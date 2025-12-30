TechSuite³ô¼°²ñ¼Ò¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤ËÜ¼Ò¤òÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º¤Ø°ÜÅ¾
TechSuite³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È«»³ ²Æµ±¡£°Ê²¼¡ÖTechSuite¡×¡Ë¤Ï¡¢»ö¶È³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢2026Ç¯1·î¤è¤ê¼Ç±º¥¢ー¥¯¥Ó¥ë¤ËËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤ÎÇØ·Ê
¡ÖÀ¸À® AI ¤È¿Í¤ÎÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦MISSION¤ò·Ç¤²¤ëTechSuite¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤Î»ö¶È³«»Ï°ÊÍè¡Ö¥Ð¥¯¥ä¥¹AI µ»öÂå¹Ô¡×¤ä¡ÖAI¥¹¥«¥¦¥È¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¡¢À¸À®AI¤ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¡¢300¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎËÜ¼Ò°ÜÅ¾¤Ï¡¢Áý°÷¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¼¹Ì³¥¹¥Úー¥¹¤Î³ÎÊÝ¡¢µÚ¤Ó¼Ò°÷¤ÎÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶À°È÷¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï¡¢Ê¿¶ÑÇ¯Îð25ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤¯³èµ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Áー¥à¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¥¤¥Î¥Ùー¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤âÀ¸À®AI¤Î²ÄÇ½À¤òÄÉµá¤·¡¢´ë¶È¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥Õ¥£¥¹°ÜÅ¾¤Î¾ÜºÙ
- ½»½ê: ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º4ÃúÌÜ19-1 ¼Ç±º¥¢ー¥¯¥Ó¥ë2³¬
- ¥¢¥¯¥»¥¹:
- - JR»³¼êÀþ¡¦µþÉÍÅìËÌÀþ ÅÄÄ®±Ø ÅÌÊâ 13Ê¬
- - ÅÔ±Ä»°ÅÄÀþ¡¦ÀõÁðÀþ »°ÅÄ±Ø ÅÌÊâ 15Ê¬
- - ¿·¸òÄÌ¤æ¤ê¤«¤â¤á ¼Ç±º¤ÕÆ¬±Ø ÅÌÊâ 12Ê¬
¢£ÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
¤³¤ÎÅÙ¡¢»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¡¢¿·¤¿¤ÊµòÅÀ¤È¤·¤Æ¼Ç±º¥¢ー¥¯¥Ó¥ë¤ØËÜ¼Ò¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð25ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤¤¥Áー¥à¤ÎÇ®ÎÌ¤È¡¢ºÇ¿·¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¡¦DX¿ä¿Ê¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Á°²ó¤Î¿ÀÅÄ¥ª¥Õ¥£¥¹¤¬99m2¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢º£²ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ç¤Ï493m2¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹¤µ¤¬Ìó5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ç¤¹¤¬60Ì¾ÄøÅÙ¤Þ¤Ç¿Í°÷¤Î³ÈÂç¤¬²ÄÇ½¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Á°²ó¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÆÃ¤ËÂ¤ºî¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÆâÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö³èÍÑ¤Ë¤è¤ê¤«¤Ê¤êÆ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¡¢¤è¤ê³×¿·Åª¤Ç²ÁÃÍ¤¢¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¼Ò°÷°ìÆ±Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°ú¤Â³¤¤´»Ù±ç¤Î¤Û¤É¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
TechSuite³ô¼°²ñ¼Ò ²ñ¼Ò³µÍ×
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§È«»³ ²Æµ±
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://techsuite.co.jp/
¼çÍ×¥µー¥Ó¥¹¡§
¡¦À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî»Ù±ç»ö¶È¡Ö¥Ð¥¯¥ä¥¹AI µ»öÂå¹Ô¡×¡Ê¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È: https://bakuyasu.techsuite.co.jp/¡Ë
¡¦À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ºÎÍÑ¥¹¥«¥¦¥ÈÂå¹Ô»ö¶È¡ÖAI¥¹¥«¥¦¥È¤¯¤ó¡×¡Ê¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È: https://techsuite.co.jp/ai-scout¡Ë
¡¦À¸À®AI¡¦DX¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹