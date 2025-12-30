¡Ö¶Ý³èÈþÈ©ÀìÌçÅ¹¡×florasKIN¤¬¡¢2026Ç¯01·î07Æü¤Ë·ÃÈæ¼÷Amour¡Ê¥¢¥à¥ë¡ËÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡ª
¶Ý³èÈþÈ©ÀìÌç¥µ¥í¥ó florasKIN¡Ê¥Õ¥í¥é¥¹¥¥ó¡Ë ¤Ï¡¢¤³¤ÎÅÙ¡¢¶ÈÌ³³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤·ÃÈæ¼÷¥¨¥ê¥¢¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡ÖflorasKIN ·ÃÈæ¼÷Amour¡Ê¥¢¥à¥ë¡ËÅ¹¡×¤ò2026Ç¯01·î07Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¿·µ¬¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
florasKIN¤Ï¡¢È©¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¾ïºß¶Ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÈþÈ©¶Ý¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÀìÌç¥µ¥í¥ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÈþÍÆÍýÏÀ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍËÜÍè¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¥µ¥Ýー¥È¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î·ÃÈæ¼÷Amour¥ªー¥×¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¡¢º¬ËÜ¤«¤é·ò¤ä¤«¤ÊÈ©¤ò°é¤à¶Ý³èÈþÈ©¤ò¤´ÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·ÃÈæ¼÷Amour½ÐÅ¹¤ÎÇØ·Ê
florasKIN¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç·ÃÈæ¼÷¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¯Ãæ¤Ç¡¢¡ÖÍ½Ìó¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç»Ü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ±¤¸¥Ó¥ëÆâ¤Ë¿·¤¿¤Ê¶õ´Ö¤òÁýÀß¤·¡¢3³¬¤Ë¿·Å¹ÊÞ¡Ö·ÃÈæ¼÷Amour¡Ê¥¢¥à¥ë¡ËÅ¹¡×¡¢4³¬¤Ë´ûÂ¸¤Î¶õ´Ö¡Ê·ÃÈæ¼÷Å¹¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë2Å¹ÊÞÂÎÀ©¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í½ÌóÏÈ¤Î³È½¼¤È¡¢¤è¤ê¼ê¸ü¤¤¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ò¼Â¸½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·ÃÈæ¼÷±Ø¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢»Å»öµ¢¤ê¤äµÙÆü¤Ëµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ì¤ëÎ©ÃÏ¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¡ÈÈ©¤ò°é¤Æ¤ë¶Ý³èÈþÈ©¥±¥¢¡É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤¿»Ü½Ñ¼¼¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¤Ò¤È¤È¤¤ò¢ö
¢£·ÃÈæ¼÷AmourÅ¹¤ÎÆÃÄ§
florasKIN ·ÃÈæ¼÷AmourÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥íー¥éÌÓ·êÀö¾ô¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢È©¾õÂÖ¤äÌÜÅª¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿È©¼Á²þÁ±¥á¥Ë¥åー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢florasKIN¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê»Ü½Ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥Ë¥åー1¡§¡Ú¥Õ¥íー¥éÌÓ·êÀö¾ô¡Û
¤¤¤Á¤´É¡¡¦¤¶¤é¤Ä¤¥±¥¢¡¿ÌÓ·ê±ø¤ìÉâ¤«¤»µÛ¤¤¼è¤ê°ú¤Äù¤á¥±¥¢
¥á¥Ë¥åー2¡§¡Ú¥Õ¥íー¥éÈ©¼Á²þÁ±¡Û
¿Ë¤ò»È¤ï¤ºÈþÍÆÀ®Ê¬¤òÆ³Æþ¡¿¥Ä¥ä¡¦Æ©ÌÀ´¶¡¦¤¦¤ë¤ª¤¤¥±¥¢
¥á¥Ë¥åー3¡§¡Ú¥Õ¥íー¥é¥Õ¥§¥¤¥·¥ã¥ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¡Û
µæ¶Ë¤ÎÌÓ·ê¥¯¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¿¸Å¤¤³Ñ¼Á¡¦»ºÌÓ¥±¥¢¤Ç¤Ê¤á¤é¤«È©¤Ø
¤ªÉô²°¤¬È¾¸Ä¼¼¢ö¥É¥é¥¤¥äー¤äÆü¾Æ¤±»ß¤á´°È÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£·ÃÈæ¼÷AmourÅ¹¤Î³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§¶Ý³èÈþÈ©ÀìÌçÅ¹ florasKIN ·ÃÈæ¼÷Amour¡Ê¥¢¥à¥ë¡Ë
¥ªー¥×¥óÆü¡§2026Ç¯1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë
½êºßÃÏ¡§¢©150-0011 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÅì3ÃúÌÜ24-3 Ê¡ÅÄ¥Ó¥ë301
¥¢¥¯¥»¥¹¡§·ÃÈæ¼÷±Ø¤è¤êÅÌÊâ3Ê¬
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ17:30～18:00¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§070-2306-8045
¤´Í½ÌóURL¡§https://beauty.hotpepper.jp/kr/slnH000792839/
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://floraskin.jp/
florasKIN¤Ç¤Ï¡¢º£¸å¤â¤ªµÒÍÍ¤Î¡ÖÈþÈ©¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³§ÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£florasKIN¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
florasKIN¤Ï¡¢¡Ö¶Ý³èÈþÈ©ÀìÌçÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£
ÈþÈ©¶Ý¤ò°é¤à¿·¤·¤¤¥¹¥¥ó¥±¥¢¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¡¢È©ËÜÍè¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Æ©ÌÀ´¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢³°Åª´Ä¶¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤ÁÇÈ©¤ò°é¤à¤³¤È¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤»ä¡×¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¤¬°ì»þÅª¤Ê¥±¥¢¤Ë½ª¤ï¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢florasKIN¤ÏÈ©¤½¤Î¤â¤Î¤ò°é¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£