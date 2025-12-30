¡ÚNeakasa¡ÛÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅ¸¼¨²ñ¡ÖCES 2026¡×¤Ë½ÐÅ¸～¿Íµ¤¤Î¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢À½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¢²ñ¾ì¤ÇÂÎ¸³¥Ç¥â¤ò¼Â»Ü～
¥¸¥§¥ó¥Ï¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¦ÃéÎÓ¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È²ÈÅÅ¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNeakasa¡Ê¥Í¥¢¥«¥µ¡Ë¡× ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é9Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅ¸¼¨²ñ CES 2026 ¤Ë½ÐÅ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ´üÃæ¤Ï Neakasa ¥Öー¥¹¡Ê#52046¡Ë ¤Ë¤Æ¡¢Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢À½ÉÊ¤òÃæ¿´¤ËÅ¸¼¨¤·¡¢Íè¾ì¼Ô¤¬¼ÂºÝ¤ËÀ½ÉÊ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ½ÐÅ¸³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¡§CES 2026
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë～9Æü¡Ê¶â¡Ë
²ñ¾ì¡§ÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹
¥Öー¥¹ÈÖ¹æ¡§Neakasa Booth #52046
¢£ ¿Íµ¤À½ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ú¥Ã¥È¤È¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸¼¨
Neakasa ¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤òÂ¿¿ôÅ¸¼¨Í½Äê¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤òÁÛÄê¤·¤¿ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À½ÉÊ¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤äÀß·×»×ÁÛ¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Neakasa M1 Á´¼«Æ°ÇÍÑ¥È¥¤¥ì
¥ªー¥×¥ó¥È¥Ã¥×Àß·×¤È¼«Æ°À¶ÁÝµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢Neakasa ¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê¥Ú¥Ã¥È¥±¥¢À½ÉÊ¡£
¾¦ÉÊ¥ê¥ó¥¯¡§https://dada.link/y6NbCx
Neakasa ¥Ú¥Ã¥È¥°¥ëー¥ß¥ó¥°¥·¥êー¥º¡ÊS1¡¿P1¡¿P2¡Ë
ÄãÁû²»¤«¤ÄÈô¤Ó»¶¤ê¤òÍÞ¤¨¤¿Àß·×¤Ç¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥°¥ëー¥ß¥ó¥°ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¡£
¾¦ÉÊ¥ê¥ó¥¯¡§https://dada.link/oaQDjm
¥Ú¥Ã¥Èµë¿å´ïÍÑ UVC ½ü¶Ý¥é¥¤¥È
¿å¤ÎÀ¶·é¤µ¤òÊÝ¤Á¡¢µë¿å´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡Ê2026Ç¯È¯ÇäÍ½Äê¡Ë
²ñ¾ì¸ÂÄê¡§¼¾¿©ÂÐ±þ¥¹¥Þー¥Èµë±Â´ï¡ÖRiko¡×¤ò»²¹ÍÅ¸¼¨
ËÜÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¼¾¿©ÂÐ±þ¤Î¿·È¯ÁÛ¥¹¥Þー¥Èµë±Â´ï ¡ÖRiko¡Ê¥ê¥³¡Ë¡× ¤ò¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Riko ¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥º¥É¥é¥¤¥Õー¥É¤òµë±Â¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç²Ã¹©¤·¡¢¿åÊ¬¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ç¤¤¿¤Æ¤Î¿©»ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤¿¥¹¥Þー¥Èµë±Â¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ÊÝÂ¸¿©¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿½¾Íè¤Î¼«Æ°µë±Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¿©»ö¤Î¿·Á¯¤µ¤ä¿åÊ¬´ÉÍý¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿·¤·¤¤µë±Â¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ²ñ¾ì¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü
²ñ´üÃæ¤Ï¡¢Neakasa ¤Î¿Íµ¤À½ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤ËÁàºî¡¦ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
À½ÉÊ¤Î»ÈÍÑ´¶¤äÆü¾ï¤Ç¤Î³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤ò¡¢Íè¾ì¼Ô¼«¿È¤ÎÌÜ¤Ç³Î¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Neakasa ¤Î¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー ¡ÖDanDan¡Ê¥À¥ó¥À¥ó¡Ë¡× ¤âÅÐ¾ì¤·¡¢¼Ì¿¿»£±Æ¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£ÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢Íè¾ì¼Ô»²²Ã·¿¤Î´ë²è¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖNeakasa¡Ê¥Í¥¢¥«¥µ¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖNeakasa¡Ê¥Í¥¢¥«¥µ¡Ë¡×¤Ï¡¢µì¡ÖNeabot¡Ê¥Ëー¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡×¤È¤·¤Æ2017 Ç¯¤Ë Genhigh ¤¬Î©¤Á¾å¤²¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¥¹¥Þー¥È¥¯¥êー¥Ë¥ó¥° ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤±¤ëÁÝ½ü¤Î¼ê´Ö¤ò´ÊÎ¬²½¤·¡¢À¸³è¤Î¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¥Ú¥Ã¥È¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°À½ÉÊ¡¢¾²¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°À½ÉÊµÚ¤Ó²ÈÄíÍÑ¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°À½ÉÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Áー¥à¤Ï¡¢Microsoft¡¢Honeywell¡¢Motorola¡¢Foxconn¡¢Huawei¤Ê¤É¡¢À¤³¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ðー¤«¤é·ëÀ®¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤òÀìÌç¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Neakasa¡Ê¥Í¥¢¥«¥µ¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É·Ç¤²¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Êhttps://dada.link/9VzaWf¡Ë¤Ë¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£