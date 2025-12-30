Morfonica 5th Anniversary LIVE¡ÖMaestoso¡×³«ºÅÊó¹ð
株式会社ブシロードミュージック(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、
12·î30Æü(²Ð)¤ËÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Morfonica 5th Anniversary LIVE¡ÖMaestoso¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÊóÆ»´Ø·¸¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¼¤ÒËÜ¾ðÊó¤ò¤ª¼è¤ê°·¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡¡2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)¡¢ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Ûー¥ë¤Ë¤Æ¡¢Morfonica 5th Anniversary LIVE¡ÖMaestoso¡×(¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯)¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³èÆ°5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Morfonica¤Ë¤è¤ë¡¢2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÃ±ÆÈ¸ø±é¤ÏÁ´ÀÊ¥½ー¥ë¥É¥¢¥¦¥È¡£
¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¥á¥È¥í¥Îー¥à¤Î²»¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤¬¡ÖAndante¡×¤«¤é¡ÖMaestoso¡×¤Ø¤ÈÊÑ²½¡£¥Ïー¥×¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ëÀÄ¤¤Ëë¤¬³«¤¯¤È¡¢Morfonica¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÈËÜ¡É¤¬ÅÐ¾ì¡£É½»æ¤¬³«¤¡¢Êª¸ì¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë±é½Ð¤ÇËë¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º1st Single É½Âê¶Ê¡ÖDaylight -¥Ç¥¤¥é¥¤¥È- ¡×¤òÈäÏª¡£·ëÀ®Åö»þ¤Î¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥ÉMV¤Î±ÇÁü¤òÇØ¤Ë¡¢¸½ºß¤Î5¿Í¤¬±éÁÕ¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ë²ñ¾ì¤ÏÁá¤¯¤âÂçÇ®¶¸¡£°Ê¹ß¡¢5Ç¯´Ö¤Îµ°À×¤òÃ©¤ë¤è¤¦¤Ë³èÆ°½é´ü¤Î³Ú¶Ê¤«¤éÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ç¤Ï¡ÖÀÀ¤¤¤ÎWingbeat¡×¤òÈäÏª¤·°ìÃÊ¤ÈÇ®µ¤¤¬¹â¤Þ¤ë¤È¡¢Â³¤¤¤Æ¥Ý¥¨¥È¥êー¥Ñー¥È¤Ø¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬²áµî¤ÎÊª¸ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢²û¤«¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥¨¥âー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÅ¸³«¤Ë¡£°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿¥á¥ó¥Ðー¤¬ºÆ¤ÓÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¥é¥é¥Ð¥¤¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤Ç²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¶áÇ¯¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¡¢ËÜÊÔ¥é¥¹¥È¤Ç¤ÏºÇ¿·Single¤ÎÉ½Âê¶Ê¡ÖFeathered Dreams¡×¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¡£¥é¥¹¥È¤Î¥µ¥Ó¤Ç±©¤¬Éñ¤¦±é½Ð¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ÏºÇ¹âÄ¬¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥³ー¥ë¤Ç¤Ï¡¢·î¥Î¿¹½÷»Ò³Ø±à¤ÎÀ©Éþ¤Ë°áÁõ¥Á¥§¥ó¥¸¡£¥¬¥ë¥Ñ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖResonant Strings¡×¤ò¥é¥¤¥Ö½éÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Morfonication¡×¤ÎÁÞÆþ²Î¡Ö´ó¤ëÊÕ¤ÎSunny, Sunny¡×¤Ç¸ø±é¤Ï¥Õ¥£¥Êー¥ì¤Ø¡£¶ä¥Æー¥×¤¬¹ß¤êÃí¤®¡¢5Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤È½ËÊ¡¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢Âç´¿À¼¤È¤È¤â¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·¾ðÊó¤È¤·¤ÆÍèÇ¯4·î¤Î9th Single¥ê¥êー¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢9·î¤Ë¤ÏÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1·î¤Ë¤Ï¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢2·î¤Ë¤ÏBanG Dream! 10th Anniversary LIVE¡ÖIn the name of BanG Dream!¡×¤Ø¤Î½Ð±é¤â¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëMorfonica¡£2026Ç¯¤Î³èÆ°¤Ë¤â°ú¤Â³¤¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¢¡¸ø±éÌ¾¡§Morfonica 5th Anniversary LIVE¡ÖMaestoso¡×
¢¡ÆüÄø¡¡¡§2025Ç¯12·î30Æü(²Ð)¡¡³«¾ì 17:00¡¿³«±é 18:00
¢¡²ñ¾ì¡¡¡§ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Ûー¥ë
¢¡½Ð±é¡¡¡§Morfonica¡Ê¿ÊÆ£¤¢¤Þ¤Í¡¢Ä¾ÅÄÉ±Æà¡¢À¾ÈøÍ¼¹á¡¢mika¡¢Ayasa¡Ë
¢¡¸ø±é¾ÜºÙ¡§https://bang-dream.com/events/morfonica_live_2025
¢¡¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
M1. Daylight -¥Ç¥¤¥é¥¤¥È-
M2. ¥Ö¥ëー¥à¥Ö¥ëー¥à
M3. flame of hope
M4. ¥Ïー¥â¥Ëー¡¦¥Ç¥¤
M5. Secret Dawn
M6. fly with the night
M7. Nevereverland
M8. ÀÀ¤¤¤ÎWingbeat
M9. ¥á¥é¥ó¥³¥ê¥Ã¥¯¥é¥é¥Ð¥¤
M10. Î¾Íã¤ÎBrilliance
M11. ¤¤ç¤¦¤âMerry go rounD
M12. Tempest
M13. Polyphonyscape
M14. Portray Empathy
M15. Feathered Dreams
EN1. Resonant Strings
EN2. ´ó¤ëÊÕ¤ÎSunny, Sunny
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¼õÉÕÃæ
ËÜ¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢1½µ´Ö¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´¼«Âð¤Ç¤â¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛ¿®¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
²Á³Ê¡§5,500±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä´ü´Ö¡§～2026Ç¯1·î6Æü(²Ð) 21:00¤Þ¤Ç
ÇÛ¿®´ü´Ö¡§～2026Ç¯1·î6Æü(²Ð) 23:59¤Þ¤Ç
¹ñÆâÇÛ¿® ¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/morfonica_5thal/st/
³¤³°ÇÛ¿® ¼õÉÕURL¡§https://ib.eplus.jp/morfonica_5thal_st
¢£¥»¥È¥ê¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¸ø³«Ãæ
³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Æ¡¢ËÜ¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤ò¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¡£
¥é¥¤¥Ö¤ÎÍ¾±¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤â³Ú¶Ê¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://bmu.lnk.to/morfonica_live_Maestosopr
¢£¡Ú¿·¾ðÊó¡ÛMorfonica New Single ¥ê¥êー¥¹·èÄê
¡¡2026Ç¯4·î22Æü(¿å)¤ËMorfonica 9th Single¡ÖResonant Strings¡×¤Î¥ê¥êー¥¹¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤äÍ½Ìó³«»Ï»þ´ü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸åÆü¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¿·¾ðÊó¡ÛMorfonicaÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö ³«ºÅ·èÄê
¡¡2026Ç¯9·î22Æü(²Ð¡¦½Ë)¤ËTACHIKAWA STAGE GARDEN¤Ë¤Æ¡¢MorfonicaÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹ÔÃêÁª¤Î¿½¹þ·ô¤Ï¡¢4·î22Æü(¿å)¥ê¥êー¥¹¤ÎMorfonica 9th Single¡ÖResonant Strings¡×½é²óÀ¸»ºÊ¬¤ËÉõÆþÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¼õÉÕ¾ðÊó¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢Â³Êó¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
<¸ø±é³µÍ×>
¢¡¸ø±éÌ¾¡§MorfonicaÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö
¢¡ÆüÄø¡¡¡§2026Ç¯9·î22Æü(²Ð¡¦½Ë)
¢¡²ñ¾ì¡¡¡§TACHIKAWA STAGE GARDEN
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/events/morfonica_live_2026
¢£Morfonica ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥â¥Ë²ñ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¢ö～Êü²Ý¸å¤Î¤ªÃã²ñ～¡× ¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¡¡2026Ç¯1·î7Æü(¿å)¡¢¾åÌî¡¦Èô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤ÆMorfonica ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥â¥Ë²ñ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¢ö～Êü²Ý¸å¤Î¤ªÃã²ñ～¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÀèÃå½ç¤ÇÈ¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
<¸ø±é³µÍ×>
¢¡¸ø±éÌ¾¡§Morfonica ¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥â¥Ë²ñ¤Ø¤è¤¦¤³¤½¢ö～Êü²Ý¸å¤Î¤ªÃã²ñ～¡×
¢¡ÆüÄø¡¡¡§2026Ç¯1·î7Æü(¿å)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1Éô¡¡³«¾ì13:00¡¿³«±é14:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2Éô¡¡³«¾ì17:00¡¿³«±é18:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¡²ñ¾ì¡¡¡§Èô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/morfonica_talk_2026/
¢¨ÀèÃå½ç¡¦¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/events/morfonica_talk_2026
¢£Morfonica 8th Single¡ÖFeathered Dreams¡×¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¡¡Morfonica 8ËçÌÜ¤ÎSingle¡ÖFeathered Dreams¡×¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£CD¤Ë¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥«ー¥É¥Õ¥¡¥¤¥È!! ¥ô¥¡¥ó¥¬ー¥É Divinez ¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹·è¾¡ÊÔ¡×OP¥Æー¥Þ¤ò´Þ¤à3¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯4·î¤ËË½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Morfonica LIVE¡ÖRubato¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤È¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁüÅù¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¾¦ÉÊ³µÍ×¡ä
Morfonica 8th Single¡ÖFeathered Dreams¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯8·î27Æü(¿å)
²Á³Ê¡¡¡§Blu-rayÉÕÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡§9,900±ß(ÀÇ¹þ)
¡¡¡¡¡¡¡¡ÄÌ¾ïÈ×¡§1,760±ß(ÀÇ¹þ)
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/discographies/4089
¢£JRÅì³¤ presents ½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª10¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥¸¥ãー¥Ëー¡ª ¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¡¡2025Ç¯11·î¤è¤êÂçºå¡¦°¦ÃÎ¡¦Åìµþ¤Ë¤Æ¡¢¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Èー¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅÃæ¡£
2026Ç¯1·î25Æü(Æü) Åìµþ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¡ã¸ø±é³µÍ×¡ä
¢¡¸ø±éÌ¾¡§JRÅì³¤ presents ½ÐÈ¯¿Ê¹Ô¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª10¼þÇ¯µÇ°¥Èー¥¯¥¸¥ãー¥Ëー¡ª
¢¡Åìµþ¸ø±é
ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î25Æü(Æü)
¡¡¡¡¡¡1Éô¡¡³«¾ì12:45¡¿³«±é13:30(Í½Äê)
¡¡¡¡¡¡2Éô¡¡³«¾ì16:45¡¿³«±é17:30(Í½Äê)
²ñ¾ì¡§Æü·Ð¥Ûー¥ë
½Ð±é¡§°¦Èþ(¸Í»³¹áÀ¡Ìò)¡¢Æü³ÞÍÛ»Ò(±§ÅÄÀîÇÃÌò)¡¢¹©Æ£À²¹á(É¹Àî¼ÓÌëÌò)¡¢
¡¡¡¡¡¡À¾ÈøÍ¼¹á(¹Ä®¼·¿¼Ìò)¡¢ËÂÌÚÍùº´(¥Á¥å¥Á¥åÌò)
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È¹¥É¾È¯ÇäÃæ
¡¡¼õÉÕURL¡§https://eplus.jp/bangdream-talkevent/
¡¡¢¨ÀèÃå½ç¡¦¾å¸Â¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://bang-dream.com/events/bangdream-10th-talkjourney
¢£¡Ú¿·¾ðÊó¡Û¡Ö¥¬¥ë¥Ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤·¤¿³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤¿ÆÃÊÌ¥¹¥Æー¥¸¤¬¡¢¥¹¥Æー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸µ¡Ç½¤ËÄÉ²Ã¡ª
¡¡¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥Ñー¥Æ¥£¡ª¡×Æâ¡¢¥¹¥Æー¥¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ÖÆÃÊÌ¡×¤Ë¡¢ËÜ¥é¥¤¥Ö¤Ç±éÁÕ¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥¹¥Æー¥¸¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ú¿·¾ðÊó¡Û¡Ö¥¬¥ë¥Ñ¡×¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÂÇ¤Á¾å¤²¥¬¥Á¥ã¡×¤¬³«ºÅÃæ¡ª
¡¡ËÜ¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¥é¥¤¥ÖÂÇ¤Á¾å¤²¥¬¥Á¥ã¡×¤¬³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£Morfonica¥á¥ó¥Ðー¤Î½Ð¸½Î¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥Ôー¥¹ÉÕ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Í½þ¥¹¥¿ー¸ÂÄê¤Î¡ú5Morfonica¥á¥ó¥Ðー1¿Í³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡¡¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢¥¬¥ë¥ÑÆâ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖBanG Dream!¡Ê¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¡Ë¡×¤È¤Ï
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¥é¥¤¥Ö¤¬¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥¬ー¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¥¢¥Ë¥á¡¢¥²ー¥à¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ß¥Ã¥¯¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ð¥ó¥É¡ÖPoppin'Party¡×¡ÖRoselia¡×¡ÖMorfonica¡×¡ÖRAISE A SUILEN¡×¡ÖMyGO!!!!!¡×¡ÖAve Mujica¡×¡ÖÌ´¸ÂÂç¤ß¤åー¤¿¤¤¤×¡×¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ð¥ó¥É¤ò·ëÀ®¤·ÀÑ¶ËÅª¤ËÀ¸±éÁÕ¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯2·î28Æü(¶â)¤Ë¤Ï¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤«¤é¤Ï¥ß¥Ë¥¢¥Ë¥á¡Ö¸µÁÄ¡ª¥Ð¥ó¥É¥ê¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤·¡¢1Ç¯´Ö¤ÇÁ´52ÏÃÇÛ¿®Í½Äê¡£¤Þ¤¿2023Ç¯²Æ¤ËÊüÁ÷¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! It's MyGO!!!!!¡×¤ª¤è¤Ó¡¢2025Ç¯3·î¤ËºÇ½ª²ó¤òÊüÁ÷¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ÖBanG Dream! Ave Mujica¡×¤Î¥¢¥Ë¥áÂ³ÊÔ¥·¥êー¥º¤È¤·¤Æ¡¢Ave Mujica¤Î¿·ºî±Ç²è¤È¡¢¿·ºîTV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤ÏTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ð¥ó¥É¥ê¡ª ¤æ¤á¡ç¤ß¤¿¡×¤ÎÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
