Ì¤Íè¤Î³Ë»À°åÌôÉÊ¸¦µæ¤ò²ÃÂ®¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKumiChem¡×2025Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤È2026Ç¯¤Ø¸þ¤±¤¿Å¸Ë¾
AI¡ßÁÏÌô¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ÎDLeader³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Qingwen Chen¡¢°Ê²¼¡ÖDLeader¡×¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯ÅÙ¤Î»ö¶ÈÀ®²Ì¤òÁí³ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡À¤Âå³Ë»À°åÌô¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖKumiChem¡×¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯2026Ç¯°Ê¹ß¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ 2025Ç¯¤ÎÁí³ç¡§À¤³¦´ð½à¤ÎÄ©Àï¤È¡ÖTechstars Tokyo¡×¤Ø¤ÎÁª½Ð
DLeader¤Ë¤È¤Ã¤Æ2025Ç¯¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Îµ»½Ñ¤¬À¤³¦¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿°ìÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ À¤³¦¥È¥Ã¥×µé¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTechstars Tokyo Accelerator 2025¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ³Ë¤Ë»²²è¡£¹ñºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÁÏÌô»Ù±ç¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬¡¢À¤³¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ »º³ØÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê
ÂçºåÂç³Ø ÃÁÇò¼Á¸¦µæ½ê¡Ê¿å¸ý¸¦µæ¼¼¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£½é´üÁÏÌô¤«¤éÁ°Î×¾²¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼«Æ°²½¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢AIÁÏÌô¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¡¢ÂçºåÂç³Ø¤ÎÃæÃ«ÀèÀ¸¡¦¿å¸ýÀèÀ¸¡¢Åìµþ²Ê³ØÂç³Ø¤Î»³ÅÄÀèÀ¸¤ò²Ê³Ø¸ÜÌä¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¡¢¸¦µæÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¦ÂÈÇ¤Î¸ÂÄê¥ê¥êー¥¹
¡ÖKumiChem¡×¤Ï¡¢À½Ìô´ë¶È¤ä¸¦µæ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Èµ¡³£³Ø½¬¥â¥Ç¥ë¤òÅý¹ç¤·¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÁÏÌô¥¿¥¹¥¯¤Î¼«Æ°²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¸¦µæ¼Ô¤Ï¹âÅÙ¤ÊAI¡¿ML¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢ºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤Î¼«Æ°À¸À®¤ä¥Äー¥ë¤Î¼Â¹Ô¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÁÏÌô³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë´ü´Ö¡¦¥³¥¹¥È¡¦À®¸ù³ÎÎ¨¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯Ëö¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÁÏÌô¤ª¤è¤Ó¸¦µæ¸½¾ì¤Ç¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡ÖKumiChem¡×¦ÂÈÇ¤ò¸ÂÄê¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áá´ü¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤ò³è¤«¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤ÊÍÍÑÀ¸þ¾å¤Èµ¡Ç½²þÁ±¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤Î»²²Ã¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
support1@dleader.co.jp
KumiChem: Automating drug discovery with AI agent
¢£ 2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ
AI¤¬ÁÏÌô¤Î¡ÖÁêËÀ¡×¤Ø
¼¡Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¶¦Æ±¸¦µæ¤Î³ÈÂç¤È¹ñºÝÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
À¤³¦Ãæ¤Î¸¦µæ¼Ô¤Î¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¤ò²òÊü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢
DLeader¤ÏAI¡ßÁÏÌô¤Î³×¿·¤ò²ÃÂ®¤·¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¼Ô¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å
¥Îー¥³ー¥É¤Ç»È¤¨¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤ä¥Æ¥ó¥×¥ìー¥È¤ò³È½¼¤·¡¢
Â¿ÍÍ¤Ê¸¦µæ¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ³Æþ¡¦³èÍÑ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµ»½ÑÏ¢·È¤Î¿¼²½
¹ñÆâ³°¤Î¸¦µæµ¡´Ø¡¦´ë¶È¤È¤Î¶¦Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢
¹ñºÝ¿å½à¤ÎÁÏÌôAI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
AIÁÏÌô¶µ°é¤Ø¤Î¹×¸¥
Âç³Ø±¡À¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼¡À¤Âå¸¦µæ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¡¢
AIÁÏÌô¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤ò»Ù±ç¡¢ÁÏÌôDX¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚDLeader³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO Qingwen Chen¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ö2024Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤¬ÁÏÌô¤òÊÑ¤¨¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎTechstarsÁª½Ð¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤¬Àµ¤·¤¤¤³¤È¤ò³Î¿®¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡ØKumiChem¡Ù¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢³Ë»À°åÌô¸¦µæ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¡¢°ìÆü¤âÁá¤¯³×¿·Åª¤Ê¼£ÎÅË¡¤òÀ¤³¦¤Î´µ¼ÔÍÍ¤ØÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡×