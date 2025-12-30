¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¡í¥Û¥ó¥â¥Î¡í¤ËÇ®¤¯¡¦¿¼¤¯¡¦¿¨¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥¨¥ó¥¿¥á²òÂÎ¿·½ñ¡Ù
Otaac¡Ê¥ª¥¿ー¥¯¡Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÉÍÌî½©¿Î¡Ë¤Ï¡¢¥Û¥ó¥â¥Î¡Ê¡á¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤ÈÇ®¤¯¡¦¿¼¤¯¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¼ê¿¨¤ê¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾ì¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥¨¥ó¥¿¥á²òÂÎ¿·½ñ¡Ù¤òÄê´ü³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè°ì²ó¤Î¥Æー¥Þ¤Ï
"±ü¿¼¤¥À¥ó¥¹¤ÎÀ¤³¦¤òËÜµ¤¤ÇÊ¬²ò¤¹¤ëÌë"
¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¤¢¤Æ¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍÍ¡¹¤ÊÇÞÂÎ¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤´³èÌö¤µ¤ì¤ë¥×¥í¥À¥ó¥µー¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤ËÂ¿ºÌ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¸ì¤ê¹ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂèÆó²ó°Ê¹ß¤â¡¢Äê´ü³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°áÁõ¡¢¾ÈÌÀ¡¢²»¶Á¡¢VTuberµ»½Ñ¡¦¡¦¡¦
ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥á¤ÎÀ¤³¦¤ò³§¤µ¤Þ¤Ø¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¥¨¥ó¥¿¥á²òÂÎ¿·½ñ Vol.1
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë20:00～
¾ì½ê¡§ÅÔÆâË¿½ê¡Ê½ÂÃ«¶áÊÕ¡¦¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¼Ô¤Ë¾ÜºÙÏ¢Íí¡Ë
¥²¥¹¥È¡§
katoeri¡Ê¥À¥ó¥µー/¿¶ÉÕ»Õ/Solulune¥á¥ó¥Ðー¡Ë
RUNA¡Ê¥À¥ó¥µー/¿¶ÉÕ»Õ/Solulune¥á¥ó¥Ðー¡Ë
MC¡§
¾®±Ê°æ°ìÊâ¡Ê¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤ª¿½¹þ¤ßURL¡§https://livepocket.jp/e/dcj6y
²ñ¼Ò³µÍ×¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¼ÒÌ¾¡§Otaac¹çÆ±²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ10ÈÖ8¹æ ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F－C
ÂåÉ½¼Ô¡§ÉÍÌî ½©¿Î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¿ä¤·³è´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖOtaac¡×¤Î³«È¯±¿±Ä¡¢¿ä¤·³è¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦¥»¥ß¥ÊーµÚ¤Ó¹Ö±é²ñ¤Î´ë²è¡¦±¿±ÄµÚ¤Ó´ÉÍý
Web¥µ¥¤¥È¡§https://www.otaac.me/