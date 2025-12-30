Â¢Á°±ØÅÌÊâ1Ê¬¤ËËÜ³Ê¹¾¸ÍÁ°ò¿¡Öò¿ ¤»¤ó¤À¤ó¡×ÃÂÀ¸¡Ã´°Á´Í½ÌóÀ©¡¦°ìÀÆ¥¹¥¿ー¥È¤Î¡È¤ª¤Þ¤«¤»ò¿¡É¤ò12·î25Æü³«¶È
Åìµþ¡¦Â¢Á°¤Ë¡¢ËÜ³Ê¹¾¸ÍÁ°ò¿¤ò¥³ー¥¹·Á¼°¤ÇÄó¶¡¤¹¤ëò¿Å¹¡Öò¿ ¤»¤ó¤À¤ó¡×¤¬2025Ç¯12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¿·µ¬³«¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÔ±ÄÂç¹¾¸ÍÀþ Â¢Á°±ØÅÌÊâ1Ê¬¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤Ê¤¬¤é¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¡¦19»þ°ìÀÆ¥¹¥¿ー¥È¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤Î±Ä¶È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢½Ü¤Îµû¤òºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤ÇÌ£¤ï¤¦¡È»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤òÀß·×¤·¤¿ò¿ÂÎ¸³¡É¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Â¢Á°¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤ë¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¤Îò¿Å¹¡Öò¿ ¤»¤ó¤À¤ó¡×
¤½¤ÎÆü¤Î»ÅÆþ¤ì¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¡¢½Ü¤Îµû²ð¤òÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µû¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢Éô°Ì¤´¤È¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Þ¤¹¡£
¿Ý¡¦²¹ÅÙ¡¦¿åÊ¬ÎÌ¤òÄ´À°¤·¡¢ò¿¤ËºÇÅ¬¤Ê¥·¥ã¥ê¤ò»Å¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²¼½èÍý¤ä»Å»ö¤ò½Å¤Í¡¢¥Í¥¿¤ò»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
°ì´Ó¤º¤Ä¡¢ÃúÇ«¤ËºÇ½ª¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥ê¤È¥Í¥¿¤Î²¹ÅÙ¡¢°®¤ê¤ÎÎÏ²Ã¸º¤Þ¤Ç·×»»¤µ¤ì¤¿°ì´Ó¤Ç¤¹¡£
Å¹ÊÞ¥³¥ó¥»¥×¥È¡Ã¡Ö¤½¤ÎÆü¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ËºÇÎÉ¤Î°ì´Ó¤ò¡×
¡Öò¿ ¤»¤ó¤À¤ó¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÆüÊÑ¤ï¤ë»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¤½¤ÎÆü¤â¤Ã¤È¤â¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤¤µû¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¡£
ÁÇºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¿²¤«¤»¡¢Äù¤á¡¢²¹ÅÙ¡¢ÊñÃú¤òºÙ¤«¤¯Ä´À°¤·¡¢¥³ー¥¹Á´ÂÎ¤ÎÎ®¤ì¤ÎÃæ¤Ç°ì´Ó°ì´Ó¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÎÌÄó¶¡¤ä²óÅ¾¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢´°Á´Í½ÌóÀ©¡¦°ìÀÆ¥¹¥¿ー¥È¤òºÎÍÑ¡£
ÎÁÍý¤Î²¹ÅÙ¡¢¹á¤ê¡¢¿©´¶¤¬¤â¤Ã¤È¤âºÝÎ©¤Ä½Ö´Ö¤òÆ¨¤µ¤ºÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÝÃº¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿Ï²¼¤¬¡¢³°¤Î·öÁû¤«¤éÎ¥¤ì¡¢¿©»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ø¤ÈÆ³¤¤Þ¤¹¡£
Å·°æ¤¬¹â¤¯³«ÊüÅª¤ÊµÒÀÊ¶õ´Ö¡£¥«¥¦¥ó¥¿ーÀÊ¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÏÂ»æ¤ÎÅô¤ê¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ë½À¤é¤«¤Ê²¹¤â¤ê¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Å¸ü¤ÊÀÐ¤Î¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ï¡¢ÉÕ¤±Âæ¤òÍÑ¤¤¤Ê¤¤¿·¤·¤¤·Á¼°¤Ç¤¹¡£ÎÁÍý¤È¿©»ö¤Îµ÷Î¥¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Å¹¼ç¤Î´ê¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äó¶¡¥á¥Ë¥åー¡Ã¤ª¤Þ¤«¤»¥³ー¥¹¤Î¤ß¡ÊÌÀÎÆ¤Ê²Á³ÊÀß·×¡Ë
¤ª¤Þ¤«¤»¥³ー¥¹¡§11,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÀèÉÕ
°®¤ê ½½´Ó
ÃãÏÒ¾ø¤·
½ÁÊª
´¬Êª
´ÅÌ£
¢¨ÆâÍÆ¤Ï»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÆü¡¹ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹
²Á³Ê¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆâÍÆ¤ÏÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤--
¹âµéò¿¤È¤·¤Æ¤Î°Â¿´´¶¤Èµ»½ÑÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢
¡Ö¤³¤Î²Á³Ê¤Ç¡¢¤³¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÏËÜÊª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½éÍèÅ¹¤Ç¤âÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢ÄÌ¤¦¤Û¤É¤Ë±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹½À®¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¢Á°¤È¤¤¤¦³¹¤Ç³«¤¯ÍýÍ³
²¼Ä®¤ÎÎò»Ë¤È¡¢´¶ÅÙ¤Î¹â¤¤°û¿©¡¦¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëÂ¢Á°¥¨¥ê¥¢¡£
´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÀõÁð¤Ë¤â¤Û¤É¶á¤¯¡¢¶áÇ¯¤Ï¡Ö¿©¡×¤òÌÜÅª¤ËË¬¤ì¤ëÁØ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öò¿ ¤»¤ó¤À¤ó¡×¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¤ä²á¾ê¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢
¡ÈÎÁÍý¤½¤Î¤â¤Î¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¡É¤òµá¤á¤ëÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Îò¿Å¹¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³¹¤ËÀÅ¤«¤ËÃÈÎü¤ò·Ç¤²¤Þ¤¹¡£
µÇ°Æü¤äÂçÀÚ¤ÊÊý¤È¤Î¿©»ö¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Ìë¤Ë¡£
¡Öò¿ ¤»¤ó¤À¤ó¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ç¤â°Â¿´¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤ë°ì¸®¤È¤·¤Æ¡¢Â¢Á°¤ÎÃÏ¤«¤é¿¿Ùõ¤Ëò¿¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Å¹ÊÞ¾ðÊó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/175503/table/1_1_c2e4036ee09c113692321825de47d5f6.jpg?v=202512311051 ]