æ¥ß¡Ë¤ÈASOMANABOÂåÉ½¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ーÂçß·Ëã°á¡Ê¥ª¥ª¥µ¥ï¥Þ¥¤¡Ë¤È¤Ç¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ßÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢Ç¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¹¡£
ASOMANABO¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á¤Î¸ÄÀ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢Âº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¥¯¥é¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤¬¡¢ ¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¤¤í¤ó¤Ê´Ä¶¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤Ë»×¤¤ÀÚ¤êË×Æ¬¤Ç¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯¿Ê¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¤ÅÄÃ«¥Ñ¥óº×¤ê2025¤Ç¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿¤Ë¤ãー¤Æ¤£¤¹¤È¢ª¤Î¥Ñ¥ó¤Ë¤ãー
¡ã¤Ë¤ãー¤Æ¤£¤¹¤È¢ª¡ä
¸ÄÀË¤«¤Ê¡Ú¤Ë¤ãー¡Û🐈⬛¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¥³¥³¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÀ¤³¦¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤Ë¤ãー¤¬¡¢¤æ¤º¤ì¤Ê¤¤¡ª¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¡£
Ã¯¤âÃ¯¤«¤ò¤ª¤«¤·¤¤¤È¤«¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤ó¤Æ¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ß¤ó¤Ê¤¬¼ç¿Í¸ø¡£¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¿Ê¤à¤Î¤«¤Ê¡£
¤¤¤í¤ó¤Ê¤ªÏÃ¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹🖌️
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¡¢»¨²ßÈÎÇä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ©ºîÍ½Äê¡ª
¤Ë¤ãー¤Æ¤£¤¹¤È¢ª¤Î¤Ñ¤ó¤Ë¤ãー3¿ÍÁÈ
¥«¥Õ¥§¹¥¤¡¡¤Ñ¤ó¤Ë¤ãー¥³ー¥ó¥¹ー¥×
¥í¥Ã¥¯¹¥¤¡¡¥Ñ¥ó¤Ë¤ãー¥³ー¥Òー
Èþ½Ñ´Û¹¥¤¡¡¥Ñ¥ó¤Ë¤ãー¥ß¥ë¥¯
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ー¥Á¥ãー¥à¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×£±.
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ー¥Á¥ãー¥à¤Å¤¯¤ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×£².
¾ÜºÙ¤ä¥Ë¥åー¥¹¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡û¤Ë¤ãー¤Æ¤£¤¹¤È¢ª¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
ºî¼Ô¡§Oh!seki
sekiyumi ¤Ë¤ãー¤Æ¤£¤¹¤È¢ª¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó/À©ºîÃ´Åö
¡ýsekiyumi¡Ê¥»¥¥æ¥ß¡Ë
»¨²ß¥Ç¥¶¥¤¥Êー/¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
»¨²ß¥Ç¥¶¥¤¥Êー/¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊë¤é¤·¤Îº¹¤·¿§¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ä¡× ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê»¨²ß¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎÍÑ¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¥Ç¥¶¥¤¥óÂ¾¡¢¤³¤É¤â¼ê·Ý¹©ºî¶µ¼¼¡¢Âç¿Í¸þ¤±¥¢ー¥È¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤â³«ºÅ¡£
Âçß·Ëã°á¡¡¤Ë¤ãー¤Æ¤£¤¹¤È¢ª¥¹¥Èー¥êーÀ©ºî/PRÃ´Åö
¡ýÂçß·Ëã°á¡Ê¥ª¥ª¥µ¥ï¥Þ¥¤¡Ë¡¡
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー/ASOMANAB creativestudio maruto ÂåÉ½
¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー/ASOMANAB creativestudio maruto ÂåÉ½
CMÀ©ºî²ñ¼Ò¶ÐÌ³¸å¡¢¥Õ¥êー¤Î»£±ÆÀ©ºî¤ò¹Ô¤¤¤Ä¤Ä¡¢¼Ì¿¿²È¤È¤·¤Æ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä±ÇÁüºîÉÊ¤Î¥á¥¤¥¥ó¥°¤Ê¤É¥É¥¥å¥á¥ó¥È»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¡£2005Ç¯µ¯¶È¸å¡¢Geewhiz¡¢UJU¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ò·Ð¤Æ¡¢ASOMANABO¡¢creativestudio maruto¢þ¡Ü¤òÀßÎ©¡£¥¥Ã¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°Ãæ¡£
¡üASOMANABO¡Ê¥¢¥½¥Þ¥Ê¥Ü¡Ë¤È¤Ï
¹çÆ±²ñ¼Òmaruto ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤³¤É¤â¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È¡£
¥¢ー¥È¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¢¼ê·Ý¹©ºî¡¢É½¸½¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¢Ãµµæ·¿³Ø½¬½Î¡¢¥Þ¥ó¥¬¥¤¥é¥¹¥È¡¢±ÇÁü¥¯¥é¥¹¤Ê¤É¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¥¯¥é¥¹¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤É¤â¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¯ー¥ë ¤Ï¥¯¥ê¥¨ー¥¿ー¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿ÍÍ¤Ç¸ÄÀË¤«¤Ê¥×¥í¤Î¹Ö»Õ¤¿¤Á¤¬¥æ¥Ëー¥¯¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤É¤â¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÄó¶¡¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡¡¢
´ë¶È¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ø¤Î¥¥Ã¥º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄó¶¡¡¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ê¤É¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
sekiyumi¤â¼ê·Ý¥¯¥é¥¹¤Î¹Ö»Õ¤Û¤«¡¢¥×¥í¥°¥é¥àºîÀ®¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ûASOMANABO¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¡ücreative studio maruto ¡û¡Ü¡Ê¥Þ¥ë¥È¡Ë¤È¤Ï
¹çÆ±²ñ¼Òmaruto ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¤Ä¤¯¤ë¿Í¡×¤¬½¸¤¦ÂÎ¸³·¿¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡£
¤³¤É¤â¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¯ー¥ëASOMANABO(¥¢¥½¥Þ¥Ê¥Ü¡Ë¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ©ºî¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤Û¤«¡¢¥Þ¥ë¥·¥§¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë/¥¢¥¯¥»¥µ¥êー/°û¿©/Àê¤¤¡¦¡¦¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î½ÐÅ¸¼Ô¤¬Íè¾ì¼Ô¤È¤Î¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Î¾ì¤ÎÄó¶¡¡£º£¸å¤ÏÂç¿Í¤Î½÷À¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿´¤ÈÂÎ¤Î·ò¹¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÄê´ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´ë²èÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢HP¡¦Instagram¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûSTUDIO ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§¹çÆ±²ñ¼Òmaruto
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è²¼ÇÏ1ÃúÌÜ
ÂåÉ½¼Ô¡§Âçß·Ëã°á
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÂÎ¸³·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¡Öcreative studio maruto ¡û¡Ü¡×¤Î±¿±Ä¡¢¤³¤É¤â¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¯ー¥ëASOMANABO¤Î±¿±Ä¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥Þ¥ë¥·¥§¤Î´ë²è±¿±Ä¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×´ë²è±¿±Ä ¤Û¤«
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://maruto.co/