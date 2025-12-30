¡Ú¤¤¤ï¤FC¡Û»³²¼Í¥¿Í Áª¼ê¡¢¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢ »³²¼Í¥¿ÍÁª¼ê¤¬¿å¸Í¥Ûー¥êー¥Û¥Ã¥¯¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú»³²¼ Í¥¿Í¡ÊYUTO YAMASHITA¡Ë¡Û
| ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó
MF
| À¸Ç¯·îÆü
1996Ç¯5·î24Æü¡Ê29ºÐ¡Ë
| ¿ÈÄ¹/ÂÎ½Å
174cm / 73kg
| ½Ð¿È
ÀéÍÕ¸©
| ·ÐÎò
Àé¾ëÂæFC ¢ª ¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕU-15 ¢ª ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹» ¢ª ¶Í°þ²£ÉÍÂç³Ø ¢ª ¤¤¤ï¤FC
| ½Ð¾ìµÏ¿
¡ã2025Ç¯¡ä
J2¥êー¥°¡§37»î¹ç½Ð¾ì / 5ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕÄÌ»»¡§1»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
¡ãÄÌ»»¡ä
J2¥êー¥°¡§116»î¹ç½Ð¾ì / 9ÆÀÅÀ¡¢J3¥êー¥°¡§34»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥«¥Ã¥×Àï¡§2»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ¡¢¡¢JFLÄÌ»»¡§44»î¹ç½Ð¾ì / 2ÆÀÅÀ¡¢Å·¹ÄÇÕÄÌ»»¡§9»î¹ç½Ð¾ì / 0ÆÀÅÀ
| ¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤¤¤ï¤FC¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¡£
7Ç¯´Ö¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢Âç³Ø4Ç¯¤Î12·î¤Ë¿ÊÏ©¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¥µ¥Ã¥«ー¤òÂ³¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤¤¤ï¤FC¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢º£¤Ï¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÃÆþ¤·¤¿1Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢ÅìËÌ¼Ò²ñ¿Í¥êー¥°¤Ç¡¢Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦´Ä¶¤«¤é¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Îº¢¤«¤é¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÁá¤¯¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¾ï¤Ë¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¥êー¥°¡¢JFL¡¢J3¡¢J2¤È¥«¥Æ¥´¥êー¤ò¾å¤²¡¢¾º³Ê¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Áー¥à¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÀ®Ä¹¤·¡¢ÃÏ°è¤â´Þ¤á¤Æ¤½¤ÎÎØ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ò¡¢°ì½ï¤Ë·Ð¸³¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¤¤ï¤FC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤ÎÎÉ¤µ¤ä¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Î²¹¤«¤µ¤ò´¶¤¸¡¢¤³¤Î¥Áー¥à¤Ç¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢7Ç¯´ÖºßÀÒ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ØÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«ÆÏ¤±¤ëÎ©¾ì¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¹Î©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿Ãç´Ö¤¿¤Á¤¬¾å¤ÎÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¡¢¸Ø¤é¤·¤¯¡¢¿´¤«¤é¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¼«Ê¬¤âÁá¤¯¤½¤Î¾ì½ê¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Æ´¤ì¤ä¡¢²ù¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤âÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î²¸¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¼«Ê¬¤ÎÌòÌÜ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¥Áー¥à¤òÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¥Áー¥à¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ÀµÄ¾ÌÂ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹¤¯ºßÀÒ¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤Î¥Áー¥à¤Ç¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤È¡¢Áª¼ê¤È¤·¤ÆÁá¤¯¾å¤ÎÉñÂæ¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î´Ö¤Ç¡¢³ëÆ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢°ì¿Í¤Î¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢J1¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ìー¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ä¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÀï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¶¯¤¯¡¢¡Ø¤¢¤Î»þ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ù¤È¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë±³¤Ï¤Ä¤±¤º¡¢º£²ó¤Î·èÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¯¥é¥Ö´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³ー¥Á¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ýー¥¿ー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤ï¤FC¤Ç²á¤´¤·¤¿7Ç¯´Ö¤ò¶»¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤º¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á°¤Ë¿Ê¤ßÂ³¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤â°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤¤¡¢²á¤´¤·¤¿»þ´Ö¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¡¢Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£7Ç¯´Ö¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×