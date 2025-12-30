2025-2026¥·ー¥º¥ó¸ø¼°¥°¥Ã¥º °ìÉô¾¦ÉÊ²Á³Ê²þÄê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»

¼Ì¿¿³ÈÂç

°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í£Ô¥êー¥°

¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤ò¤ªµá¤á¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢2025-2026¥·ー¥º¥ó¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤ò²þÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¡Ú²Á³Ê²þÄêÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ª¤è¤Ó²þÄê¸å²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Û



¡¦ ¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡Ê1st¡¿2nd¡Ë


¡¡²þÄêÁ°¡§\12,100 ¢ª ²þÄê¸å¡§\9,800



¡¦ ¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹T¥·¥ã¥Ä


¡¡²þÄêÁ°¡§\5,940 ¢ª ²þÄê¸å¡§\4,500



¡¦ ¥¿¥ª¥ë


¡¡²þÄêÁ°¡§\2,750 ¢ª ²þÄê¸å¡§\1,900



¡Ú²Á³Ê²þÄê¼Â»ÜÆü¡Û


2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê


¢¨»î¹ç²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈÎÇä¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤Ë³Æ²ñ¾ì¤Ë¤Æ½ç¼¡²þÄê¸å²Á³Ê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



º£¸å¤â¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤´ËþÂ­¤¤¤¿¤À¤±¤ë¸ø¼°¥°¥Ã¥º¤Î´ë²è¡¦Äó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£


°ú¤­Â³¤­¡¢²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£