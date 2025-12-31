·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Þ¥êー¥ßー¤¬¡¢2025Ç¯¤Î·¹¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁí³ç¤òÈ¯É½～º§³è¸½¾ì¤Ç¤â¡¢½÷À¤¬¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ë»þÂå～
·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Þ¥êー¥ßーÂåÉ½ ¿¢ÁðÈþ¹¬
¢£º§³è¸½¾ì¤Ç¤â¡¢¡Ö·üÌ¿¤Ë»Å»ö¤ò¤·¡¢À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡×¤¬¿Íµ¤
2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÆüËÜ½é¤Î½÷À¼óÁê¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢ÃËÀ¡¦½÷À¤òÌä¤ï¤º¡¢ÅØÎÏ¤äÇ½ÎÏ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ïº§³è¸½¾ì¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í¥½¨¤ÇÇ¯¼ý¤â¹â¤¤¥¥ã¥ê¥¢½÷À¤¬¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃËÀ¤¬¡¢¡Ö»Å»ö¤Ö¤ê¤â¿ÍÊÁ¤âÂº·É¤Ç¤¤ëÍÇ½¤Ê½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¡×¤ÈË¾¤à¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö¼Ò¤ÎÃËÀ²ñ°÷¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½÷À¤ÎÊý¤¬Ç¯¼ý¤¬¾å¤Ç¤â¤¤¤¤¡Ü¾å¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸À¤¦Êý¤¬¡¢Ìó8³ä°Ê¾å¤Ç¤¹¡£
¢£¥¨¥¹¥³ー¥È¤¬¤Ç¤¤ë½÷À¤¬¤É¤ó¤É¤óÀ®º§¤¹¤ë»þÂå
¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡Ö¤ª¤´¤ê¡¦¤ª¤´¤é¤ìÌäÂê¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÇ¯¼ý¤Î½÷À¤¿¤Á¤Ï¡¢¿¦¾ì¤ÇÃË½÷´Ø·¸¤Ê¤¯»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿©¤Ù¤¿Ê¬¤Ï¼«Ê¬¤Ç½Ð¤¹¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡ÖÁê¼ê¤¬¤¢¤¢¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Çー¥È¤ÎÆüÄø¤ò·è¤á¤¿¤ê¤ªÅ¹¤òÁª¤Ö»þ¤Ë¤â¡¢ÃËÀ¤¬·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤ê¤»¤º¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¤ò¼è¤Ã¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤ê¡¢ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í½÷À¤¬¥¨¥¹¥³ー¥È½ÐÍè¤ë¤³¤È¤¬¡¢À®º§¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£ÇÛÎ¸¤ä²Ä°¦¤²¤ÏÃË½÷Ìä¤ï¤ºÉ¬Í×
¤¿¤À¡¢Áê¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Ê¤¤¤Ç¤É¤ó¤É¤ó1¿Í¤Ç·è¤á¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Þ¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ê¸ÀÆ°¤ò¼è¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óNG¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ÏÃË½÷¶¦¤Ë¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Áê¼ê¤¬¤É¤¦»×¤¦¤«¤òÁÛÁü¤·¤Æµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇÄ¾¤ËÁê¼ê¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤¿¤ê¹¥´¶¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö²Ä°¦¤²¡×¤Ï½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£º¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¿Í¤ËÍê¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤Î»þ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÈó¤òÇ§¤á¼Õ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¸½ºß³èÆ°Ãæ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤¼¤Ò2026Ç¯¤«¤é¤Îº§³è¤Ë¤¤¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¡·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Þ¥êー¥ßーÂåÉ½¡§¿¢ÁðÈþ¹¬(¤¦¤¨¤¯¤µ¡¦¤ß¤æ¤)·ÐÎò
Îø°¦¡¦º§³è¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¨¥¹¥ÔーÂåÉ½¼èÄùÌò¡£
1995Ç¯¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥à¥¨¥¹¥Ôー¤òÁÏ¶È¡£¤½¤³¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÎÏ¤È¼ÂÀÓ¤ò³è¤«¤·¡¢2009Ç¯¡¢·ëº§ÁêÃÌ½ê¥Þ¥êー¥ßー¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£°Ê¸å16Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥é¥¸¥ª¤â´Þ¤á¤ÆÇ¯´Ö2,000¿Í°Ê¾å¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¹Ô¤¤¡¢¶È³¦Ê¿¶Ñ15¡ó¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀ®º§Î¨¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó80¡ó¤ÎÀ®º§Î¨¤ò¸Ø¤ë¡£