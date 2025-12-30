½Ù²Ï²°»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥²ー¥à´ú´ÏÅ¹¡Ö½Ù²Ï²° ËÜÅ¹ ¥²ー¥à´Û¡×¤¬2026Ç¯½Õ¥ªー¥×¥ó¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò ½Ù²Ï²°¡ÊËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÅÁÇÏÄ®5-4 ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¿ù»³¹Ë½Å¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯½ÕÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô¤Ë¡Ö½Ù²Ï²° ËÜÅ¹ ¥²ー¥à´Û¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢Çä¤ê¾ìÌÌÀÑÌó992Ê¿Êý¥áー¥È¥ë ¡ÊÌó300ÄÚ¡Ë¤òÍ¤·¡¢½Ù²Ï²°Á´Å¹ÊÞ¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥²ー¥à¾¦ÉÊNo.1¡×¤ÎÉÊÂ·¤¨¤ò¸Ø¤ë¥²ー¥à´ØÏ¢¾¦ÉÊ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¥Ò¥Ã¥Èºî¤«¤é´õ¾¯¤Ê¥ì¥È¥í¥²ー¥à¡¢´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¹ñ¶¤äÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¥²ー¥à¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò½¸·ë¤·¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¡×¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÀ»ÃÏ¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
½Ù²Ï²°»Ë¾åºÇÂçµé¤Î¥²ー¥à´ØÏ¢´ú´ÏÅ¹¡ªÀ¤³¦°ì¤Î¥²ー¥àÅ¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹
ºÇ¿·ºî¤«¤é¸¸¤Î¥ì¥È¥í¥²ー¥à¤Þ¤Ç»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿°µÅÝÅª¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¡Ö½Ù²Ï²° ËÜÅ¹ ¥²ー¥à´Û¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Â¾¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¾¦ÉÊ¿ô¤Ç¤¹¡£
¹ñÆâ³°¤Î¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢ºÇ¿·¥¿¥¤¥È¥ë¤ä¿Íµ¤¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÆþ¼êº¤Æñ¤Ê¥ì¥È¥í¥²ー¥à¡¢¹¶Î¬ËÜ¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥²ー¥à¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ä¥°¥Ã¥º¤Þ¤Ç¡¢¥²ー¥à¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¾¦ÉÊ¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÅ°ÄìÅª¤ËÌÖÍå¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤ò¼ÂºÝ¤Ë¿¨¤Ã¤ÆÈæ³Ó¤·¤¿¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¥³ー¥Êー¤â¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½é¿´¼Ô¤«¤é¥³¥¢¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿ー¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤¬µá¤á¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¿¨¤ì¤ë¡¢Áª¤Ù¤ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¡£°Û¼¡¸µ¤Î¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³
Ã±¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÄÄÎó¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò¶î»È¤·¤¿°Û¼¡¸µ¤Î¤ªÇã¤¤ÊªÂÎ¸³¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
Å¹Æâ¤ÎÀìÍÑ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö(¢¨)¤ò»È¤¨¤Ð¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Ë¤¢¤ëËÄÂç¤Êºß¸Ë¤Ø¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¡£
Íß¤·¤¤¾¦ÉÊ¤ò¥ªー¥Àー¤·¡¢¼ÂÊª¤ÎÆ°ºî¾õÂÖ¡Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÍøÊØÀ¤òÄÉµá¤·¤¿¡¢¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤ÎµðÂç¶õ´Ö¤¬¤³¤³¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢½àÈ÷¤¬À°¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤éÂÐ±þÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Óー¤Î¤Þ¤ÁÀÅ²¬¡×¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Î¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¶¸¤¹¤ë¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤ò
»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤Î¡Ö½Ù²Ï²° ËÜÅ¹ ¥²ー¥à´Û¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦No.1¤Î¥²ー¥à¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òËÜµ¤¤ÇÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Û¥Óー¤Î¤Þ¤ÁÀÅ²¬¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÀÅ²¬»Ô¤Ë¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤¬Ë¬¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¤È¤È¤â¤ËÆüËÜ¤Î¥²ー¥àÊ¸²½¤òÀ¤³¦¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ê¥ªー¥×¥óÆü¤äÅ¹ÊÞ¤ÎÁ´ËÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢º£¸å¡Ö½Ù²Ï²°.JP¡×¤Ë¤Æ½ç¼¡È¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
JRÀÅ²¬±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡Ö½Ù²Ï²° ËÜÅ¹ ½Ù²Ï²°¥Ó¥ë¡×ÎÙ¤Î¡Ö¤±¤ä¤¥×¥é¥¶¡×4³¬
¡Ú½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡Û¿·Å¹½àÈ÷¤ËÈ¼¤¦Çä¤ê¾ì°ÜÅ¾¡¦°ì»þµÙ¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö½Ù²Ï²° ËÜÅ¹ ¥²ー¥à´Û¡×¤Î¥ªー¥×¥ó½àÈ÷¤ËÈ¼¤¤¡¢´ûÂ¸¤Î¡Ö½Ù²Ï²° ËÜÅ¹ ½Ù²Ï²°¥Ó¥ë¡×¤Ë¤ª¤±¤ëÇä¤ê¾ì¤ÎÈÎÇä³«»Ï¡¢¤ª¤è¤Ó¿·Å¹¤Ø¤Î°ÜÅ¾½àÈ÷¤Î¤¿¤á°ìÉô¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò°ì»þµÙ»ß¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´ÉÔÊØ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢²¼µ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÄÌ¤ê½ç¼¡ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1. ¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¡Ê½Ù²Ï²° ËÜÅ¹ ½Ù²Ï²°¥Ó¥ëÆâ¡Ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/43409/table/163_1_8a88d2c2ad2fe50593a8fa5a30852eb3.jpg?v=202512311021 ]
2. ÈÎÇä°ì»þµÙ»ß¡Ê¿·Å¹¤Ø¤Î°ÜÅ¾½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/43409/table/163_2_bfe06b551ce4d23b90f0de81f4bb0be0.jpg?v=202512311021 ]
¡Ö½Ù²Ï²° ËÜÅ¹ ¥²ー¥à´Û¡×Å¹ÊÞ³µÍ×¡ÊÍ½Äê¡Ë
Ì¾¾Î¡§ ½Ù²Ï²° ËÜÅ¹ ¥²ー¥à´Û
¥ªー¥×¥ó»þ´ü¡§ 2026Ç¯½Õ
½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÅÁÇÏÄ®6-1 ¤±¤ä¤¥×¥é¥¶4³¬
¼è°·¾¦ºà¡§ ¥²ー¥à¥½¥Õ¥È¡¦¥Ïー¥É¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡¢PC¥Ñー¥Ä¡¢¥²ー¥à´ØÏ¢¥°¥Ã¥º¡¢¹¶Î¬ËÜ¡¢¥²ー¥à·Ï»¨»ï¡¢¥²ー¥à¥µ¥ó¥È¥é¤Ê¤É
URL¡§ https://www.suruga-ya.jp/feature/realstore/honten_game/index.html
¢¨ÆüÄø¤äÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
Å¹ÊÞ¾ðÊó
½Ù²Ï²° ËÜÅ¹ ½Ù²Ï²°¥Ó¥ë
½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÅÁÇÏÄ®5-4
URL¡§https://www.suruga-ya.jp/feature/realstore/honten/index.html
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼Ò ½Ù²Ï²°
https://www.suruga-ya.co.jp/
¶È¼ï¡§¾¦¶È¡Ê²·Çä¶È¡¢¾®Çä¶È¡Ë
½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©ÀÅ²¬»Ô°ª¶èÅÁÇÏÄ®5-4
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§¿ù»³¹Ë½Å