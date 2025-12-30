¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÂè2¿Ø¤È¤Ê¤ëUNCTADÃ»´ü¥×¥í¥°¥é¥à¼ã¼ê½÷À¸¦µæ¼Ô¤¬Æá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤òË¬Ìä
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¡¢ËÜ³Ø¤È¹ñÏ¢ËÇ°×³«È¯²ñµÄ¡ÊUNCTAD¡Ë¤¬¶¦Æ±¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¡ÖÅÓ¾å¹ñ¤«¤é¤Î¼ã¼ê½÷À¸¦µæ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡¦¸¦½¤¥³ー¥¹¡§Young Female Scientist Programme in Japan¡×¤Ë¤è¤êÍèÆü¤·¤¿¼ã¼ê½÷À¸¦µæ¼Ô: Loraine Kay D. Cabral¤µ¤ó¡Ê¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó½Ð¿È¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó²Ê³Øµ»½Ñ¾Ê·ò¹¯¿ä¿ÊÉ¾µÄ²ñ²Ê³Øµ»½Ñ¥Õ¥§¥íーII¡Ë¤¬Æá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É½·ÉË¬Ìä¤Ë¤Ï¡¢Kay¤µ¤ó¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¶µ°÷¤Ç¤¢¤ë³Ø½Ñ¸¦µæ±¡¥Ø¥ë¥¹¥·¥¹¥Æ¥àÅý¹ç²Ê³Ø³Ø°è¤Î¿¹ÅÄ¿ð¼ù¶µ¼ø¤¬Æ±ÀÊ¡£Kay¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤ä¸¦µæÆâÍÆÅù¤Î¾Ò²ð¤Î¸å¡¢Kay¤µ¤ó¤Î¸¦µæ¥Æー¥Þ¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³èÈ¯¤Ê°Õ¸«¸ò´¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Kay¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²¬»³Âç³Ø¤Ç¸¦µæ¤¹¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Èó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤¬Èó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¤ÈÃÏÍýÅª¾ò·ï¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢ÅÅ»Ò¥«¥ë¥Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯»æ¤Î¥«¥ë¥Æ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÆüËÜ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ë¤Ï²ÝÂê¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Ð¥ó¥¯¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢Æá¿Ü³ØÄ¹¤«¤é¤âÎå¤Þ¤·¤Èº£¸å¤Î³èÌö¤ËÂÐ¤¹¤ë´üÂÔ¤Î¸ÀÍÕ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢Kay¤µ¤ó¤ÏÆá¿Ü³ØÄ¹¡¢¿¹ÅÄ¶µ¼ø¤é¤È¥é¥ó¥Á¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²¬»³¸å³Ú±à¤ª¤è¤Ó²¬»³¾ë¤òË¬¤ì¡¢ÃåÊª¤ÎÃåÉÕ¤±¤äËõÃã¤òÌ£¤ï¤¦¤Ê¤É¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¤ÈUNCTAD¤Ï¡¢2020Ç¯1·î¤Ë¡¢SDGs¡Ê»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ËÃ£À®¤Î¤¿¤á¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡ÊSTI for SDGs¡Ë¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Âç³Ø¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ëÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤òÄù·ë¡£ËÜ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¡¢¡ÖÅÓ¾å¹ñ¤«¤é¤Î¼ã¼ê½÷À¸¦µæ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡¦¸¦½¤¥³ー¥¹¡§Young Female Scientist Programme in Japan¡×¤È¤·¤Æ¡¢UNCTAD²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¤ª¤è¤ÓASEAN½ô¹ñ¤ÎÅÓ¾å¹ñ¤Î¼ã¼ê½÷À¸¦µæ¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢2½µ´Ö¤«¤é1¥«·îÄøÅÙ¤ÎÃ»´ü¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¡¦¸¦½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢¿·¤¿¤ËÃæÆîÊÆ¤âÂÐ¾Ý¹ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ³Ø¤Ïº£¸å¤â¡¢STI for SDGs¤ò¼Â»Ü±¿±Ä¤¹¤ë¹ñÏ¢¤ÎÃæ¿õµ¡´Ø¤ÎUNCTAD¤ÈÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¡¢STI for SDGs¤Î¿Íºà°éÀ®¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²¬»³¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¿ä¿Ê¤·¡¢¹ñÆâ³°¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡û¹ñÏ¢ËÇ°×³«È¯²ñµÄ¡ÊUNCTAD¡Ë
¡¡1964Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¥¸¥å¥Íー¥Ö¤Ë½êºß¤¹¤ë¡¢ËÇ°×¤È³«È¯¡¢¶âÍ»¡¢Åê»ñ¡¢µ»½Ñ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯¤Î´ØÏ¢ÌäÂê¤ËÁí¹çÅª¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¹ñÏ¢¤ÎÃæ¿´Åª¤Êµ¡´Ø¤Ç¤¹¡£ÅÓ¾å¹ñ¤ÎËÇ°×¡¢Åê»ñ¡¢³«È¯¤Îµ¡²ñ¤òºÇÂç²½¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ê¥¼ー¥·¥ç¥ó¤«¤éÀ¸¤¸¤ëÌäÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÅÓ¾å¹ñ¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÂÐÅù¤ÊÎ©¾ì¤ÇÀ¤³¦·ÐºÑ¤ØÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡https://www.unic.or.jp/info/un/unsystem/other_bodies/unctad/
¡¡https://unctad.org/
É½·ÉË¬Ìä¤ÎÍÍ»Ò
½¸¹ç¼Ì¿¿¡Ê¼Ì¿¿º¸¤è¤ê¿¹ÅÄ¶µ¼ø¡¢Kay¤µ¤ó¡¢Æá¿Ü³ØÄ¹¡¢²£°æÉû³ØÄ¹¡Ë
¸¦µæ¤ÎÍÍ»Ò
ËõÃãÂÎ¸³¤ÎÍÍ»Ò
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
