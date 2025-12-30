MADKID (¥Þ¥Ã¥É¥¥Ã¥É) Zepp Shinjuku¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤¬ÂçÀ¹¶·¤Î¤¦¤Á¤Ë½ªÎ»¡£ÍèÇ¯5·î13Æü¤Ë½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¤Ë¤Æ¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
2014Ç¯·ëÀ®¡¢2018Ç¯¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£2019Ç¯¤ËÃ´Åö¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡Ö½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¤¬YouTubeÁíºÆÀ¸²ó¿ô3200Ëü²ó¤òÄ¶¤¨³¤³°¤òÃæ¿´¤Ë¥Ò¥Ã¥È¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥Ê¥À¡¦¥É¥¤¥Ä¡¦¥á¥¥·¥³¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¡£¹¹¤Ë¸½ºß¡¢¥á¥ó¥Ðー¤ÎYUKI¡¢SHIN¤¬Â¿¿ô¤Î2.5¼¡¸µÉñÂæºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡ÖMADKID¡×¡£
¤½¤ó¤ÊMADKID¤¬12·î30Æü¡¢Zepp Shinjuku¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡ÖBREAKNECK AXCELERATION¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢ÌÔÎõ¤ËÀª¤¤¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¡¢Íè¾ì¤·¤¿´ÑµÒ¤È¤È¤â¤ËÂçÇ®¶¸¤Î1Æü¤ò²á¤´¤·¤¿¡£Àè½µ24Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK ¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖMad Pulse¡×¤ò»Ï¤á¡¢¡ÖRISE¡×¡¢¡ÖBring Back¡×¤Ê¤ÉÂåÉ½¶Ê¤òÂ¿¿ôÈäÏª¡£Ãë¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯1～2·î¤ËËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò¤È¤â¤Ë²ó¤Ã¤¿¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ó¥¬ー¤Î¥Ê¥Î¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¡£¾åµ¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥Ü¶Ê¡ÖSilence Shatter (feat. ¥Ê¥Î)¡×¤ò½éÈäÏª¤·¤¿¡£
Ìë¸ø±é¤Ç¤ÏÎ®ÅÄProject¤ò¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë·Þ¤¨¡¢Á´ÊÔ¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£¡Ø¥À¥ó¥¹¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ò¼«¿È¤Î²»³Ú¼´¤À¤ÈÉ¸¤Ü¤¦¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëMADKID¤Î²»³ÚÀ¤È¥Ð¥ó¥É±éÁÕ¤Î¿ÆÏÂÀ¤òÂ¸Ê¬¤Ë³è¤«¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¹¹¤Ë¸ø±é½ªÎ»¸å¡¢ÍèÇ¯5·î13Æü¤Ë¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¡ÖFuture Notes SPECIAL¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë»ö¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂ¾ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÊ¡ß·ÐÒ¤ò·Þ¤¨¡¢½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï26Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤êÀè¹Ô¼õÉÕ¤ò³«»ÏÍ½Äê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦SNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ÌÔÎõ¤ÊÀª¤¤¤Ç²ÃÂ®¤òÂ³¤±¤ë5¿Í¤«¤é2026Ç¯¤âÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¢£LIVE INFORMATION
2026/5/13(¿å) ³«ºÅ
Future Notes Fes SPECIAL
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í
½Ð±é¡§MADKID¡¢Ê¡ß·ÐÒ
¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹Ô¿½¹þ¼õÉÕ¡§2026Ç¯1·îÃæ½Ü¤è¤ê¼õÉÕ³«»ÏÍ½Äê
¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°\7,000(ÀÇ¹þ)
¢£RELEASE INFORMATION
È¯ÇäÃæ
MADKID 12th SINGLE¡ÖMad Pulse¡×
TV¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ
https://mdkd.lnk.to/MadPulse
Type-A¡ÊCD¡Ü16P BOOKLET¡Ë\2000 (+TAX)
Type-B¡ÊCD Only¡Ë\1500 (+TAX)
¡ÚCD INDEX¡Û
M1. Mad Pulse *TV¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡¡Lyrics: LIN, YUKI¡¡Music: pw.a, Yuka Niiyama¡¡Arrangement: pw.a
M2. Silence Shatter (feat. ¥Ê¥Î)¡¡ Lyrics: YOU-TA, LIN, YUKI, ¥Ê¥Î¡¡Music: ¾¾Ê¥Êâ¡¡Arrangement: ¾®»³¼÷
M3. We Go¡¡ Lyrics: MADKID¡¡Music & Arrangement: hisakuni¡¡Additional Band Arrangement & Play: ¥ä¥Þ¥µ¥¥Æ¥Ä¥ä
M4. Mad Pulse (Instrumental)
M5. Silence Shatter (feat. ¥Ê¥Î) (Instrumental)
M6. We Go (Instrumental)
MADKID ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://columbia.jp/madkid/(https://columbia.jp/madkid/)
¡üMADKID Profile
2¥é¥Ã¥Ñー3¥Üー¥«¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë5¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡£2014Ç¯·ëÀ®¡¢2018Ç¯¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö½â¤ÎÍ¦¼Ô¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê¡×¥·¥êー¥º¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖDIGIMON BEATBREAK¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¿ô¤Î¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡£
º£Ç¯1·î～£²·î¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥á¥¥·¥³¤Î11ÅÔ»Ô¤Ç¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤¹¤ë¡£
º£Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥°¥ëー¥×ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖBREAKNECK AXCELERATION¡×¤òZepp Shinjuku¤Ç³«ºÅ¡£
