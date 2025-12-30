¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ÆüËÜÎ±³Ø¥Õ¥§¥¢¤Ç²¬»³Âç³Ø¥Öー¥¹¤¬ÂçÀ¹¶·～¸½ÃÏ¤Î³ØÀ¸¡Ö¤³¤³¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼～
2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯ 12·î 30Æü
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø
https://www.okayama-u.ac.jp/
¢¡³µ Í×
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¡ÊËÜÉô¡§²¬»³»ÔËÌ¶è¡¢³ØÄ¹¡§Æá¿ÜÊÝÍ§¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯11·î23Æü¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜÎ±³Ø¥Õ¥§¥¢¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤«¤é49µ¡´Ø¤¬»²²Ã¤¹¤ëÃæ¡¢ËÜ³Ø¤«¤é¤Ï³Ø½Ñ¸¦µæ±¡¶¦ÄÌ¶µ°é¡¦¥°¥íー¥Ð¥ëÎÎ°è¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà¡Ë¤Î¥Ï¥ë¥ß¥ë¥¶¥¨¥ô¥¡¡¦¥µ¥¤¥À½Ú¶µ¼ø¤È¡¢³ØÌ³Éô¹ñºÝ¶µ°é¿ä¿Ê²Ý¤Î¸åÃ«ÏÂÈþ¼çÇ¤ÀìÌç¿¦°÷¤¬»²²Ã¤·¡¢ËÜ³Ø¤Î¶µ°éÆâÍÆ¤äÎ±³ØÀ©ÅÙ¤òÄ¾ÀÜ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥«¥ë¥¿²ñ¾ì¤Ë¤ÏÁ°Ç¯¤è¤ê1,200¿Í°Ê¾åÂ¿¤¤¡¢5,355¿Í¤¬Íè¾ì¡£ËÜ³Ø¥Öー¥¹¤Ë¤âÌó200¿Í¤Î³ØÀ¸¡¦ÊÝ¸î¼Ô¤¬Ë¬¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÌó100¿Í¤È¸ÄÊÌÁêÃÌ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³«¾ì¤«¤é½ªÎ»¤Þ¤ÇÎó¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤À¹¶·¤Ö¤ê¤Ç¡¢²þ¤á¤Æ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÎ±³Ø¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»²²Ã¼Ô¤Ï³ØÉôÁªÂò¤ä¸¦µæÆâÍÆ¡¢¾©³Ø¶âÀ©ÅÙ¡¢À¸³èÈñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®¿´¤Ë¼ÁÌä¤·¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¿Ê³ØÁêÃÌ¤¬¼¡¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»öÁ°¤Ë²¬»³Âç³Ø¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤ÆÍè¾ì¤¹¤ë³ØÀ¸¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö²¬»³Âç³Ø¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°ÕÍß¤¬¿ï½ê¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢·»»Ð¤äÃÎ¿Í¤¬ËÜ³Ø¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤ÎÍèË¬¤â¤¢¤ê¡¢¸ý¥³¥ß¤Ë¤è¤ëÇ§ÃÎÅÙ¤Î¹¤¬¤ê¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥¢½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤Ø¤Î¤ªÎé¥áー¥ë¤ä¡¢´ó¤»¤é¤ì¤¿ÄÉ²Ã¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ø¤ÎÃúÇ«¤Ê¥Õ¥©¥íー¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜ³Ø¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë³ØÀ¸¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥§¥¢»²²Ã¤Ï¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿ÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÆüËÜÎ±³Ø¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤È¡¢²¬»³Âç³Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®±¡¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¹Êó³èÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤·¡¢À¤³¦¤«¤é°ÕÍß¤¢¤ë³ØÀ¸¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ËÜ¾ðÊó¤Ï¡¢2025Ç¯12·î4Æü¤Ë²¬»³Âç³Ø¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥ã¥«¥ë¥¿²ñ¾ì¤Î¼õÉÕ¤ËÊÂ¤ÖÄ¹¼Ø¤ÎÎó
²¬»³Âç³Ø¥Öー¥¹¤Ë¤Æ
²¬»³Âç³Ø¥Öー¥¹¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¸½ÃÏ³ØÀ¸¤ÎÍÍ»Ò
Íè¾ì¼Ô¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿²ñ¾ì¤ÎÍÍ»Ò
¢¡»² ¹Í
¡¦ÆüËÜÎ±³Ø³¤³°µòÅÀÏ¢·È¿ä¿Ê»ö¶È¡ÊÅìÆî¥¢¥¸¥¢¡Ë¡Ê²¬»³Âç³Ø¡Ë
¡¡https://studyinjapan-asean.jp/
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤«¤é¡ÖÆüËÜÎ±³ØÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î³¤³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡Ç½¶¯²½»ö¶È¡×¤ò¼õÂ÷
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002113.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¤ÎASEANÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001821.000072793.html
¢¡»²¹Í¾ðÊó
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡ÛÂè6²óASEAN¡Ü3³ØÄ¹²ñµÄ¤ØÆá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001708.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¹ñºÝÆ±Áë²ñ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¹¥é¥¦¥§¥·»ÙÉô¤òÀßÎ©
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003258.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û²¬»³Âç³Ø¹ñºÝÆ±Áë²ñ¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢»ÙÉô¡¦Åì¥¸¥ã¥ï»ÙÉô Æá¿ÜÊÝÍ§³ØÄ¹¤é¤¬°Õ¸«¸ò´¹¤ò³«ºÅ
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001714.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¹ñÎ©¥¹¥é¥Ð¥äÂç³Ø¤ÎË¬ÌäÃÄ¤¬²¬»³Âç³Ø¤ËÍè³Ø¤·¤Þ¤·¤¿
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002344.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¹¥é¥Ð¥ä¹©²ÊÂç³Ø¶µ¼øÃÄ¤¬²¬»³Âç³Ø¤òË¬Ìä
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001908.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¹¥é¥Ð¥ä¤ËÆüËÜÎ±³ØÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î³¤³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡Ç½¶¯²½»ö¶È¥¹¥é¥Ð¥ä¹©²ÊÂç³Ø»öÌ³½ê¤ò³«Àß
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002591.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¦¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤ËÆüËÜÎ±³ØÂ¥¿Ê¤Î¤¿¤á¤Î³¤³°¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯µ¡Ç½¶¯²½»ö¶È¥¸¥ã¥«¥ë¥¿»öÌ³½ê¤ò³«Àß
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002599.000072793.html
¡¦¡Ú²¬»³Âç³Ø¡Û¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ï¥µ¥Ì¥Ç¥£¥óÂç³ØÉû³ØÄ¹¤È°å·Ï³ØÉôÄ¹¤é¤¬²¬»³Âç³Ø¤òÉ½·ÉË¬Ìä
¡¡https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003005.000072793.html
²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡Ê²¬»³»ÔËÌ¶è¡Ë
¢¡ËÜ·ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡¡²¬»³Âç³Ø¥°¥íー¥Ð¥ë¿Íºà°éÀ®±¡
¡¡²¬»³Âç³Ø ³ØÌ³Éô ¹ñºÝ¶µ°é¿ä¿Ê²Ý
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ2-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡TEL¡§086-251-7051
¡¡https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14887.html
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡ÊÀ½Ìô¡¦°åÎÅµ¡´ï´ë¶È´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¿·°åÎÅ¸¦µæ³«È¯¥»¥ó¥¿ー
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡²¼µURL¤è¤ê³ºÅö¤¹¤ë°Æ·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
¡ã²¬»³Âç³ØÉÂ±¡¤È¤ÎÏ¢·ÈÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë·ï¡Ê°åÎÅ´Ø·¸¼Ô¡¦¸¦µæ¼Ô¤ÎÊý¡Ë¡ä
¡¡²¬»³Âç³ØÉÂ±¡ ¸¦µæ¿ä¿Ê²Ý »º³Ø´±Ï¢·È¿ä¿ÊÃ´Åö
¡¡¢©700-8558 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶è¼¯ÅÄÄ®2-5-1
¡¡TEL¡§086-235-7983
¡¡E-mail¡§ouh-csnw¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î»º³Ø´±Ï¢·È¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ »º³Ø´±Ï¢·ÈËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1¡¡²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8463
¡¡E-mail¡§sangaku¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¸¦µæµ¡´ï¶¦ÍÑ¡Ê¥³¥¢¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æ¥£¡Ë¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæµ¡´ï¤Î¶¦ÍÑ¤ÎÂÎÀ©¡¦À°È÷Åù¤Î¶¯²½Â¥¿Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊÎ¬¾Î¡§¥Áー¥à¶¦ÍÑ¡Ë
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡TEL¡§086-251-8705
¡¡FAX¡§086-251-7114
¡¡E-mail¡§cfp¡ýokayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
¡ã²¬»³Âç³Ø¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¡¡²¬»³Âç³Ø¸¦µæ¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¦ÁÏµ¡¹½ ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ½ÐËÜÉô
¡¡¢©700-8530 ²¬»³¸©²¬»³»ÔËÌ¶èÄÅÅçÃæ1-1-1 ²¬»³Âç³ØÄÅÅç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ËÜÉôÅï1³¬
¡¡E-mail¡§start-up1¡ýadm.okayama-u.ac.jp
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ ¡ý¤ò@¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤
¡¡https://venture.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¢¥×¥ê¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOTD¡×¡Ê¥¦¥§¥Ö¡Ë¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³Ø¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º Online Shop¡§https://okadaigoods.official.ec/
¡¡²¬»³Âç³ØÅý¹çÊó¹ð½ñ2024¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
¡¡²¬»³Âç³ØSDGs～ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¡ÊYouTube¡Ë¡§https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
¡¡²¬»³Âç³ØImage Movie (YouTube)¡§https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
¡¡²¬»³Âç³ØÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡§https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
¡¡»º³Ø¶¦ÁÏ³èÆ°¡Ö²¬»³Âç³Ø¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×2025Ç¯10·î´ü¶¦ÁÏ³èÆ°¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html
¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í²¬»³Âç³Ø¤Ï¡¢¹ñÏ¢¤Î¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê³«È¯ÌÜÉ¸¡ÊSDGs¡Ë¡×¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂè1²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥óSDGs¥¢¥ïー¥É¡×ÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¤È¤·¤Æ¶¦°é¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤ë²¬»³Âç³Ø¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤
- ²¬»³Âç³Ø Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÃÏ°èÃæ³Ë¡¦ÆÃ¿§¤¢¤ë¸¦µæÂç³Ø¶¯²½Â¥¿Ê»ö¶È¡ÊJ-PEAKS¡Ë¡×¤ËºÎÂò～ÃÏ°è¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦ÁÏ¤·¡¢À¤³¦¤Î³×¿·¤ÎÃæ³Ë¤È¤Ê¤ë¸¦µæÂç³Ø¡§²¬»³Âç³Ø¤Î¼Â¸½¤ò²ÃÂ®¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë²æ¤¬¹ñ¤Î¸¦µæÂç³Ø¤Î»³Ì®¤òÃÛ¤¯～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html