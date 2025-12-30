¡Ú¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡ÛÅÁÀâ¤Î¥â¥Î¥°¥é¥àÃÂÀ¸130¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤·¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥»¥ì¥Ö¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«
1896Ç¯¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤Ç¤¢¤êÀè¸«¤ÎÌÀ¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿Éã¥ë¥¤¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¤È¤·¤Æ¹Í°Æ¤·¤¿¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¡£ºÇ¤âÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¡¢¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥â¥Áー¥Õ¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÄ¶¤¨¡¢ÉáÊ×Åª¤ÊÂî±ÛÀ¤Î¾Ú¡¢¤½¤·¤ÆÅÁÅý¡¢Ê¸²½¡¢³×¿·¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥·¥ó¥Ü¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ2026Ç¯¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ÎÃÂÀ¸130¼þÇ¯¤ò¡¢À½ÉÊ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤äÆÃÊÌ¤Ê¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¦¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÄÌ¤·¤Æ½Ë¤¤¤Þ¤¹¡£1·î¤Ë¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥â¥Î¥°¥é¥à¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò»¾¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à ¥Ð¥Ã¥°¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î1Æü(ÌÚ¡¦½Ë)¤Ë¥íー¥ó¥Á¤¹¤ëËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬¼è¾å¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¡¢°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¡¢¡Ö¥ー¥Ý¥ë¡×¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡×¡¢¡Ö¥¹¥Ôー¥Ç¥£¡×¡¢¡Ö¥Î¥¨¡×¡¢¡Ö¥Í¥ô¥¡ー¥Õ¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ï¥³¥Ôー¤¬Åº¤¨¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò²þ¤á¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢·Ñ¾µ¤ÈÂÑµ×À¤È¤¤¤¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤òÉ½¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÂ©¤Å¤¯ÀºåÌ¤Ê¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë(¾¢¤Îµ»)¤È±ÊÂ³À¤â±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¥°¥é¥à¤ÏÃÂÀ¸Åö½é¤«¤é¡¢·Ý½ÑÀ¤È¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ÎÍ»¹ç¤È¤¤¤¦Àè¶îÅª¤ÊÈ¯ÁÛ¤Î²¼¤Ë¹Í°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥ô¥£¥È¥ó¼«¤é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¡¢LV ¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤È¥Õ¥é¥ïー¡¦¥â¥Áー¥Õ¤òÊ£»¨¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Àº¹ª¤Ê¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ï¡¢°Õ¾¢¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Í¥ª¥´¥·¥Ã¥¯ÍÍ¼°¤ÎÁõ¾þ¤ä¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥¹¥à¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥â¥Î¥°¥é¥à¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¤Î¥ì¥¤¥¨¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹(1872Ç¯)¤ä¥À¥ß¥¨¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹(1888Ç¯)¤ËÂ³¤¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Î¿¿ÀµÀ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¤·¤«¤·¤³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÂ¸ºß¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤ÎÀº¿À¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë·èÄêÅª¤Ê¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÔµà¤Î¾Ú¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¤¬¹½ÁÛ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ã±¤ËÀ½ÉÊ¤Ë¤¢¤·¤é¤¦¥â¥Áー¥Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Âî±ÛÀ¡¢¸½ÂåÀ¡¢¤½¤·¤Æ·Ñ¾µ¤È¤¤¤¦Å¯³Ø¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä¹¤¤Îò»Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¥â¥Î¥°¥é¥à¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ä¥³¥ì¥¯¥¿ー¡¢¤½¤·¤ÆÊ¸²½Åª¥¢¥¤¥³¥ó¤¿¤Á¤ò·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î½ÏÎý¤·¤¿¿¦¿Í¤¿¤Á¤òÆ³¤¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤¿¤Á¨¡¨¡1997Ç¯¤«¤é2013Ç¯¤Þ¤Ç¥¦¥£¥á¥ó¥º¤ª¤è¤Ó¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¥Þー¥¯¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹¡¢2013Ç¯¤Ë¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Ë¥³¥é¡¦¥¸¥§¥¹¥¥¨ー¥ë¡¢2018Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Þ¤Ç¥á¥ó¥º¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥ô¥¡ー¥¸¥ë¡¦¥¢¥Ö¥íー¡¢2022Ç¯¤«¤é¥á¥ó¥º ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¡¥ì¥ë¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¨¡¨¡¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¼¾åÎ´¡¢Áð´Ö×½À¸¡¢¥ê¥Á¥ãー¥É¡¦¥×¥ê¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿À¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â¡¢¤³¤³¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¤Î¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥¤¥äー¤ÎËë³«¤±¤ò¾þ¤ë¤Î¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎºÇ¤â¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥â¥Î¥°¥é¥à¤Î¥Ð¥Ã¥°¤¿¤Á¡£°ÜÆ°¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÀä¤¨¤ººÆÄêµÁ¤·Â³¤±¤ë¡Ö¥¹¥Ôー¥Ç¥£¡×(1930Ç¯)¡¢¼«Í³¤È·Ú²÷¤ÊÎ¹¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¥ー¥Ý¥ë¡×(1930Ç¯)¡¢Åö½é¤Ï¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó5ËÜ¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢±Ê±ó¤ËÁÏÂ¤À¤È´î¤Ó¤ò»¾¤¨¤ë¡Ö¥Î¥¨¡×(1932Ç¯)¡¢¥Ñ¥ê¤Î·úÃÛ¤Ë·É°Õ¤òÉ½¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÉ½¸½¤·¤¿¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡×(1992Ç¯)¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Ñー¥È¥Êー¡Ö¥Í¥ô¥¡ー¥Õ¥ë¡×(2007Ç¯)¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¡×¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤âÅÐ¾ì¡£¥È¥é¥ó¥¯¤Î¥µ¥ô¥©¥¢¥Õ¥§ー¥ë¤Î¥³ー¥É¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¥â¥À¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÁÇºà¡¢ºÇÀèÃ¼¤«¤ÄÅÁÅýÅª¤Êµ»½Ñ¤òÄÌ¤¸¤Æ¥â¥Î¥°¥é¥à¤òºÆ²ò¼á¤·¤¿£³¤Ä¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢1896Ç¯¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿ºÇ½é¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤ÇºÆ²ò¼á¤·¤¿¥â¥Î¥°¥é¥à¡¦¥ª¥ê¥¸¥ó ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥ê¥Í¥ó¤È¥³¥Ã¥È¥ó¤Îº®ËÂÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥éー¤Î¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÇÅÁÅýÅª¤Ê¥¸¥ã¥«ー¥É¿¥¤ê¤òºÆ¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥¾¥ó¤Î¥¢ー¥«¥¤¥ô¤Ë»Ä¤ë¸ÜµÒÂæÄ¢¤ÎÉ½»æ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
VVN ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥°¥Ã¥º¤ÎÅÁÅý¤Ø¤Î¥ª¥Þー¥¸¥å¡£ºÇ¹âµé¤Î¥Ì¥á³×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¼êºî¶È¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¥ì¥¶ー¤Î½ã¿è¤µ¤ä¿¿ÀµÀ¡¢¤½¤·¤Æ»íÅª¤Ê¿¨´¶¤¬ÆÃÄ§¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï»þ¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤ËÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥à¥È¥é¥ó¥¯ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥á¥¾¥ó¤ÎÎò»ËÅª¤Ê¥È¥é¥ó¥¯¤Î¼Á´¶¤È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥È¥í¥ó¥×¡¦¥ë¥¤¥æ(ñÙ¤·³¨)É÷¤Î¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¡¢²áµî¤È¸½ºß¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢¤½¤ÎÅÁÅý¤ò¹ª¤ß¤Ê·Ý½ÑºîÉÊ¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¥°¥é¥à¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¸¤Â³¤±¤ë¾ÝÄ§¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ÈÂî±ÛÀ¤ÎÉáÊ×Åª¤Ê¥³ー¥É¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¡£¤³¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¤Ë¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢¥â¥Î¥°¥é¥à¤Î¿·¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤ëÎ¹¤Ø¤È³§ÍÍ¤òÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
PHOTO CREDIT¡§LOUIS VUITTON
¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
1854Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤Ï¡¢³×¿·¤È¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ï¤ËºÇ¹âµé¤ÊÉÊ¼Á¤ÇÄó¶¡¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤â¥È¥é¥Ù¥ë¥é¥²ー¥¸¡¢¥Ð¥Ã¥°¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤Ê¤É¤ÎÀ½ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ç¼ÂÍÑÅª¤Ç¤¢¤ë¡¢ÁÏ¶È¼Ô¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬À¸¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÎ¹¤Î¿¿¿ñ(¤³¤³¤í)¡×¤ÎÀº¿À¤òÃé¼Â¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¥Èー¥êー¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡ÖÂçÃÀ¤µ¡×¤Ç¤·¤¿¡£ÅÁÅý¤ò½Å¤ó¤¸¡¢Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç·úÃÛ²È¤ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤ËÌç¸Í¤ò³«¤¡¢¥×¥ì¥¿¥Ý¥ë¥Æ¡¢¥·¥åー¥º¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¢¥¦¥©¥Ã¥Á¡õ¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¡¢¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃúÇ«¤ËÀ½ºî¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¤¬¥¯¥é¥Õ¥Ä¥Þ¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¤¤¤«¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¾Ú¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
