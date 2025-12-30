»³·Á»Ô¡¦Äá²¬»Ô¤Ç¡Ö¤É¤ó¤¬¤é½Á¡×ÈÎÇä¡ª´¨Ã¤È¤¢¤ó¤³¤¦¤òÌ£¤ï¤¦Æé¤Þ¤Ä¤ê¤ò³«ºÅ¡Ú¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û¡Û2026Ç¯1·î10Æü[ÅÚ]～
³ô¼°²ñ¼Ò¾±¸ò¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§»³·Á¸©Äá²¬»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶áÆ£ »Ê¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯Åß¡¢¾±ÆâÉÍ¤Î½Ü¤Î¿©ºà¤òÍÑ¤¤¤¿¡Ö´¨Ãº×¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¤¢¤ó¤³¤¦Æéº×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄÌ¿®ÈÎÇä¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»³·Á¸©¾±ÆâÃÏ°è¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë´¨Ã
¢£³«ºÅ¤ÎÇØ·Ê
´¨Ã¡Ê¿¿Ã¡Ë¤Ï¡¢¾±ÆâÉÍ¤ÎÅß¤òÂåÉ½¤¹¤ëµû¤Ç¤¹¡£1·î¤«¤é2·î¤Ë¤«¤±¤Æ½Ü¤ò·Þ¤¨¤ë´¨Ã¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤é¾±ÆâÃÏÊý¤ÇÅß¤ÎÌ£³Ð¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢¾±Æâ³ÆÃÏ¤Ç¡Ö´¨Ã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û¤Ç¤â¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÃÏ°è¤Î¿©Ê¸²½¤òÃÏ°èÆâ³°¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ËèÇ¯Åß¤Î»þ´ü¤Ë´¨Ãº×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶áÇ¯¤Ï¡¢¾±ÆâÉÍ¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ëò½òá¡Ê¤¢¤ó¤³¤¦¡Ë¤Ë¤âÃåÌÜ¤·¡¢Åß¤ÎÌ£³Ð¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾±Æâ¤Î¥½¥¦¥ë¥Õー¥É¡Ö´¨Ã½Á¡Ê¤É¤ó¤¬¤é½Á¡Ë¡×
¢£¾±Æâ¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¡Ö´¨Ã½Á¡Ê¤É¤ó¤¬¤é½Á¡Ë¡×
´¨Ã½Á¤Ï¡¢´¨Ã¤ò¹ü¤´¤È¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢Çò»Ò¤ä¥¢¥Ö¥é¥ï¥¿¤È¤È¤â¤ËÌ£Á¹¤Ç¼Ñ¹þ¤àÎÁÍý¤Ç¤¹¡£¾±ÆâÃÏ°è¤Ç¤Ï¡Ö¤É¤ó¤¬¤é½Á¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡ÖÆ¹¡×¤È¡Ö³Ì¡Ê¥¬¥é¡Ë¡×¡Ê¥¢¥é¡Ë¤ò¤¢¤Þ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»È¤¤ÀÚ¤ë¡ÖÆ¹³Ì¡Ê¤É¤¦¤¬¤é¡Ë½Á¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åß¤ÎÆüËÜ³¤¤Ç¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ë´¨Ã¤Î»ÝÌ£¤¬½Á¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡¢´¨Îä¤Ê»þ´ü¤Ë¿ÈÂÎ¤ò²¹¤á¤ëÎÁÍý¤È¤·¤Æ¾±ÆâÃÏÊý¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶¿ÅÚÎÁÍý¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¶á¤Å¤±¤¿Äó¶¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û¤Î´ÛÆâ¤Ç¤Î¡Ö´¨Ãº×¡×³«ºÅ¤ÎÍÍ»Ò
¢£¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û¤Î¡Ö´¨Ã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Î¤³¤À¤ï¤ê
1) ¶ñºà¡ÖÁ´ÉôÆþ¤ê¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
´¨Ã½Á¤Ï¡¢¿È¡¦Çò»Ò¡¦¥¢¥Ö¥é¥ï¥¿¡Ê´Î¡Ë¤ò¤¹¤Ù¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖÁ´ÉôÆþ¤ê¡×¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÆé¤Ç¤ÎÄ´Íý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â°ìÇÕ¤´¤È¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ñºà¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤ËÄ´Íý¹©Äø¤ò¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2) ¹ÓÅ·¤Ç¤â°Â¿´¤Î´ÛÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È
¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û¤Î¡Ö´¨Ã¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ï¡¢Åß¤ÎÅ·¸õ¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¼¼Æâ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
3) ½¼¼Â¤Î¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥åー
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢°ë¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢Çò»Ò»É¿È¡¢Çò»ÒÅ·¤×¤é¡¢¤¿¤é¤³ÈÓ¤Ê¤É¡¢´¨Ã½Á¤È¤È¤â¤Ë¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£(¡ö»³·Á»Ô¤Î½ÐÄ¥³«ºÅ²ñ¾ì¤Ç¤Ï°ìÉô¤Î¤ßÄó¶¡ )
°ë¤ª¤Ë¤®¤ê
Çò»Ò»É¿È
Çò»ÒÅ·¤×¤é
¤¿¤é¤³ÈÓ
¢£´¨Ã¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ³µÍ×
»³·Á»Ô½ÐÄ¥³«ºÅ¤Î¤ä¤Þ¤¬¤¿´¨Ã¤Þ¤Ä¤ê¤Î¤´°ÆÆâ
»³·Á»Ô¡Ö¤°¤Ã¤È»³·Á¡×²ñ¾ì
´¨Ã¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ³µÍ×
ÆâÎ¦Éô¤ÎÊý¤Ë¤â¾±Æâ¤ÎÅß¤ÎÌ£³Ð¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤È¤·¤Æ¡¢»³·Á»Ô¤Ç¤Î½ÐÄ¥³«ºÅ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¾±ÆâÉÍ¤Îµù¹Á¤è¤ê»ÅÆþ¤ì¤¿´¨Ã¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢´¨Ã½Á¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡»ÆüÄø¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÎÅÚ¡Ï¡¦11Æü¡ÎÆü¡Ï
¡»»þ´Ö¡§10:30～14:00
¡»²ñ¾ì¡§¤°¤Ã¤È»³·Á ÃÄÂÎ¿©Æ²
¡»Äó¶¡·Á¼°¡§¿ôÎÌ¸ÂÄê¡ÊÇäÀÚ¼¡Âè½ªÎ»¡Ë
¡»·èºÑÊýË¡¡§¸½¶â¡¦PayPay
¡»²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë*¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Ä
¡¦´¨Ã½Á¡ÊÁ´ÉôÆþ¤ê¡Ë¡§1,200±ß
¡¦°ë¤ª¤Ë¤®¤ê¡§350±ß
¡¦Çò»Ò»É¿È¡§900±ß
¡¦´¨Ã½Á¡Ü°ë¤ª¤Ë¤®¤ê¥»¥Ã¥È¡§1,500±ß
¡¦ÃÏ¼ò°û¤ßÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¡§500±ß
Äá²¬»Ô³«ºÅ¤Î´¨Ãº×¤Î¤´°ÆÆâ
Äá²¬»Ô¡Ö¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û¡×²ñ¾ì
´¨Ã¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ³µÍ×
¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´ÛÆâ¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢Ê£¿ôÆüÄø¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡»ÆüÄø
¡¦1·î16Æü¡Î¶â¡Ï～18Æü¡ÎÆü¡Ï
¡¦1·î23Æü¡Î¶â¡Ï～25Æü¡ÎÆü¡Ï
¡¦1·î30Æü¡Î¶â¡Ï～2·î1Æü¡ÎÆü¡Ï
¡»»þ´Ö¡§10:00～15:00
¡»²ñ¾ì¡§¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û 2F ¾±ÆâÉÍ
¡»²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦´¨Ã½Á¡§1,000±ß *¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Ä
¡¦Çò»ÒÅ·¤×¤é¡§850±ß *¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Ä
¡¦°ë¤ª¤Ë¤®¤ê¡§300±ß *¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Ä
¡¦¤¿¤é¤³ÈÓ¡§750±ß
¡¦Çò»Ò»É¿È¡§750±ß
¡¦¿·¼ò°û¤ßÈæ¤Ù(3¼ï)¡§500±ß
¢£´¨Ã¤ËÂ³¤¯Åß¤ÎÌ£³Ð¡Öò½òá¡×
¾±Æâ¤Î¿·¤¿¤ÊÅß¤ÎÌ£³Ð ò½òá(¤¢¤ó¤³¤¦)
´¨Ãº×½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ó¤³¤¦Æéº×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ò½òá¤Ï¡¢¾±ÆâÉÍ¤Ç¤â¿åÍÈ¤²¤µ¤ì¤ëµû¤Ç¡¢¡Ö¼·¤ÄÆ»¶ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉô°Ì¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Äã¥«¥í¥êー¡¦¹â¥¿¥ó¥Ñ¥¯¤Ç¡¢Åß¤Î»þ´ü¤Ë¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿µû¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û¤Ç¤Ï¡¢´¨Ã¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÅß¤ÎÌ£³Ð¤È¤·¤Æ¡¢»þ´ü¤òÊ¬¤±¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤¢¤ó¤³¤¦Æé¤Þ¤Ä¤ê³«ºÅ³µÍ×
Äá²¬»Ô³«ºÅ¤Î¤¢¤ó¤³¤¦Æéº×¤Î¤´°ÆÆâ
Äá²¬»Ô¡Ö¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û¡×²ñ¾ì
¤¢¤ó¤³¤¦Æéº×³«ºÅ³µÍ×
¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´ÛÆâ¤ÎÆÃÀß²ñ¾ì¤Ë¤Æ¡¢Ê£¿ôÆüÄø¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡»ÆüÄø
¡¦2·î14Æü¡ÎÅÚ¡Ï～15Æü¡ÎÆü¡Ï
¡¦2·î21Æü¡ÎÅÚ¡Ï～23Æü¡Î·î¡¦½Ë¡Ï
¡»»þ´Ö¡§10:00～15:00(¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー14:30)
¡»²ñ¾ì¡§¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û ´ÛÆâÆÃÀß²ñ¾ì
¡»²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¦¤¢¤ó¤³¤¦Æé¡§1,100±ß *¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Ä
¡¦¤¢¤ó¤³¤¦ÅâÍÈ¡§700±ß *¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Ä
¡¦¤¢¤ó´Î¥Ý¥ó¿Ý¡§700±ß *¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È²Ä
¡¦¤¢¤ó¤³¤¦Æé»¨¿æ¥»¥Ã¥È¡§1,600±ß
¡¦¥Óー¥ë(350ml)¡§500±ß
¡¦¿·¼ò°û¤ßÈæ¤Ù(3¼ï)¡§500±ß
¢£ÅöÆü²ñ¾ì¤ËÍè¤é¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ø ÄÌÈÎ¤Î¤´°ÆÆâ
´¨Ãº×¡¦¤¢¤ó¤³¤¦Æéº×¤Î³«ºÅ¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢´¨Ã½Á¤ª¤è¤Ó¤¢¤ó¤³¤¦Æé¤ò¼«Âð¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¤ò¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄÌÈÎ¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¢¨ÆâÍÆ¤äÄó¶¡¾õ¶·¤Ï¡¢Å·¸õ¤ä»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´¨Ã½Á¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÌõ¡Ö¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û ´¨Ã½Á¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¸¡º÷
ÆüËÜ³¤ ´¨Ã½Á¥»¥Ã¥È
¡¦´¨Ã½Á¤Î¥ì¥·¥Ô
¡¦ÃÀÚ¤ê¿È
¡¦¥É¥ó¥¬¥é(Æ¬¡¢ÃæÍî¡¢Ê¢¡¢¥«¥Þ¡¢¤¨¤é¡¢°ßÂÞ)
¡¦¥¢¥Ö¥é¥ï¥¿¡Ê´ÎÂ¡)
¡¦¥¿¥Ä¡ÊÍº¤ÎÇò»Ò)
¡¦¹õ¥Ð¥é¤Î¤ê
¡¦Ä¹¤Í¤®
¡¦Ä´Ì£ÎÁ¡ÊÅÄ¼Ë¤ß¤½¡¦¤À¤·º«ÉÛ¡Ë
Çò»ÒÆþ ´¨Ã½Á¥»¥Ã¥È
1～2¿ÍÁ° 5,700±ß(ÀÇ¹þ)
Çò»ÒÆþ ´¨Ã½Á¥»¥Ã¥È
3～4¿ÍÁ° 8,300±ß(ÀÇ¹þ)
Çò»ÒÆþ ´¨Ã½Á¥»¥Ã¥È
6～8¿ÍÁ° 15,000±ß(ÀÇ¹þ)
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.shonai-kanko-bussankan.jp/c/gr1/gr41
ò½òáÆé¥»¥Ã¥È¤ÎÆâÌõ¡Ö¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û ò½òáÆé¥»¥Ã¥È¡×¤Ç¸¡º÷
¤¢¤ó¤³¤¦Æé¥»¥Ã¥È
¡¦¤¢¤ó¤³¤¦Æé¤Î¥ì¥·¥Ô
¡¦ò½òáÀÚ¤ê¿È
¡¦¥¢¥é¡Ê´Î¡¢Ä²¡¢°ßÂÞ¡¢¥Ò¥ì¡Ë
¡¦ò½´Î
¡¦ÌîºÚ¡ÊÇòºÚ¡¦½ÕµÆ¡¦Ä¹¤Í¤®¡¦¤¨¤Î¤¡¦ÄÇÂû¡Ë
¡¦óÏ
¡¦ÆÃÀ½¤¿¤ì
¤¢¤ó´ÎÆþ ò½òáÆé¥»¥Ã¥È
1～2¿ÍÁ° 6,000±ß(ÀÇ¹þ)
¤¢¤ó´ÎÆþ ò½òáÆé¥»¥Ã¥È
3～4¿ÍÁ° 10,000±ß(ÀÇ¹þ)
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.shonai-kanko-bussankan.jp/c/gr1/gr42
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¾±¸ò¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
¡¡¾±Æâ´Ñ¸÷Êª»º´Û¡¡
¡¡TEL¡§0235-25-5111
¡¡E-mail¡§yoyaku@shonai-kb.co.jp
¡¡FAX¡§0235-25-5112
¡¡½»½ê¡§¢©997-0851 »³·Á¸©Äá²¬»ÔÉÛÌÜÃæÄÌ£¸£°－£±
