´±Ì±Ï¢·È¡ÊPPP/PFI¡Ë»ÜÀß±¿±Ä»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¸þ¤± ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¶µ°é¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¤´Äó°Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¬¥ê¥ì¥ª¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È(https://galileo-p.com/)¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤ËÂÐ¤·¡¢¿Þ½ñ´Û¤ä²Ê³Ø´Û¤ÈÊÂ¤Ö¿·¤¿¤Ê¸ø¶¦µ¡Ç½¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡×¤ÎÉ¬Í×À¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëSTEMÀè¿Ê¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¼çÆ³¤ÇÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¿¶µ°éµòÅÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤Î²Ê³Ø´Û¤Î¤è¤¦¤ÊÅ¸¼¨Ãæ¿´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÎ¸³·¿¡¦»²²Ã·¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬¼çÎ®¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¥¬¥ê¥ì¥ª¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Î¹Í¤¨Êý¤¬ÆüËÜ¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Ë¤âº£¸åÉÔ²Ä·ç¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤¬À¤³¦´ð½à¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤È¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶µ°é¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÀ©ºî¡¦Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼º£¡¢ÆüËÜ¤ÎPPP/PFI»ÜÀß¤Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢Â¿¤¯¤Î¸ø¶¦»ÜÀß¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã±È¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢»ÜÀß¡¦¸ø±àÍøÍÑ¤È¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ì»þÅª¤Ê½¸µÒ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Í¤¬ÄÌ¤¤Â³¤±¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¤äµï¾ì½ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¶µ°é¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÏËÜÍè¡¢·ÑÂ³Åª¤ËÄÌ¤¦ÍýÍ³¤¬À¸¤Þ¤ì À¤Âå¤äÇØ·Ê¤ò±Û¤¨¤ÆÍøÍÑ¤µ¤ì »ÜÀß¤Î²ÁÃÍ¤½¤Î¤â¤Î¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢Â¿¹ñÀÒ¤Ê¿Í¡¹¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø¶¦»ÜÀß¤Ë¤â¸À¸ì¤äÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤ò±Û¤¨¤ÆÄó¶¡¤Ç¤¤ë¶¦ÄÌÀ¤Î¹â¤¤³Ø¤Ó¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
STEM¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¡¢¿ô¾¯¤Ê¤¤¶µ°éÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£
´ûÂ¸»ÜÀß¤Î²ÁÃÍ¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¡¢ÆüËÜÈÇ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¹½ÁÛ
¥¬¥ê¥ì¥ª¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢´ûÂ¸»ÜÀß¤ÎÃæ¿È¡Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²ÁÃÍ¤òºÆÀß·×¤¹¤ë¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¤¹¡£
Í·µÙ¥¹¥Úー¥¹¤ä°ìÉô¶è²è¤«¤éÆ³Æþ¤Ç¤¡¢¸¡¾Ú ¢ª ²þÁ± ¢ª ÃÊ³¬ÅªÅ¸³« ¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢½é´üÅê»ñ¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é ¸ø¶¦À¤òÂ»¤Ê¤ï¤º »ö¶ÈÀ¤È¶µ°é²ÁÃÍ¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¡¿¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë¡Ö5¤Ä¤Î¥¾ー¥ó¡×
ËÜ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¶µ°é¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Ðー¥Á¥ã¥ë¤ò¹Ô¤Íè¤·¤Ê¤¬¤é³Ø¤Ó¤¬¿¼¤Þ¤ë¡¢5¤Ä¤Î¥¾ー¥ó¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ¥Ðー¥Á¥ã¥ë³Ø½¬¥¾ー¥ó¡¡¥Ðー¥Á¥ã¥ë¶µºà¤ò³èÍÑ¤·¡¢³¹¤Å¤¯¤ê¡¦ËÉºÒ¡¦ÃÏ°è»º¶È¤Ê¤É¤ò²¾ÁÛ¶õ´Ö¤ÇÀß·×
- ¼«Á³³Ø½¬¥¾ー¥ó¡¡ÆüËÜÆÃÍ¤Îµ¤¸õ¡¦ÃÏ¼Á¡¦¼«Á³´Ä¶¤òÂêºà¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬º¹¤·¤¿²Ê³Ø¤ò³Ø¤Ö
- ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥¾ー¥ó¡¡¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ä¹½Â¤¡¢»ÅÁÈ¤ß¤òÂÎ¸³Åª¤ËÍý²ò¤¹¤ë¼ÂÁ©¥¾ー¥ó
- ¼Â¸³¥é¥Ü¥¾ー¥ó¡¡¼Â¸³¤Ë¤è¤ë²¾Àâ¸¡¾Ú¤ä»î¹Ôºø¸í¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²Ê³ØÅª»×¹Í¤ò¿¼¤á¤ëÂÎ¸³·¿¥é¥Ü
- ¥í¥Ü¥Ã¥È¥¾ー¥ó¡¡À©¸æ¡¦¼«Æ°²½¡¦¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤ÆÌ¤Íèµ»½Ñ¤Ë¿¨¤ì¤ë³Ø½¬¶õ´Ö
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¡ÖÍ·¤Ó¡×¤ä¡Ö¶½Ì£¡×¤¬¡¢¼«Á³¤ÈÃµµæ¤ä³Ø¤Ó¤Ø¤ÈÏ¢º¿¤·¤Æ¤¤¤¯Àß·×¤Ç¤¹¡£
ËÜ¶µ°é¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤¬¤â¤¿¤é¤¹3¤Ä¤Î²ÁÃÍ
ËÜ¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¶µ°é¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¼¡¤Î3¤Ä¤Î²ÁÃÍ¤ò¼´¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ÄÌ¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë³Ø¤Ó¤Î¾ì¡¡Ã±È¯¤Ç¤Ï½ª¤ï¤é¤º¡¢À®Ä¹¤Ë±þ¤¸¤Æ¿¼¤Þ¤ëSTEM¶µ°é
- ÃÏ°è¤Ëº¬ÉÕ¤¡¢À¤³¦¤Ë¤â³«¤«¤ì¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¡ÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¡¦ÃÏ¼Á¡¦ËÉºÒ¤Ê¤É¤ò³è¤«¤·¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÅ¸³«²ÄÇ½
- PPP/PFI»ÜÀß¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ëÃæ³Ëµ¡Ç½¡¡¶µ°é¤ò¼´¤Ë¡¢»ÜÀß¤ò¡Ö¥µー¥É¥×¥ì¥¤¥¹¡×¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤µ¤»¤ë
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê»ÜÀß¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤¢¤ë»þ¤À¤±Ë¬¤ì¤ë¾ì½ê¡×¤«¤é¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤¬Æü¾ïÅª¤ËÄÌ¤¤Â³¤±¤ë³Ø¤Ó¤ÎµòÅÀ¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Þ¤¹¡£
PoC¡Ê¼Â¾Ú¡Ë¤«¤é¤´°ì½ï¤¤¤¿¤À¤±¤ë»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹
ËÜ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀßÁ´ÂÎ¤ò°ìÅÙ¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÉô¥¹¥Úー¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÆ³Æþ¡ÊPoC¡Ë¤«¤é³«»Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Íè´Û¿ô¡¢²ÔÆ¯Î¨¡¢³Ø¹»Ï¢·È¿ô¡¢·ÑÂ³ÍøÍÑÎ¨¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤òÀßÄê¤·¡¢¸ú²Ì¤ò¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¬¤éÃÊ³¬Åª¤Ë³ÈÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥âー¥ë¥¹¥¿ー¥È·¿¤ÎÆ³Æþ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎPPP/PFI»ö¶È¼Ô¤µ¤Þ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- Âçµ¬ÌÏ²þ½¤¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¡ÖÃæ¿È¤Îºþ¿·¡×¤«¤éÃå¼ê¤·¤¿¤¤
- »ØÄê´ÉÍý¹¹¿·¡¦¿·µ¬Æþ»¥¤Ë¸þ¤±¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê¼«¼ç»ö¶È¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë
- ·ÑÂ³ÍøÍÑ¤ä¶µ°éÅª²ÁÃÍ¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬É¬Í×
- ³Ø¹»¡¦ÃÏ°èÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¤¬¡¢¼«¼ÒÃ±ÆÈ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡ÊÌó30Ê¬¡Ë¤Ë¤Æ¡¢µ®»ÜÀß¤Î¾õ¶·¤ä¸¡Æ¤Ãæ¤Î²ÝÂê¤ò¶¦Í¤¤¤¿¤À¤¡¢PoC¤Î²ÄÇ½À¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
y.hamano¡÷galileo-p.com¡¡Ã´Åö¡§ßÀÌî
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é(https://galileo-p.com/)