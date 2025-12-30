À¤³¦½é¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Á°¤ÎÁ°Ãû³ê¤ê¡Ê¥×¥ì¥¹¥ê¥Ã¥×¡Ë¥·¥°¥Ê¥ë¤ò¸¡½Ð¤·¤Æ¡¢¡¡¡¡¿Ì±û¤Î¿äÄê¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø¸¦µæ²ÊÊªÍýÅý·×³ØÊ¬Ìî¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Á°¤Ë´ÑÂ¬¤µ¤ì¤ë°Û¾ï¸½¾Ý¤ò´ð¤Ë¿Ì±û¤ò¿äÄê¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëAGU25¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦½é¤Î¿Ì±û¿äÄê¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤¬Æ§¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø²ñÈ¯É½: À¤³¦½é¤Î¿Ì±û¿äÄê¤È¤·¤ÆAGU25¡ÊAmerican Geophsyical Union 2025, New Orleans, USA)¤Ç¡¢2025Ç¯12·î16Æü¤Ë¸ýÆ¬È¯É½(S. Ikeda-K. Umeno¡Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î12·î20Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ³Ø²ñ¤Ç¾·ÂÔ¹Ö±é(ÇßÌî·ò)¤Ë¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÐ¾ÝÃÏ¿Ì¡§2011Ç¯3·î11ÆüÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì(M9.1)
¿Ì±û¿äÄêÀºÅÙ: Ìó50km (ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Ä¾Á°°ì»þ´ÖÁ°¤«¤éÀºÅÙ£µ£°km°ÊÆâ¤Ç¡¢£µÊ¬´Ö³ÖÃÏ³ÌÊÑÆ°¥Çー¥¿¤ÎÁê´Ø²òÀÏ¤Ë¤è¤ë°Û¾ï¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¿Ì±û¤ò¿äÄê)
ÊýË¡: ÅÅÎ¥·÷°Û¾ï¤òÂçÃÏ¿ÌÈ¯À¸Ä¾Á°¤Î¿äÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Áê´Ø²òÀÏË¡(CRA:CoRrelation Analysis)¤ò¹âÉÑÅÙ¡Ê£µÊ¬)ÃÏ³ÌÊÑÆ°¥Çー¥¿¤ËÅ¬ÍÑ¡£
AGU25¤Ç¤ÎÈ¯É½»ñÎÁ(S. Ikeda-K. Umeno, 2025)¤è¤ê¡£ÃÏ¿ÌÈ¯À¸Ìó80Ê¬Á°¤«¤é°Û¾ïÃÍ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ìó£±»þ´ÖÁ°¤«¤éÃÏ¿ÌÈ¯À¸Ä¾Á°¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Î°Û¾ïÃÍ¤ò¤È¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Ì±û£µ£°km°ÊÆâ¤ò¿Ì±û¤È¿äÄê¡£¤³¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¤Î°Û¾ï¤Ï¥Î¥¤¥º¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥Ã¥×¡ÊÁ°Ãû³ê¤ê¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Ì±û¿äÄê¤¬»öÁ°¤ÎÃÏ³ÌÊÑÆ°¥Çー¥¿¤Î¤ß¤Ç²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿¤ÏNevadaÂç³Ø¤Î¸ø³«¥Çー¥¿¤òÍøÍÑ¡£
¼Ò²ñÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡§ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²Ê³ØÅª¤ËÇ§¤á¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Í½ÃÎ¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤»öÁ°ËÉºÒ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤ÏÃ»´ü¤ÎÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¡Ê¿Ì±û¿äÄê¤È¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¿äÄê¡Ë¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤ò¡¢Ã¯¤â¤¬¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¥Çー¥¿¤Ç²Ê³ØÅª¤Ë¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ²ñµÄ²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¿Ì±û¿äÄê¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢"Super interesting"¤È¤¤¤¦È¿¶Á¤òÆÀ¡¢12·î¤ÎÈ¬¸Í¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÅ¬ÍÑ²ÄÇ½À¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Î(¸¡¾ÚÃæ¡Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¸¦µæ¼Ô¤«¤éÃ¯¤âÈÝÄêÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ã»´üÍ½ÃÎ¤Î¼Â¸½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ËÜÈ¯É½¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¿Ì±û¿äÄê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¿äÄê¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇßÌî·ò¶µ¼ø¤Î25Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ë¥«¥ª¥¹CDMAÄÌ¿®µ»½Ñ¤ÎÁê´Ø¸¡ÇÈ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥Î¥¤¥º½üµî¿®¹æ½èÍý¤Ë´ð¤Å¤¯¥·¥°¥Ê¥ë¸¡½Ð¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ÎµþÅÔÂç³Ø¤¬³«È¯¤·¤¿¿Ì±û¿äÄê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤¬Ã»´üÃÏ¿ÌÍ½ÃÎ¼Â¸½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿(À¤³¦Ãæ¡¢Ã¯¤â¤³¤ÎÊýË¡¤Ç¿Ì±û¿äÄê¤ò¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬º£¤Þ¤Ç¿Ì±û¿äÄê¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¡£¡Ë¡£Æî³¤¥È¥é¥ÕÃÏ¿Ì¤Ç£³£°Ëü¿Í¶á¤¤µ¾À·¼Ô¤¬½Ð¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢Ì¿¤òµß¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»öÁ°ËÉºÒ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÍÍ¤Ëµ»½ÑÅª²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ò¡¢Alternative Option¤È¤·¤ÆÁÇÁá¤¯¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
µ»½ÑÅª¸Â³¦¡§
¥×¥ìー¥È¶³¦·¿ÃÏ¿Ì¤Î¿Ì±û¤ò100km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿ÆâÎ¦Éô¤ÎGNSS¼õ¿®µ¡¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¿äÄê¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸½ºß¤Î¹ñÅÚÃÏÍý±¡GEONET¤Î¼õ¿®µ¡Ì©ÅÙ¤¬Ìó20km¡ß20km¤Ë1¤Ä¤Î¼õ¿®µ¡¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¿Ì±û¤«¤é¤Îµ÷Î¥R¤¬Âç¤¤¤¤Û¤ÉÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ÎÂç¤¤µ¤¬R^(-2)¤ÎË¡Â§¤Ë½¾¤Ã¤Æ¸º¾¯¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì¤Î¤è¤¦¤Ë¿Ì±û¤¬ÆâÎ¦¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÏ¿Ì¤Î¾ì¹ç¡¢M8～M9ÄøÅÙ¤ÎÂç¤¤Ê¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¿äÄê¤¬º¤Æñ¤Ê²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥×¥ìー¥È¶³¦¤¬Î¦ÃÏ¤Ë¤¢¤ëÍÍ¤ÊÃÏ¿Ì(2016Ç¯ÂæÏÑÆîÉôÃÏ¿Ì)¡¢ÆâÎ¦·¿ÃÏ¿Ì(2016Ç¯·§ËÜÃÏ¿Ì)¡¢¿Ì±û¤¬Î¦ÃÏ¤Ë¶á¤¤ÃÏ¿Ì(£²£°£²£´Ç¯£¸·î£¸ÆüÆü¸þÆçÃÏ¿Ì)¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥Ã¥×¡ÊÁ°Ãû³ê¤ê¡Ë¤Î°Û¾ï¤ò¼¨¤¹¥·¥°¥Ê¥ë¤ÎÂç¤¤µ¤¬Âç¤¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢¸¦µæ¥Áー¥à¤Ï¡¢2011Ç¯ÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì°Ê³°¤Ç¤âÍ¸ú¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤·¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏ¿Ì¤ÎÈ¯À¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤ÎÍÍ¤ÊÃÏ¿Ì¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¿Ì±û¤¬¿äÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Þ¤ÀÉÔÌÀ¤ÊÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢2011Ç¯ÅìËÌÃÏÊýÂÀÊ¿ÍÎ²ÃÏ¿Ì°Ê³°¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤Î¿Ì±û¿äÄê²òÀÏ¤ò¿Ê¤á¡¢¿Ì±û¿äÄê¤¬¤Ç¤¤ëÃÏ¿Ì¤Î¾ò·ï¡¢µÚ¤Ó¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¿äÄê¤Î¸¦µæ¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Ì±û¿äÄê¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Î³µÍ×: ÆüËÜÎóÅç¤ò¼þÊÕ³¤°è¤â´Þ¤á¡¢20km¡ß20km¤Î³Ê»Ò¡Ê¥°¥ê¥Ã¥É¡Ë¤ÇÊ¬³ä¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ê»Ò¡Ê¥°¥ê¥Ã¥É¡Ë¤Ç¡¢ÃÏ³ÌÊÑÆ°¤ÎÁê´ØÃÍ¤ò·×»»¤·¡¢ºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¿Ì±û¸õÊäÃÏ¤È¤·¤Æ¿äÄê¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d168434-3-cfe7ada3874b2f261f40734359445d90.pdf
¡ãÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø¸¦µæ²Ê¡¦¶µ¼ø¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
ÇßÌî·ò¡Ê¤¦¤á¤Î¤±¤ó¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
TEL¡§075-753-4919 ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
E-mail¡§umeno.ken.8z@kyoto-u.ac.jp