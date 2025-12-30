Ê¡°æ¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Ø¡£ËÌÎ¦È¯¥¥Ã¥º¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖLumilU (¤ë¤ß¤ë)¡×ÃÂÀ¸
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥¤¥¸ー¥¨ー¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Þ½½Íò¾¼½ç¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Öaxes femme¡Ê¥¢¥¯¥·ー¥º¥Õ¥¡¥à¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É½é¤È¤Ê¤ë¥¥Ã¥º¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò»ÏÆ°¤·¡¢ËÌÎ¦È¯¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÚLumilU¡Ê¤ë¤ß¤ë¡Ë¡Û¤¬ÃÂÀ¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²Î¤È¥À¥ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÈÃÏ¸µ¤«¤éÁ´¹ñ¤Ø¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¡É¥ï¥¯¥ï¥¯¤È´¶Æ°¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢axes femme¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÂÀ¸¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç ～¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤～
axes femme¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Èkawaii¡ÉÊ¸²½¤ä¡È¤È¤¤á¤¡É¤òÁ´¹ñ¡¦³¤³°¤ØÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¡¦ËÌÎ¦¤Î»ý¤ÄÌ¥ÎÏ¤Ë²þ¤á¤Æ¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î²ÄÇ½À¤ä¡¢¡ÖÉ½¸½¤¹¤ë³Ú¤·¤µ¡×¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂº¤µ¡×¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤Ï¡¢ÉñÂæ¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¤ä¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎÉñÂæ¡¦¥¢¥Ë¥á²»³Ú¤ò¼ê¤¬¤±¤ëºî¶Ê²È¡¦manzo»á¡¢ºî»ì¤Ë¤ÏÀ¼Í¥¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌî¿å¤¤¤ª¤ê»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÀ©ºî¿Ø¤È¤È¤â¤Ëaxes femme¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥½¥ó¥°¤ÎÀ©ºî¤¬·èÄê¡£²»³Ú¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦ÃÏ°è¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜ³Ê»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¤«¤é¥Ç¥Ó¥åー¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê
¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Î¥á¥ó¥ÐーÊç½¸¤Ç¤Ï¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î·Ð¸³¤ÏÌä¤ï¤º¡¢¡ÖÃÏ¸µËÌÎ¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡×¡Ö¿·¤·¤¤¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤ò¥ï¥¯¥ï¥¯¡¦¥É¥¥É¥¤µ¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò½Å»ë¡£
2025Ç¯8·î¡¢Ê¡°æ¸©±ÛÁ°»ÔÆâ¤Îa.cafe(¥¨ー¥É¥Ã¥È¥«¥Õ¥§)¤Ë¤Æ¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¡¢ËÌÎ¦¥¨¥ê¥¢¤«¤éÌó20Ì¾¤¬±þÊç¡£¸·Àµ¤Ê¤ë¿³ºº¤ò·Ð¤Æ¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸～5Ç¯À¸¤Î½÷¤Î»Ò5Ì¾¡¦ÃË¤Î»Ò1Ì¾¡¢·×6Ì¾¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
a.cafe¤Ç¤Î¥ªー¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÍÍ»Ò
¤½¤ì¤¾¤ì²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Î·ÐÎò¤âÍÍ¡¹¡£·ëÀ®¸å¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¸Ä¿ÍÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÎËÜ³ÊÅª¤Ê¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£manzo»á¤äÌî¿å»á¡¢¿¶ÉÕ¤òÃ´Åö¤·¤¿ºç²»»á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ¤òËá¤¡¢12·î20Æü¤ËÊ¡°æ¸©±ÛÁ°»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖYour Stage¡×¤Ç¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÚLumilU(¤ë¤ß¤ë)¡Û¤È¤·¤Æ²Ú¡¹¤·¤¯¥Ç¥Ó¥åー¡£¥Ç¥Ó¥åー¶Ê¡ØMy New World¡Ù¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤À¤³¦¤ØÆ§¤ß½Ð¤¹´üÂÔ¤È´õË¾¤òÉÁ¤¤¤¿³Ú¶Ê¤Ç¡¢¿¤Ó¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥À¥ó¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°áÁõ¤Ïaxes femme¤¬Á´ÌÌ¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Èkawaii¡É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥ê¥ó¥È¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿ºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Æ°¤¤ä¤¹¤µ¤äÍÙ¤ê¤ä¤¹¤µ¤âÄÉµÚ¡£¥À¥ó¥¹¤Î¿¶¤êÉÕ¤±¤¬³è¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î°áÁõ¤¬´°À®¤·¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤È²»³Ú¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Æー¥¸¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¡ÚLumilU¡Ê¤ë¤ß¤ë¡Ë¡Û¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÁÛ¤¤
¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ï¡ÚLumilU¡Ê¤ë¤ß¤ë¡Ë¡Û¡£
Ê¡°æ¤Ë¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊ¸²½¤È¤·¤Æ¡¢»ç¼°Éô¤¬µ¤·¤¿¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¸÷¸»»á¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤Ç¡È¸÷¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖLumiere¡Ê¥ë¥ß¥¨ー¥ë¡Ë¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡È¹¬±¿¡É¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë±Ñ¸ì¡Ölucky¡×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£
¥á¥ó¥Ðー1¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¸÷¤êµ±¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¹¬±¿¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤--¤½¤ó¤Ê´ê¤¤¤ò¹þ¤á¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¯¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¶Á¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌÎ¦¤«¤é¹¤¬¤ëLumilU¤ÎÄ©Àï
LumilU¤Ïº£¸å¡¢ÃÏ¸µËÌÎ¦¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Á´¹ñ¤Îaxes femme´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î³èÆ°¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÄ©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÈ¯¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¹¤²¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤ß½Ð¤»¤ë²ÁÃÍ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
axes femme¤½¤·¤ÆLumilU¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢ÃÏ°è¡¦¿Í¡¦Ì´¤ò¤Ä¤Ê¤°¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ç¥Ó¥åー¶Ê³µÍ×¡Û
¶ÊÌ¾¡§My New World
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡§LumilU¡Ê¤ë¤ß¤ë¡Ë
ºî»ì¡§Ìî¿å¤¤¤ª¤ê
ºî¶Ê¡§manzo
ÊÔ¶Ê¡§Command S
¿¶ÉÕ¡§ºç²»·ë°Í
¢¡ºî¶ÊÃ´Åö
manzo»á(¥Æ¥£ー¡¦¥ªー¡¦¥Ôー½êÂ°)¡¡
(ËÜÌ¾¡§ºä²¼Àµ½Ó »á¡¡¥±¥¤¡¦¥¨¥¹¡¦¥Ôー½êÂ°)
ÅìµþÅÔ¿·½É¶è½Ð¿È¤Î¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ºî»ì²È¡¢ºî¶Ê²È¡¢ÊÔ¶Ê²È¡£
1994Ç¯¡¢23ºÐ¤Î»þ¤ËÆâÅÄÍµª¤Ø³Ú¶ÊÄó¶¡¤·ºî²È¥Ç¥Ó¥åー¡£
2003Ç¯¡ÖÆüËÜ¥Ö¥ì¥¤¥¯¹©¶È¼Ò²Î¡×¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢°Ê¹ß¤Ïmanzo¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤¬Áý¤¨¤ë¡£
¶áÇ¯¤Ï¡ÖÂë¤ÎÄÞ¡×¤Î±Ç²è²»³Ú¡¢¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×¤Ê¤É¤ÎÉñÂæ²»³Ú¡¢¥¢¥Ë¥á·àÈ¼¤Ê¤É¤âÀ©ºî¤·¡¢³èÆ°¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦¼ç¤Ê³Ú¶Ê¢¦
¡¡¡¦ÆüËÜ¥Ö¥ì¥¤¥¯¹©¶È¼Ò²Î
¡¡¡¦Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¾·Ã×°Ñ°÷²ñ¡ÖTOKYOÂÎÁà¡×²»³ÚÃ´Åö
¡¡¡¦±Ç²è¡ÖÈëÌ©·ë¼ÒÂë¤ÎÄÞ THE MOVIE ～ÁíÅý¤ÏÆóÅÙ»à¤Ì～¡×
¡¡¡¦±Ç²è¡Ö·à¾ìÈÇ ¥Ô¥åー¤È¿á¤¯!¥¸¥ã¥¬ー ～¤¤¤Þ¡¢¿á¤¤Ë¤æ¤¤Þ¤¹～¡×
¡¡¡¦ÉñÂæ¡Ö¼åÃî¥Ú¥À¥ë¡×
¡¡¡¦ÉñÂæ¡ÖÅá·õÍðÉñ¡×
¡¡¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ÖÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º¡×
¡¡¡¦¥¢¥Ë¥á¡Ö¤²¤ó¤·¤±¤ó¡×OP¡¡¥Þ¥¤¥Úー¥¹Âç²¦
¡¡¡¦¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ·ÂÎÀï»Î¥µ¥ó¥ì¥Ã¥É¡×OP¡¡¹Â¥Î¸ýÂÀÍÛÂ²
¡¡¡¦³Ú¶ÊÄó¶¡¡¡¿ù»³À¶µ®¡Ö±«Î³¤ËKiss¤ò¤·¤Æ¡×(ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê)
¢¡ºî»ìÃ´Åö
Ìî¿å¤¤¤ª¤ê»á (CYBER CONTENTS½êÂ°)
·²ÇÏ¸©¶ÍÀ¸»ÔÀ¸¤Þ¤ì¤ÎËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô°é¤Á¡£À¼Í¥¡¢½÷Í¥¡¢²Î¼ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¢ºî»ì²È¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2010Ç¯¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤é¤Î¤ª¤È¤·¤â¤Î¡×¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ2011Ç¯¡¢¼«¿È¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¥Ï¥ë¥ÊÌò¤òÌ³¤á¤¿¥¢¥Ë¥á¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡ÖËâ¡¦¥«¡¦¥»¡¦¥Æ Tonight¡×¤Ç¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
¢¦¼ç¤Ê½Ð±éºîÉÊ¢¦
¡¡¥¢¥Ë¥á¡¡
¡¡¡¦¡Ö¤½¤é¤Î¤ª¤È¤·¤â¤Î¡×¡Ö¤½¤é¤Î¤ª¤È¤·¤â¤Îf¡Ê¥Õ¥©¥ë¥Æ¡Ë¡×¡Ê¥Ë¥ó¥ÕÌò¡Ë
¡¡¡¦¡Ö¤³¤ì¤Ï¥¾¥ó¥Ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¥·¥êー¥º¡Ê¥Ï¥ë¥ÊÌò¡Ë
¡¡¡¦¡Ö¤È¤¢¤ë²Ê³Ø¤ÎÄ¶ÅÅ¼§Ë¤S¡×¡Ê¥Õ¥§¥Ö¥êÌò¡Ë
¡¡¡¦¡Ö´ÏÂâ¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó -´Ï¤³¤ì-¡×¡ÊæÆÄá¡¦¿ðÄáÌò¡Ë
¡¡±Ç²è
¡¡¡¦¡Ö¥ª¥ó¥Í¥ê¤È¥¢¥ó¥Í¥ê¤Î¤ª¤¦¤Á¡×¡Ê¥ª¥ó¥Í¥êÌò<¥¢ー¥ô¥¡¡¦¥á¥ê¥«¥ó¥È>¡Ë
¡¡¡¦¡Ö¥¶¡¦¥Óー¥Á¡×¡Ê¥¨¥ß¥êーÌò<¥ê¥¢¥Ê¡¦¥ê¥Ù¥é¥È>¡Ë
¡¡¥²ー¥à
¡¡¡¦¡Ö´ÏÂâ¤³¤ì¤¯¤·¤ç¤ó -´Ï¤³¤ì-¡×(æÆÄá¡¢¿ðÄá¡¢µ´ÅÜ¡¢°¤Éð·¨¡¢Â®µÛ¡¢¥Í¥ë¥½¥óÌò)
¡¡¡¦¡ÖBLAZBLUE¡×¥·¥êー¥º¡Ê¥»¥ê¥«¡áA¡á¥Þー¥¥å¥êーÌò¡Ë
¡¡¥é¥¸¥ª
¡¡¡¦¡Ö¥«¥É¤Þ¤ë¾ðÊó¶É¡×Ê¸²½ÊüÁ÷A¡õG Ä¶RADIO SHOW¥¢¥Ë¥¹¥Ñ¡ªÆâ
¡¡CD
¡¡¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖHat Trick¡×
¡¡¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖDARAKENA¡× (¥¢¥Ë¥á¡Ö´½É±¤Î¥Á¥ã¥¤¥«¡×OP¥Æー¥Þ)
¡¡¡¦¥·¥ó¥°¥ë¡ÖSAVE THE WORLD¡× ( ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Çー¥È¡¦¥¢¡¦¥é¥¤¥Ö¡×ED¥Æー¥Þ)
