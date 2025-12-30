SLV v0.9.911 ¤Ç BAM ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È±¿ÍÑ¤ËÂÐ±þ¡£Solana ¤òµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÍøÍÑ¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ëÆ©ÌÀ¤Ê¼Â¹Ô¥ì¥¤¥äー¤Ø
ELSOUL LABO B.V.¡ÊËÜ¼Ò¡§¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§ÀîºêÊ¸Éð¡Ë¤ª¤è¤Ó Validators DAO ¤Ï¡¢¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î Solana ¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿ÍÑ´ðÈ× SLV ¤Ë¤ª¤¤¤Æ v0.9.911 ¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¡¢Jito Labs ¤¬³«È¯¤¹¤ë Block Assembly Marketplace¡Ê°Ê²¼ BAM¡Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ª¤è¤Ó±¿ÍÑ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢BAM ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÆ³Æþ¤ª¤è¤ÓÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¡¢ºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â°¿ÍÅª¤Ê¹½ÃÛ¼ê½ç¤äÆÃÄê¤Î±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ë°ÍÂ¸¤»¤º¡¢SLV ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢BAM ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È±¿ÍÑ¤ò¥ï¥ó¥³¥Þ¥ó¥É¤Ç³«»Ï¤Ç¤¤ë¹½À®¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Epics DAO ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë SLV ¤òÍÑ¤¤¤Æ BAM ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È±¿ÍÑ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BAM ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¡§¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¿®Íê
Jito Labs ¤¬³«È¯¤¹¤ë Block Assembly Marketplace¡ÊBAM¡Ë¤Ï¡¢Solana ¤¬¤¹¤Ç¤ËÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¹âÂ®¤Ê¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¼Â¹Ô¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¤½¤Î¼Â¹Ô¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥ëー¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤ò¡¢¸å¤«¤éÀâÌÀ¡¦¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ò¼ÂÁõ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
Solana ¤Ï¡¢Â¾¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó½èÍý¤Î¥¹¥ëー¥×¥Ã¥È¤È¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌÀ³Î¤ÊÍ¥°ÌÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬À®½Ï¤·¡¢ÍøÍÑ¼çÂÎ¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢Ã±¤ËÂ®¤¯½èÍý¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î½èÍý²áÄø¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¼¡¤ÎÏÀÅÀ¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤ä¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤¹¤ë¼çÂÎ¤Ï¡¢¼«¸Ê»ñ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸ÜµÒ»ñ»º¤ä¼õÂ÷»ñ»º¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼è°ú¤Î·ë²Ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î¼è°ú¤¬¤½¤Î½ç½ø¤Ç¡¢¤½¤Î¾ò·ï¤Ç¼¹¹Ô¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Î¥ê¥¹¥¯´ÉÍýÉôÌç¡¢³°Éô´Æºº¿Í¡¢µ¬À©Åö¶É¤ËÂÐ¤·¤ÆÀâÌÀÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÍýÁÛÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼ÂÌ³¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÍ×·ï¤Ç¤¹¡£ºÇÎÉ¼¹¹Ô¤ÎÀâÌÀ¤ä Transaction Cost Analysis ¤ÎÄó½Ð¤Ï¡¢¤½¤ÎÅµ·¿Îã¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¼è°ú½ê¤ò»È¤Ã¤¿¤«¡¢¤É¤Î¼¹¹ÔÀè¤À¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¹¹Ô¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÀâÌÀ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¼Â¹Ô´Ä¶¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥í¥¸¥Ã¥¯¤ÇÊÂ¤Ù¤é¤ì¡¢¤Ê¤¼¤½¤Î½ç½ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò¡¢³°Éô¤«¤éÂè»°¼Ô¤¬¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°°Õ¤ÎÍÌµ¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÀâÌÀÉÔÇ½À¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÍøÍÑ¤òí´í°¤¹¤ëÍýÍ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
BAM ¤Ï¡¢¤³¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½ç½ø·èÄê¤ò°Å¹æµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç±þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½ç½ø¤¬¤É¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤¿¤«¤Ï¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢BAM ¥Îー¥É¤Î±¿ÍÑ¼Ô¼«¿È¤¬¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÃæ¿È¤òÇÄ°®¤·¤¿¤ê¡¢×ó°ÕÅª¤Ë½ç½ø¤òÁàºî¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤Àß·×¤¬ºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BAM ¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î±¿ÍÑ¼çÂÎ¤ò¿®Íê¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½èÍý¥í¥¸¥Ã¥¯¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¼Â¹Ô¤Ï¡¢Â®¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡¢´Æºº¤Ç¤¤ë¡¢Äó½Ð¤Ç¤¤ë¼Â¹Ô´Ä¶¤Ø¤È¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Î²ÝÂê¡§¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¤¬¤æ¤¨¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¥¹¥±¥¸¥åー¥ê¥ó¥°
¸½ºß¤Î Solana ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Î½ç½ø·èÄê¤Ë´Ø¤·¤Æ¹â¤¤¼«Í³ÅÙ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢Ê£¿ô¼ïÎà¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥é¤¬ÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆ°ºî¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Û¤Ê¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¡¢°Û¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°ÆÃÀ¡¢°Û¤Ê¤ëÍ¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ï¡¢¼Â¸³¤äºÇÅ¬²½¤ÎÍ¾ÃÏ¤òÀ¸¤à°ìÊý¤Ç¡¢³°Éô¤«¤é¸«¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤É¤Î¥ëー¥ë¤Ç½ç½ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ò°ì´Ó¤·¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÆñ¤·¤¯¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÄê¤Î¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤äÀÜÂ³·ÐÏ©¡¢±¿ÍÑ·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢³°Éô¤«¤é´ÑÂ¬¤Ç¤¤Ê¤¤½ç½øÁªÂò¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤ò´°Á´¤ËÈÝÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤³¤³¤ÇÌäÂê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬°°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î±¿ÍÑ¤¬Á±°Õ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸¡¾Ú¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤½¤Î¤â¤Î¤¬¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤ä¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Á°Äó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ã»´üÅª¤Ë¤ÏÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤Ï¼¹¹ÔÉÊ¼Á¤ä´ÆººÀ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¤È¤·¤ÆÃßÀÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥ª¥ó¥Á¥§ー¥ó¤Ï¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤ä¼Â¸³Åª¤ÊÍÑÅÓ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê»ñËÜ¤ä¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Ethereum ¤ÎÀè¹Ô»öÎã¤«¤é¤Î³Ø¤Ó
Æ±ÍÍ¤Î²ÝÂê¤Ï¡¢Ethereum ¤Ç¤âÀè¹Ô¤·¤Æ¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ethereum ¤Ç¤Ï proposer-builder separation ¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¹½ÃÛ¤Î¶¥Áè¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Ó¥ë¥Àー¤Î½¸Ãæ¤ä¥ªー¥Àー¥Õ¥íー¤Î»äÍ²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤êÎÉ¤¤¼¹¹Ô¤òµá¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢¥æー¥¶ー¤ä¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÏÆÃÄê¤Î¥Ó¥ë¥Àー¤È¤Î»äÅª¤Ê´Ø·¸¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ½ç½ø·èÄê¤Î²áÄø¤¬³°Éô¤«¤é¸«¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤Ë¤Ï¸úÎ¨¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï»Ô¾ì¤ÎÉÔÆ©ÌÀ²½¤È½¸Ãæ¤ò¾·¤¯·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î Ethereum ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢TEE ¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ö¥í¥Ã¥¯¹½ÃÛ¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸å¤«¤éÆ©ÌÀÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¼Â¹Ô¥ì¥¤¥äー¤Ë¤ª¤±¤ëÀâÌÀ²ÄÇ½À¤Î½ÅÍ×À¤¬¡¢»ö¸åÅª¤ËÇ§¼±¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
BAM ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÀè¹Ô»öÎã¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÇ½é¤«¤é¸¡¾Ú²ÄÇ½À¤ÈÆ©ÌÀÀ¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤òÁ°Äó¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SLV v0.9.911 ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¼ÂÁõ¾å¤ÎÁ°¿Ê
BAM ¤Î»×ÁÛ¤Ï¡¢¼ÂÁõ¤µ¤ì¡¢±¿ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð°ÕÌ£¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤ì¤Û¤ÉÀµ¤·¤¤Àß·×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢±¿ÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¡¢°ìÉô¤Î¼çÂÎ¤Ë¤·¤«°·¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÆ©ÌÀÀ¤Ï¹¤¬¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
SLV v0.9.911 ¤Ç¤Ï¡¢BAM ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤È±¿ÍÑ¤ò¡¢SLV ¤ÎÉ¸½àÅª¤Ê¥Õ¥íー¤È¤·¤Æ°·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢BAM ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¡¢ÆÃÄê¤Î±¿ÍÑ¼Ô¤ÎÃÎ¸«¤ä¸ÄÊÌÂÐ±þ¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÆ¸½²ÄÇ½¤Ê·Á¤ÇÆ³Æþ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê¼Â¹Ô¥ì¥¤¥äー¤ò¹¤¯ÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ç¤¹¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢BAM ¤ò»×ÁÛ¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÁõ¤È¤·¤Æ Solana ¤Î±¿ÍÑ´ðÈ×¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤¿¤á¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ê¥êー¥¹¾ÜºÙ: https://github.com/ValidatorsDAO/slv/releases/tag/v0.9.911
Epics DAO ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤Î±¿ÍÑ¾õ¶·
Epics DAO ¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤Ï¡¢SLV ¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¹¤Ç¤Ë BAM ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È±¿ÍÑ¤Ø°Ü¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»ö¼Â¤Ï¡¢BAM ¤¬¹½ÁÛÃÊ³¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿ÍÑ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Çµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥Çー¥¿±¿ÍÑ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¤Ï¡¢BAM ¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ª¤è¤Ó½ç½ø·èÄê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥í¥¸¥Ã¥¯¤ò¡¢¥Ð¥ê¥Çー¥¿ËÜÂÎ¤Î¼Â¹Ô¡¦ÅêÉ¼½èÍý¤«¤éÊ¬Î¥¤Ç¤¤ëÅÀ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
½¾Íè¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¼õÉÕ¤ä½ç½øÉÕ¤±¤ËÈ¼¤¦Éé²Ù¤Ï¡¢¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤Î¼Â¹Ô·Ï¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢BAM ¤ò²ð¤¹¤ë¹½À®¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¶¥¯¥·¥ç¥ó¼õÉÕ¤ª¤è¤Ó¥¹¥±¥¸¥åー¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ë½èÍýÉé²Ù¤òÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ°·¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥ê¥Çー¥¿¤Ï¼Â¹Ô¤ª¤è¤ÓÅêÉ¼½èÍý¤Ë½¸Ãæ¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢Éé²Ù¤ÎÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë½èÍý¤òÊ¬Î¥¤·¤¿·Á¤Ç±¿ÍÑÀß·×¤ò¹Ô¤¨¤ëÍ¾ÃÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ·ï¤ÏÀÇ½¸þ¾å¤òÃÇÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±¿ÍÑ¾å¤ÎÀÕÌ³¤äÉé²Ù¥É¥á¥¤¥ó¤òÀ°Íý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢Àß·×¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BAM ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¸¡¾Ú²ÄÇ½¤Ê½ç½ø·èÄê¤È¼Â¹Ô¥ì¥¤¥äー¤ÎÆ©ÌÀÀ¤Ï¡¢Solana ¤òµ¡´ØÅê»ñ²È¤ä¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤âÁ°Äó¤Ë¤Ç¤¤ë¼Â¹Ô´ðÈ×¤Ø¿Ê¤á¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£
SLV ¤Ï¡¢¤½¤ÎÊý¸þÀ¤ò¸½¼Â¤Î±¿ÍÑ¤ËÍî¤È¤·¹þ¤à¤¿¤á¤Î´ðÈ×¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤â¡¢¥Ð¥ê¥Çー¥¿¡¦RPC¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦dApp ¤òÆÈÎ©¤·¤¿ºÇÅ¬²½ÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¹ÔÉÊ¼Á¤È¿®ÍêÀ¤ò¹½À®¤¹¤ëÁê¸ß°ÍÂ¸¤Ê´ðÈ×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢Solana ¤Î±¿ÍÑ´ðÈ×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- BAM (Block Assembly Marketplace): https://bam.dev/
- SLV ¸ø¼°¥µ¥¤¥È: https://slv.dev/ja
- Validators DAO ¸ø¼° Discord: https://discord.gg/C7ZQSrCkYR