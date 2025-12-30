¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñÊ¸²½²Ê³Ø¸¦µæ²Ê¤¬¡ÖÄÅÅç°äÀ× Âè2²ó¤ª¤µ¤ó¤Ý¤Î²ñ¡×¤ò³«ºÅ～°ðºî¤Î¤ª¤³¤ê¤È¿Í¸ý¤Î¿ä°Ü～
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 30Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤ÎÂç³Ø±¡¼Ò²ñÊ¸²½²Ê³Ø¸¦µæ²ÊËÙÆâ¸¦µæ¼¼¤¬2025Ç¯11·î22Æü¡¢¡ÖÄÅÅç°äÀ× Âè2²ó¤ª¤µ¤ó¤Ý¤Î²ñ¡×¤ò¡¢²¬»³¸©Áí¹ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤¢¤ëÄÅÅç°äÀ×¡õ¥¹¥Ýー¥Ä¥ß¥åー¥¸¥¢¥à¤ÈËÜ³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ë¤¢¤ëJ¥Æ¥é¥¹¥«¥Õ¥§¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ³Ø¤äÂ¾Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¢¿¦°÷¡¢°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ê¤ÉÌó15¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¤Ï¡¢½ÝÃÛ¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹ÉûÂåÉ½¤Î¶á½ÅÇîµÁ»á¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç³«²ñ¡£Â³¤¤¤Æ³Ø·Ý°÷¤ÎÊý¤è¤ê¡¢ÄÅÅçÃÏ¶è¤Î°ðºî¤Î¤ª¤³¤ê¤ä¡¢´ÛÆâ¤ÎÌïÀ¸ÅÚ´ï¤Ê¤É¤ÎÅ¸¼¨Êª¤Î¾ÜºÙ¤Ê²òÀâ¤òÊ¹¤¤¤¿¸å¡¢Îò»Ë°¦¹¥²È¤Ç½ÝÃÛ¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹¤ÎÄÅ¶Ê¿¿¿Í»á¤Î²òÀâ¤Ç¡¢¿åÅÄÀ×¤È¹â¾²¼°ÁÒ¸Ë¤Î¸«³Ø¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡J¥Æ¥é¥¹¥«¥Õ¥§¤Ç¤Ï¡¢¶á½Å»á¤Î¥®¥ã¥é¥êーHP¡Ê¸½ÂåÈþ½Ñ¥Ò¥í¥Á¥«¥·¥²¥®¥ã¥é¥êー¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö²¬»³Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø»°Ã«ÀèÀ¸¤Î¿´Íý³Ø¼Â¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜ²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ËÜ³Ø¤Î»°Ã«Øª°ìÌ¾ÍÀ¶µ¼øËÜ¿Í¤«¤é¤Î¾Ü¤·¤¤²òÀâ¤¬¤¢¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜ³Ø¤ÎÇòÀÐÆàÄÅ±ÉÂç³Ø±¡À¸¡ÊOU-SPRINGÀ¸¡Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¹âÎð¼Ô¤Î¹âÉÑÅÙ¤Î¿ÈÂÎ³èÆ°¡¦À¸³¶³Ø½¬¤Ê¤É¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¨¥¤¥¸¥ó¥°¤Î´Ø·¸¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÇòÀÐÂç³Ø±¡À¸¤¬ÀèÆü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¼Ò²ñÏ·Ç¯³Ø²ñ¤ÇÈ¯É½¤·¤¿ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊShiraishi et al.,(2025) Relationship Between Engagement with Life and AARC in Older Adults Over 80¡Ë¡£
¡¡ËÜ²ñ¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤¬°äÀ×¤ÎÎò»ËÅªÇØ·Ê¤ä¿´Íý³Ø¤ò³Ø¤Ö¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿¼¤á¡¢³Ø¤Ó¤È·ò¹¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡²ó¤Ï2026Ç¯2·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë15¡§30¤«¤é¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄÅÅç°äÀ×¸«³Ø¤Î¸å¡¢17:00¤«¤éJ¥Æ¥é¥¹¥«¥Õ¥§¤òÂß¤·ÀÚ¤ê¤Ç¡¢ËÜ³Ø¤Îô¢ÌîÇî»ËÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿¤Î¥¹¥é¥¤¥É¥·¥çー¤È¤½¤Î²òÀâ¤È¤È¤â¤ËÍ¼¿©²ñ¤ò³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨OU-SPRINGÀ¸
¡¡¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í²Ê³Øµ»½Ñ¿¶¶½µ¡¹½¡ÊJST¡Ë¡Ö¼¡À¤Âå¸¦µæ¼ÔÄ©ÀïÅª¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢Âç³Ø±¡¤ÎÇî»Î¸å´ü²ÝÄøËô¤ÏÇî»Î²ÝÄø¤Ë¿Ê³Ø¤¹¤ëÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤ò¿Þ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²¬»³Âç³Ø¤Î¡ÖºÇ½ÅÅÀ¸¦µæÊ¬Ìî¡×¤Î¸¦µæ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼ã¼ê¸¦µæ¼Ô¤ÎÍÜÀ®¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¡¢²æ¤¬¹ñ¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÃ´¤¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÍÜÀ®Åù¤òÌÜÅª¤Ë±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÁªÈ´¤µ¤ì¤¿OU-SPRINGÀ¸¤Ë¤Ï¡¢¸¦µæ¾©ÎåÈñ¡ÊÀ¸³èÈñÁêÅö¡Ë¤È¸¦µæÈñ¤ò»Ùµë¤·¡¢¤è¤ê¸¦µæ¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www.ou-spring.orsd.okayama-u.ac.jp/
¿åÅÄÀ×¤È¹â¾²¼°ÁÒ¸Ë¤Î¸«³Ø¤ÎÍÍ»Ò
°äÀ×¡õ¥¹¥Ýー¥Ä¥ß¥åー¥¸¥¢¥àÅçºê»á¤Ë¤è¤ë²òÀâ
J¥Æ¥é¥¹¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¸òÎ®
ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ëÇòÀÐÂç³Ø±¡À¸
¢¡»² ¹Í
¡¦²¬»³Âç³ØÂç³Ø±¡¼Ò²ñÊ¸²½²Ê³Ø¸¦µæ²Ê
¡¡https://shabun.ccsv.okayama-u.ac.jp/
¡¦²¬»³Âç³Ø ³Ø½Ñ¸¦µæ±¡ ¼Ò²ñÊ¸²½²Ê³Ø³Ø°è¡ÊÊ¸¡ËËÙÆâ¸¦µæ¼¼
¡¡https://www.cc.okayama-u.ac.jp/~horiuchi/Horiuchi_Lab.htm
¡¦²¬»³Âç³Ø¼¡À¤Âå¸¦µæ¼ÔÄ©ÀïÅª¸¦µæ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊOU-SPRING¡Ë
¡¡https://www.ou-spring.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¦ °äÀ×¡õ¥¹¥Ýー¥Ä¥ß¥åー¥¸¥¢¥à
¡¡https://www.pref.okayama.jp/page/434449.html
¡¦½ÝÃÛ¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹
¡¡https://tatetsuki.com/
¡¦¸½ÂåÈþ½Ñ¥Ò¥í¥Á¥«¥·¥²¥®¥ã¥é¥êー
¡¡https://j-artrelations.com/gallery/report1.html
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html