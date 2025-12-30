¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¥°¥Ã¥É¥¸¥ç¥Ö¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³ÂÎ¸³²ñ¤ò¼Â»Ü～¤¤¤Á¤ç¤¦ÊÂÌÚ¤ÎÀ¶ÁÝ¤òÄÌ¤¸¤ÆD&I¤ò¹Í¤¨¤ë～
2025(令和7)年 12月 30日
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ç¤Ï¡¢11·î¤Î1¥«·î´Ö¤ò¡Ö¥À¥¤¥Ðー¥·¥Æ¥£¡õ¥¤¥ó¥¯¥ëー¥¸¥ç¥ó¥Ç¥¤¥º¡¿Diversity and Inclusion Awareness Days¡×¤È¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ2025Ç¯11·î28Æü¡¢¡Ö¥°¥Ã¥É¥¸¥ç¥Ö¥»¥ó¥¿ー¶ÈÌ³ÂÎ¸³²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÂÎ¸³²ñ¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÜ³Ø¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¤¤¤Á¤ç¤¦ÊÂÌÚ¤ÎÍîÍÕÀ¶ÁÝ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢D&I¤Î½ÅÍ×À¤òÂÎ´¶¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Ë°ú¤Â³¤2²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢Æá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¡¢»°Â¼Í³¹áÎ¤Íý»ö¡Ê´ë²è¡¦É¾²Á¡¦ÁíÌ³Ã´Åö¡Ë¤ò´Þ¤à¶µ¿¦°÷¤ä³ØÀ¸¡¢ÁíÀª38¿Í¤¬»²²Ã¡£¥°¥Ã¥É¥¸¥ç¥Ö¥»¥ó¥¿ー¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Á¤ç¤¦ÊÂÌÚ¤ÎÍîÍÕ¤òÃúÇ«¤ËÀ¶ÁÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºî¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï¡Ö¶¦¤ËÆ¯¤¯´î¤Ó¡×¤ä¡ÖÃ£À®´¶¡×¤ò¶¦Í¤·¡¢D&I¤ÎÍýÇ°¤ò¼Â´¶¤¹¤ëµ®½Å¤Ê»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¢¡Ö¤È¤Æ¤âµ¤»ý¤Á¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½¼¼ÂÅÙ¤È°ÕµÁ¤ò²þ¤á¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òº£¸å¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¤¡¢Ã¯¤â¤¬Âº½Å¤µ¤ì¡¢¶¦¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î3Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥í¥ïー¤Ç¤ÎÍî¤ÁÍÕ¤ÎÈô¤Ð¤·Êý¤ò³ØÀ¸¤Ë»ØÆ³¤¹¤ëÆá¿Ü³ØÄ¹¡Êº¸¡Ë
»°Â¼Íý»ö¤âÂç³èÌö¤ÎÍÍ»Ò
¶¦Æ±ºî¶È¤ÎÍÍ»Ò
½¸¹ç¼Ì¿¿
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html