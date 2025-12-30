¡ÚÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤ÎÇº¤ß¤ÏÃË½÷¶¦ÄÌ¡©¡Û20Âå¤«¤éÁý¤¨¤ë¡ÈÈ±¤ÎÉÔ°Â¡É¤È¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤«¤é¼¡¤ÎÁªÂò»è¤ò¹Í¤¨¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº
³ô¼°²ñ¼ÒFoR¡¿FoRINC.¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹â¶¶ÃÎÚö¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤ë¥µ¥¤¥È¡ÖMedimee¡×¤Ë¤Æ¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢20Âå~60Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖAGA¼£ÎÅ¡¦Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊMedimeeÄ´¤Ù¡Ë¡£°Ê²¼¤Ï¤½¤Î·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
¡ã¡ã TOPICS ¡ä¡ä
¢£Ìó7³ä¤¬¡ÖAGA¡¦FAGA¼£ÎÅ¤Ë¶½Ì£¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¡£¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤À¤±¤Ç¤Ï¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô
¢£Ç¯Âå¤¬¾å¤¬¤ë¤Û¤É¡ÖÈ´¤±ÌÓ¡×¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à¸º¾¯¡×¡ÖÊ¬¤±ÌÜ¤ÎÌÜÎ©¤Á¡×¤Ê¤É¤ÎÇº¤ß¤¬¸²Ãø¤Ë
¢£¼£ÎÅ¡¦»Ü½Ñ¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤À¤¬¡¢¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤¬Ìó6³ä°Ê¾å
¢£¼£ÎÅÁª¤Ó¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡ÖÈñÍÑ¡×¡ÖÉûºîÍÑ¡×¡Ö¸ú²Ì¤Î»ýÂ³À¡×
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÊýË¡¡§¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025/11/14～2025/11/20
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§20Âå～60Âå¤ÎÃË½÷
ÂÐ¾Ý¼Ô¿ô¡§100Ì¾
Ä´ºº¹àÌÜ¡§¡ÖAGA¼£ÎÅ¡¦Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¡×¤Î¼ÂÂÖÄ´ºº
¥¢¥ó¥±ー¥È·ë²Ì
¡Ö°éÌÓ¥·¥ã¥ó¥×ー¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡×
¡ÖÊ¬¤±ÌÜ¤äÀ¸¤¨ºÝ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
¡ÖÈ´¤±ÌÓ¤¬Áý¤¨¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢È±¤ÎÇº¤ß¤Ï¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤ä¼«¿®¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤ËÂÐ½è¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¸ú²Ì¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤º¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö°åÎÅ»Ü½Ñ¤Ë¤Ï¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤ÀÆ§¤ß½Ð¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¡¢AGA¡¦FAGA¼£ÎÅ¤äÆ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌó6³ä°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓÂÐºö¤òÁª¤Ö¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Âå¤´¤È¤ÎÇº¤ß¤Î·¹¸þ¤ä¡¢¼£ÎÅ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔ°Â¡¢½Å»ë¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ËÜÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤Î¼«³Ð¾õ¶·¤«¤é¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î¼ÂÂÖ¡¢°åÎÅ»Ü½Ñ¤Ø¤Î´Ø¿´ÅÙ¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ä¼£ÎÅÁª¤Ó¤Î´ð½à¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯¼ÂÂÖ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿100Ì¾¤ÎÀÊÌ¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ÃËÀ52¡ó
- ½÷À48¡ó
³ÆÇ¯Âå¤ÎÈæÎ¨¤Ï¡¢°Ê²¼¤Ç¤¹¡£
- 20Âå¡¡13.0¡ó
- 30Âå¡¡43.0¡ó
- 40Âå¡¡30.0¡ó
- 50Âå¡¡11.0¡ó
- 60Âå¡¡3.0¡ó
¡Ú¸½ºß¤ÎÈ±¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²ÄÇ½¡Ë¡Û
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Âå¤äÀÊÌ¤òÌä¤ï¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬È±¤Ë´Ø¤¹¤ëÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÈ´¤±ÌÓ¡×¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à¤Î¸º¾¯¡×¡Ö¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¤ÎÄã²¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Çº¤ß¤Ï¡¢°ìÉô¤ÎÇ¯Âå¤Ë¸Â¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥Æー¥¸¤ÎÊÑ²½¤È¤È¤â¤ËÃÊ³¬Åª¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÃË½÷ÊÌ¤Ë¸«¤Æ¤âÂç¤¤Êº¹¤Ï¤Ê¤¯¡¢È±¤ÎÇº¤ß¤¬ÀÊÌ¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¶¦ÄÌ²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢°Ê²¼¤Ç¤ÏÇ¯ÂåÊÌ¤Ë¸½ºß¤ÎÈ±¤ÎÇº¤ß¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
- 20Âå¡§6³ä°Ê¾å¤¬È´¤±ÌÓ¤ò¼Â´¶¡£
ÇöÌÓ¤äÈ´¤±ÌÓ¤Ï¤Þ¤ÀÀè¤ÎÇº¤ß¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤¬¤Á¤ÊÀ¤Âå¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÊÑ²½¤ò´¶¤¸»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢È±Çº¤ß¤ÎÁá´ü²½¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
- 30Âå¡§¡Ö¥Ï¥ê¡¦¥³¥·¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý²Ã¡£
È±¼Á¤ÎÊÑ²½¤ò¼«³Ð¤·»Ï¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¤·¤Ë¤¯¤µ¤Ê¤É¡¢¼ÁÅª¤ÊÊÑ²½¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤ëÇ¯Âå¤Ç¤¹¡£
- 40～50Âå¡§¡ÖÊ¬¤±ÌÜ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡×¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬¸º¤Ã¤¿¡× ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÇº¤ß¤¬µÞÁý¡£È´¤±ÌÓ¤äÈ±¼Á¤ÎÊÑ²½¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤¬Ê£¹çÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
- 60Âå¡§Á´¹àÌÜ¤Ç6³ä°Ê¾å¤È¡¢²ÃÎð¤Ë¤è¤ëÈ±¤ÎÊÑ²½¤¬¤è¤ê¸²Ãø¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤¬ÌÀ³Î¤ÊÇº¤ß¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¡¢ÇöÌÓ¤äÈ´¤±ÌÓ¤ÏÃæ¹âÇ¯°Ê¹ß¤ÎÇº¤ß¤È¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï20Âå¤«¤é¤¹¤Ç¤ËÃû¸õ¤ò´¶¤¸»Ï¤á¡¢30Âå°Ê¹ß¤ÇÆâÍÆ¤¬ÊÑ²½¡¦Ê£¹ç²½¤·¡¢40Âå°Ê¹ß¤Ç¡Ö¸«¤¿ÌÜ°õ¾Ý¡×¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÇº¤ß¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÈ´¤±ÌÓ¡¦ÇöÌÓ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë¡Û
Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÄê¤ÎÉô°Ì¤Ë¸Â¤é¤ºÊ£¿ô²Õ½ê¤òÆ±»þ¤Ëµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¯¡¢ÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤ÎÇº¤ß¤¬°ìÉô°Ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢½ù¡¹¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
Ç¯Âå¤´¤È¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
- 20Âå¡§Ê¬¤±ÌÜ¡¦À¸¤¨ºÝ¡¦Æ¬ÄºÉô¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎÉô°Ì¤òÆ±»þ¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤À¿Ê¹ÔÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¾ÍèÅª¤ÊÉÔ°Â¡×¤ä¡ÖÊÑ²½¤ÎÃû¤·¡×¤ËÉÒ´¶¤ÊÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
- 30Âå¡§Á°Æ¬Éô¡ÊÀ¸¤¨ºÝ¡Ë¤Ø¤ÎÇº¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Á»Ï¤á¤ë·¹¸þ¤Ë¡£
¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤Ë±Æ¶Á¤·¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¶À¤ò¸«¤ë¤¿¤Ó¤ËÊÑ²½¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¤Ç¯Âå¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
- 40Âå～50Âå¡§Æ¬ÄºÉô¡¦Ê¬¤±ÌÜ¡¦À¸¤¨ºÝ¤Ê¤É¡¢Çº¤ß¤¬Ê£¿ôÉô°Ì¤Ë¹¤¬¤ë·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¡£
ÉôÊ¬Åª¤ÊÊÑ²½¤«¤é¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤ÎÄã²¼¤Ø¤È°Õ¼±¤¬°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- 60Âå¤Ç¤Ï¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ËÇö¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¼Â´¶¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¿ô¡£
ÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤¬ÆÃÄê¤ÎÉô°Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á´ÂÎÅª¤Ê²ÝÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÀÊÌ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Éô°ÌÊÌ¤ÎÇº¤ß¤Ë¤ÏÌÀ³Î¤Ê°ã¤¤¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
- ÃËÀ¡§Á°Æ¬Éô¡ÊÀ¸¤¨ºÝ¡Ë¤äÆ¬ÄºÉô¤òÃæ¿´¤Ëµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢ ¤¤¤ï¤æ¤ëÃËÀ·¿Ã¦ÌÓ¡ÊAGA¡Ë¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÅµ·¿Åª¤ÊÉô°Ì¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
- ½÷À¡§Ê¬¤±ÌÜ¤äÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢°ìÉô¤¬µÞ·ã¤ËÇö¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢È±Á´ÂÎ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ë¡È³È»¶·¿¡É¤ÎÇº¤ß¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢È´¤±ÌÓ¡¦ÇöÌÓ¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢Ç¯Âå¤äÀÊÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Éô°Ì¤äÇº¤ßÊý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡¢À¸¤¨ºÝ¡¦Æ¬ÄºÉô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤ÈÊ¬¤±ÌÜ¤äÁ´ÂÎÅª¤Ê¥Ü¥ê¥åー¥à¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Å¬¤·¤¿¥±¥¢ÊýË¡¤äÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤â°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤Î¡ÈÉô°Ì¡É¤òÀµ¤·¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈ´¤±ÌÓ¡¦ÇöÌÓ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ»×¤¤Åö¤¿¤ë¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¥±¥¢¤È¶½Ì£¤Î¤¢¤ë¥±¥¢¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Û
È´¤±ÌÓ¤äÇöÌÓ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬µó¤²¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤Ç¤·¤¿¡£¼¡¤¤¤Ç¡Ö²ÃÎð¡×¤ä¡Ö°äÅÁ¡×¤¬Â³¤¡¢¿´¿È¤Ø¤ÎÉéÃ´¤äÇ¯Îð¤Ë¤è¤ëÊÑ²½¤ò¡¢È±¤Î¾õÂÖ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ëÍ×°ø¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Û¥ë¥â¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÍð¤ì¡×¤ä¡ÖÀ¸³è½¬´·¡Ê¿çÌ²¡¦¿©»ö¡Ë¡×¤òµó¤²¤ëÀ¼¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Æü¾ï¤ÎÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¤äÂÎÆâ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¡¢È´¤±ÌÓ¡¦ÇöÌÓ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼ÂÁ©¤·¤¿È´¤±ÌÓ¡¦ÇöÌÓÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÆ¬Èé¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡×¡Ö»ÔÈÎ¤Î°éÌÓºÞ¡×¡Ö°éÌÓ¥·¥ã¥ó¥×ー¡×¤Ê¤É¡¢¼«Âð¤Ç¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òµó¤²¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤âÆ¬Èé¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤Ï¡¢¼ê·Ú¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÃË½÷¤òÌä¤ï¤ºÈæ³ÓÅªÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼ÂÁ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖAGA¡¦FAGA¼£ÎÅ¡×¤Ê¤É°åÎÅÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ò·Ð¸³¤·¤¿¿Í¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¤è¤ë¼£ÎÅ¤Ï¡¢¤Þ¤À°ìÉô¤Î¿Í¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¡×¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢´Ø¿´¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï¤´¤¯¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤Þ¤º¤ÏÆ¬Èé¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ä°éÌÓºÞ¡¢°éÌÓ¥·¥ã¥ó¥×ー¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤«¤éÂÐºö¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢°åÎÅÅª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¿Í¤Ï¤Þ¤À¾¯¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢È´¤±ÌÓ¤äÇöÌÓ¤Î¿Ê¹Ô¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê»Ï¤á¤Æ¤«¤é°ìÄê´ü´Ö¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÂ³¤±¤Æ¤â²þÁ±¤ò¼Â´¶¤·¤Ë¤¯¤¤¾ì¹ç¤ä¡¢À¸¤¨ºÝ¤äÆ¬ÄºÉô¤Ê¤É¡¢¿Ê¹ÔÀ¤ÎÇöÌÓ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢AGA¡¦FAGA¼£ÎÅ¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤Ê¿ÇÃÇ¤òÈ¼¤¦¥±¥¢¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý¤òÁá¤¯À°¤¨¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÈ±¤òÁý¤ä¤¹¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÇö¤µ¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¡×ÁªÂò»è¤ò¼è¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤òÂ³¤±¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼è¤êÆþ¤ìÊý¤äÁª¤ÓÊý¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
- Æ¬Èé¥Þ¥Ã¥µー¥¸¡§ »Ø¤ÎÊ¢¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯Æ¬Èé¤òÆ°¤«¤¹¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¤¡¢·ì¹Ô¤òÂ¥¤¹¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ËèÆüÃ»»þ´Ö¤Ç¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- °éÌÓºÞ¡¦°éÌÓ¥·¥ã¥ó¥×ー¡§ Í¸úÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·ì¹ÔÂ¥¿ÊºîÍÑ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥ß¥Î¥¥·¥¸¥ë¡¢¹³±ê¾ÉÀ®Ê¬¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ê¤É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ß¥Î»À·ÏÀö¾ôÀ®Ê¬¤Ê¤É¡¢Æ¬Èé¤Ø¤Î»É·ã¤¬¾¯¤Ê¤¤½èÊý¤òÁª¤Ö¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤«¤éÈþÍÆ°åÎÅ¤Þ¤Ç¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÂÐºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¸½¾õ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ê¬¤ÎÇº¤ß¤Î¿Ê¹ÔÅÙ¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉô°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¥±¥¢ÊýË¡¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¸å¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤¿¤¤ÂÐºö¤È¤·¤ÆºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖAGA¡¦FAGA¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¼£ÎÅ¡×¤Ç¤·¤¿¡£
°éÌÓºÞ¤äÆâÉþ¡¦³°ÍÑÌô¤Ê¤É¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Ë²Ã¤¨¡¢°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤ò¤â¤È¤Ë¹Ô¤¦ÀìÌçÅª¤Ê°åÎÅ¥¢¥×¥íー¥Á¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¡×¤ä¡ÖÆ¬Èé¥á¥½¥»¥é¥Ôー¡×¤Ê¤É¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Î°õ¾Ý²þÁ±¤äÂ¨¸úÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿»Ü½Ñ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¿Í¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼«ÌÓ¿¢ÌÓ¡×¤ä¡Ö¥¦¥£¥Ã¥°¡¦¥Ø¥¢¥Ôー¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤âµó¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤ÎÇº¤ß¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤ä¡¢½Å»ë¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ´Ø¿´¤ÎÊý¸þÀ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚAGA¡¦FAGA¼£ÎÅ¡¦Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¤Þ¤¿¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Û
AGA¡¦FAGA¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢Á´ÂÎ¤Î²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤ËÇº¤ß¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¼£ÎÅ³«»Ï¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤ÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼£ÎÅ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¡¢¼£ÎÅ¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë°åÎÅÅª¥¢¥×¥íー¥Á¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÁØ¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÃ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï¾¯¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬AGA¡¦FAGA¼£ÎÅ¤ò¾ÍèÅª¤ÊÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¡¢Ç§ÃÎ¤ä´Ø¿´¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤â°ìÄê¿ô¸«¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï´Ø¿´ÁØ¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥Ëー¥º¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢´Ø¿´¤È¹ÔÆ°¤Î´Ö¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»Ü½ÑÆâÍÆ¤ä»Å¾å¤¬¤ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÉÔÂ¤Ë²Ã¤¨¡¢ÈñÍÑÌÌ¤ä»Ü½Ñ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤Ê¤É¡¢Æ³Æþ»þ¤Î¥Ïー¥É¥ë¤Î¹â¤µ¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤ÇÉÔ°Â¤Ë´¶¤¸¤ëÅÀ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉûºîÍÑ¤ä¥ê¥¹¥¯¡×¡Ö¸ú²Ì¤Î»ýÂ³À¡×¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈñÍÑÌÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢°ÂÁ´À¤äËÜÅö¤Ë¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¡¢¼£ÎÅ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ëºÝ¤ÎÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÄÌ±¡¤Î¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ö¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¸«¤é¤ì¡¢¼£ÎÅ¤ò·ÑÂ³¤¹¤ëÉéÃ´¤ä¡¢¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¤ÊÍ×°ø¤¬¡¢¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Ç¤Î¾ãÊÉ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£²ó¤Î·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢ÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤ËÇº¤ß¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈñÍÑ¡¦°ÂÁ´À¡¦·ÑÂ³À¡¦¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÉÔ°Â¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤ò¼õ¤±¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤äÄÌ±¡ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤ò½Å»ë¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¥µー¥Ó¥¹¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËAGA¡¦FAGA¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¡¢°å»Õ¤È¤ÎÁêÃÌ¤«¤é½èÊýÌô¤Î¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÊýºß½»¤ÎÊý¤äË»¤·¤¤À¸³è¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÂÐÌÌ¿ÇÎÅ¤ÈÆ±Åù¤Î°å»Õ¤Ë¤è¤ë¿ÇÃÇ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤¤¡¢½èÊýÌô¤ò¼«Âð¤ËÍ¹Á÷¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ê¡¢ÄÌ±¡ÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ーÊÝ¸î¤ÎÎ¾Î©¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼£ÎÅ¤ËÈ¼¤¦¡È¿´ÍýÅª¡¦ÊªÍýÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¡É¤ò²¼¤²¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Î³èÍÑ¤¬ÈþÍÆ°åÎÅÁ´ÂÎ¤Î¸¡Æ¤¥Ïー¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈ±¤äÆ¬Èé¤ÎÇº¤ß¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»Ü½Ñ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡Û
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤«¤é¡¢È±¤äÆ¬Èé¥±¥¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÇ¼ÆÀ¤·¤ÆÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¡Ö¼«Á³¤Çµ¤¤Å¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡×¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥±¥¢¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¿ÇÃÇ¤ä¿©»ö»ØÆ³¡¢¿ôÃÍ¤ä¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ëÀâÌÀ¤Ê¤É¡¢²Ê³ØÅªº¬µò¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢²è°ìÅª¤Ê¥±¥¢¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥×¥íー¥Á¤òµá¤á¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¼ÂºÝ¤ÎÀ¼¤Î°ìÉô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æ¬Èé¤Î¾õÂÖ¤òAI¤Ç¿ÇÃÇ¤·¤Æ¡¢ÇöÌÓ¡¦´¥Áç¡¦¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ê¤É¤Î¸¶°ø¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡È´°Á´¥ªー¥Àー¥á¥¤¥ÉÆ¬Èé¥±¥¢¡É¤ò¤½¤Î¾ì¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê50Âå/½÷À¡Ë
ÇöÌÓ¤ò¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈ±·Á¤ä¥Ø¥¢¥»¥Ã¥ÈÊýË¡¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇöÌÓÀìÌç¤Î¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤¬ÈþÍÆ°åÎÅ¤ÈÊ»Àß¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇöÌÓÃÎ¼±¤Î¤Ê¤¤¥µ¥í¥ó¤Ç¤Î»¶È±¤Ç¤è¤êÇöÌÓ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤ÊÈ±·Á¤òÄó°Æ¤µ¤ì¡¢ËÜ¿Í¤âÅ¹°÷¤µ¤ó¤â¤ª¸ß¤¤µ¤¤Þ¤º¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¡Ê40Âå/½÷À¡Ë
Ìô¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¤òÉþÍÑ¤µ¤»¤ëÅ¹¤Ï¸«¤«¤±¤ë¤¬¡¢¿©À¸³è¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£¡Ê20Âå/ÃËÀ¡Ë
¼«Âð¤Ç¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤Ê¥±¥¢¤ÈÀìÌçÅª¤Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¼£ÎÅ¤ÎÃæ´ÖÅª¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢·î1²óÄøÅÙ¤ÎÄÌ±¡¤ÇºÑ¤à»Ü½Ñ¤ä¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¤Ç½èÊý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÆâÉþÌô¤Ê¤É¡£¤Þ¤¿¡¢¼£ÎÅ¸ú²Ì¤¬¼Â´¶¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤äÈñÍÑ¤ÎÌÜ°Â¤¬»öÁ°¤ËÌÀ³Î¤ËÊ¬¤«¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢°Â¿´¤·¤Æ»Ï¤á¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê60Âå/ÃËÀ¡Ë
¥Þ¥¤¥¯¥í¥¹¥³ー¥×¤Ê¤Éµ¡ºà¤òÍÑ¤¤¤Æ¾õÂÖ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢Äê´üÅª¤ËÊÑ²½¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¾õÂÖ¤òÀâÌÀ¡¢¤ª¸ß¤¤Ç¼ÆÀ¤·¤¿·Á¤Ç»Ü½Ñ¤ò¹Ô¤¦¥µー¥Ó¥¹¡Ê50Âå/ÃËÀ¡Ë
¼«Á³¤Ê¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤¬¤¢¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤Ç¤³¤Ë¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤·¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤·¤Æ¤ë¿Í¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤«¤Ê¤êÉÔ¼«Á³¤Ç¤·¤¿¡£
ÈýÌÓ¤À¤È¤¤¤í¤ó¤Ê¼êË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê30Âå/½÷À¡Ë
º£¸å¤Ï¡¢¼«Âð¥±¥¢¤È°åÎÅ¡¢³°¸«¥±¥¢¤È¼£ÎÅ¡¢ÂÐÌÌ¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿½¾ÍèÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿ÎÎ°è¤ò²£ÃÇ¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÇº¤ß¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½ÀÆð¤ËÁª¤Ù¤ë¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·¿¤ÎÇöÌÓ¡¦Æ¬Èé¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¡É¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤È¤á¡¦¹Í»¡
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢AGA¡¦FAGA¼£ÎÅ¤äÆ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓÂÐºö¤ËÂÐ¤·¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤Ë¡Ö¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤¬Ì¤·Ð¸³¡×¤È²óÅú¤·¤¿¿Í¤Ï¡¢AGA¼£ÎÅ¡¦Æ¬Èé¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤È¤â¤Ë6³ä°Ê¾å¤òÀê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø¿´¤Ï¹â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂºÝ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÁØ¤¬Â¿¿ôÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉûºîÍÑ¤ä¥ê¥¹¥¯¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡×¡ÖÈñÍÑ¤ä·ÑÂ³À¤Ø¤Î·üÇ°¡×¡ÖÄÌ±¡¤Î¼ê´Ö¤ä¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤Î¥Ïー¥É¥ë¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¡¢Â¾¤ÎÀßÌä·ë²Ì¤«¤éÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖAI¿ÇÃÇ¤Ë¤è¤ë¾õÂÖ¤Î²Ä»ë²½¡×¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡×¡ÖÀ¸³è½¬´·¤Þ¤Ç´Þ¤á¤¿·ÑÂ³Åª¤Ê¥µ¥Ýー¥È¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤ÇÌµÍý¤Ê¤¯¼è¤êÁÈ¤á¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ø¤Î¥Ëー¥º¤â¹â¤¯¡¢²è°ìÅª¤Ê¼£ÎÅ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ç¼ÆÀ´¶¤äÂ³¤±¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë°Õ¼±¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§Åª¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢ÄÌ±¡ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤Ä¤ÄÀìÌçÅª¤Ê¼£ÎÅ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅÂÐ±þ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ä¡¢¸ÄÊÌÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤âÁý¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÃÇ¤«¤é»Ï¤á¤Æ¸«¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤«¤é¤Ï¡¢ÇöÌÓ¡¦È´¤±ÌÓ¤ËÇº¤à¿Í¡¹¤¬¡Ö¤¹¤°¤Ë¼£ÎÅ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤Þ¤º¤Ï¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÁªÂò»è¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°úÍÑ»þ¤Î¤ª´ê¤¤
ËÜÄ´ººÊ¬ÀÏ¤òÅ¾ºÜ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢½ÐÅµ¸µ¤È¤·¤Æ¡ÖMedimeeÄ´¤Ù¡×¤ÎµºÜ¤È¡Ê https://medimee.com/ ¡Ë¤Ø¤Î¥ê¥ó¥¯¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÚMdimee¡Û
Medimee¤Ï¡¢ÈþÍÆ¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦ÈþÍÆ°åÎÅ¤Î¾ðÊó¤ò¤É¤³¤è¤ê¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Äó¶¡¤¹¤ëÈþÍÆ°åÎÅ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÈþÍÆ°åÎÅ¤òÆü¾ïÅª¤ÊÈþÍÆ±¡¤ËÄÌ¤¦´¶³Ð¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¥Ïー¥É¥ë¤ò¼è¤ê½ü¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤ÏÀ¸¤ß½Ð¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¡¢¥æー¥¶ー¤¬ËÜÅö¤Ëµá¤á¤ë²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ø¤·¤¤¶âÌÙ¤±¤À¤±¤Î¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¾Ò²ð¤»¤º¡¢¥æー¥¶ー¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÀú¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥æー¥¶ー¤Î¿´¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒFoR¡¿FoRINC.
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-16-6 ÆóÍÕ¥Ó¥ë8b
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¹â¶¶ÃÎÚö
URL¡§https://f-o-r.co.jp
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È
Medimee¡§https://medimee.com/