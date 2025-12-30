¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³¸©Æâ¤Î´¶À÷¾õ¶·¡¦°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ê2025Ç¯12·î15Æü¸½ºß¡Ë
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 30Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡²¬»³¸©¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´µ¼ÔÊó¹ð¿ô¤ä°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î¥Çー¥¿¡Ê¢¨¡Ë¤ò¤Þ¤È¤á¡¢²¬»³¸©ÀìÌç²ÈÍ»Ö¤Ë¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òÉÕ¤±²Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì½µ´Ö¤Ë°ì²ó¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅìµþÅÔ¤Î¡ÖºÇ¿·¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¹àÌÜ¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦Áí³ç¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ò»²¹Í¤Ë°ìËç¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Î¾õ¶·¤òÇÄ°®¤¹¤ë¾å¤Ç»²¹Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ö5Îà°Ü¹Ô¸å¤ÏÄêÅÀÅö¤¿¤ê¤Î´µ¼ÔÊó¹ð¿ô¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡´¶À÷¾õ¶·¡¦°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤ÎÊ¬ÀÏ¡Ì2025Ç¯ 12·î 15Æü¡Ê·î¡Ë¸½ºß¡Í
¥ì¥Ù¥ë£±¡¥´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡ÌÁ°²ó 2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë¡§¥ì¥Ù¥ë1¡¥´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Í
¡¡ÄêÅÀÅö¤¿¤ê¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¡ÊCOVID-19¡ËÊó¹ð¿ô¤Ï¡¢1.48¿Í¤È¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ë¤â´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï°ìÄêÄøÅÙ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¥Þ¥¹¥¯¤ÎÅ¬Àµ»ÈÍÑ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´¹µ¤¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡COVID-19¤Ë¤è¤ëÆþ±¡´µ¼Ô¤â·ÑÂ³Åª¤ËÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥ê¥¹¥¯´µ¼Ô¤ÏÁá´ü¿ÇÃÇ¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¨ÀáÀ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬¸©Æâ¤Ç¤âÎ®¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶·ÙÊó¤¬È¯Îá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ÊÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï45.92¿Í¡Ë¡£ÅÁÀ÷À¹ÈÈÃ¤âÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.unit-gp.jp/eisei/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%9020251215.pdf
¡ã´¶À÷¾õ¶·¡¦°åÎÅÄó¶¡ÂÎÀ©¤Î¥ì¥Ù¥ëÉ¾²Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
https://www.unit-gp.jp/eisei/wp/wp-content/uploads/2020/12/%E6%84%9F%E6%9F%93%E7%8A%B6%E6%B3%81%E3%83%BB%E5%8C%BB%E7%99%82%E6%8F%90%E4%BE%9B%E4%BD%93%E5%88%B6%E3%81%AE%E5%88%86%E6%9E%90_%EF%BC%95%E6%AE%B5%E9%9A%8E_20230520%E6%94%B9%E8%A8%82.pdf
¢¡²¬»³¸©ÀìÌç²ÈÍ»Ö
¡¡ÍêÆ£µ®»Ö¡Ê²¬»³Âç³ØÂç³Ø±¡°å⻭Ìô³ØÁí¹ç¸¦µæ²Ê ±Ö³Ø¡¦±ÒÀ¸³ØÊ¬Ìî¡Ë
¡¡ÇëÃ«±ÑÂç¡Ê²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ Áí¹çÆâ²Ê¡¦Áí¹ç¿ÇÎÅ²Ê¡Ë
¡¡Æ£ÅÄ¹ÀÆó¡ÊÄÅ»³Ãæ±ûÉÂ±¡ Áí¹çÆâ²Ê¡¦´¶À÷¾ÉÆâ²Ê¡Ë
¡¡»ÔÂ¼¹¯Åµ¡Ê¹ñÎ©¹ñºÝ°åÎÅ¸¦µæ¥»¥ó¥¿ー ¹ñºÝ°åÎÅ¶¨ÎÏ¶É¡Ë
¡¡µÈ²¬Âç²ð¡ÊÀîºê°å²ÊÂç³Ø Î×¾²´¶À÷¾É³Ø¡¦Àîºê°å²ÊÂç³ØÉíÂ°ÉÂ±¡ ´¶À÷´ÉÍý¼¼¡Ë
¡¡¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë
²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
