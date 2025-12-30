À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë½ÀÆ»²È°¤Éô»í¤µ¤ó¤¬Íè¾ì¡ªÉ½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤ä¥ß¥Ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ÇÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¤òÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª
Åìµþ¥·¥Æ¥£¶¥ÇÏ¡ÊTCK¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ËÜÆü12·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¡¢Ç¯Ëö¤Î¥Àー¥È¤òºÌ¤ëÌÆÇÏ¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¤¥ë½Å¾Þ¡ÖÂè19²óÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡ÊSIII¡Ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë½ÀÆ»²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°¤Éô»í¤µ¤ó¤ËTCK¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÅìµþ¥Àー¥Óー¤Ç¥²¥¹¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿°¤Éô¤µ¤ó¡£Åìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¤Ç¤âÉ½¾´¼°¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Û¤«¡¢¥ìー¥¹Á°¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤â¼Â»Ü¤·¡¢ÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇÆø¤ï¤¦TCK¤Ï¤µ¤é¤ËÇ®µ¤¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ß¥Ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥À¥Ö¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¡¢ÅÐ¾ì¤·¤¿°¤Éô¤µ¤ó¡£Âç°æ¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥ìー¥¹Ãæ¤Î´¿À¼¤Ê¤ÉÎ×¾ì´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢Æø¤ä¤«¤Ç¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆü¤ÏÂè1¥ìー¥¹¤«¤é´ÑÀï¤·¤Æ¡¢ÇÏ·ô¤â¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°¤Éô¤µ¤ó¡£À®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö1ÅÙ¤À¤±¾¡¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤â¤¦¾¯¤·´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤´¼«¿È¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤è¤¤¥¹¥¿ー¥È¤¬ÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥í¥¹¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë°ìÇ¯¤Ë¤¹¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½ÀÆ»¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¡Ö¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÂçÀÚ¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¤ÎÃíÌÜÇÏ¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Í¥¤òÁª¤ó¤À°¤Éô¤µ¤ó¡£¡Ö¸æ¿ÀËÜµ³¼ê¤ÎÅ·ºÍÅª¤Ê¼ê¹Ë»«¤¤È¡¢ÇÏÌ¾¤«¤é¤³¤ÎÇÏ¤ËÅÒ¤±¤¿¤¤¤È½ã¿è¤Ë»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¥²¥¹¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤ÆÍè¾ì¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸å¤Î¥ìー¥¹¤â¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¥ã¥×¥Æ¥ó¥Í¥¤ÏÀË¤·¤¯¤â9Ãå¤È¤Ê¤êÅªÃæ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢É½¾´¼°¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤òÌ³¤á¤¿¸å¡¢°¤Éô¤µ¤ó¤Ï¾¡Íø¥¸¥ç¥Ã¥ー¤ÎÌðÌîµ®Ç·µ³¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢¥ìー¥¹¸å¤Î¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤Ì¾ìÆâ¤ÎÀ¼±ç¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£TCK¥¤¥áー¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§
https://www.tokyocitykeiba.com/special_page/tck_character2025/
¢£Âè19²ó¡ÖÅìµþ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥Þ¥¤¥ë¡ÊSIII¡Ë¡×¤Î¥ìー¥¹·ë²Ì¡§
https://www.nankankeiba.com/result/2025123020140510.do¡¡