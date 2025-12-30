¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¥ì¥Ýー¥È¡Û¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥ô¥£ー¥¬¥ó¥³¥¹¥á¡Öd¡ìAlba¡Ê¥À¥ë¥Ð¡Ë¡×¤¬Åìµþ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡ª
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ô¥£ー¥¬¥ó¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥Ö¥é¥ó¥É¡Öd¡ÇAlba¡Ê¥À¥ë¥Ð¡Ë¡×¤¬¡¢12·î3Æü～6Æü¤Î4Æü´Ö¡¢ÅÔÆâ¤Ç¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖCity of Glow: d'Alba Tokyo Press Tour¡Ê¥·¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥°¥í¥¦¡§¥À¥ë¥ÐÅìµþ¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢ー¡Ë¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥×¥ì¥¹¥Ä¥¢ー¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦10¥«¹ñ¤«¤éÁíÀª30Ì¾¤Î¥²¥¹¥È¤òÆüËÜ¤Ø¾·ÂÔ¡£¥²¥¹¥È¤Ï¡ÖÅìµþ¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¸×¥ÎÌç¡×¤ËÂÚºß¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¤ÇÅý°ì¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤ÎµÒ¼¼Áõ¾þ¤Ç¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ôÉô²°¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿Å¸³«¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤Î¿·¤·¤¤·Á¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÂÚºß¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¥²¥¹¥È¤òÅÔÆâ³Æ½ê¤ÇÍÑ°Õ¤·¤¿ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ø¤´¾·ÂÔ¤·¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤Èd¡ÇAlba¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÂÎ¸³¤ÎÎ¹¤òÂÎ¸³¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢È¬Ë§±à¤ÎÃæ¤Ç¤â¸Â¤é¤ì¤¿¾ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÇòË±´Û¡×¤Ë¤Æ¡¢²ÚÆ»¤ÈÃãÆ»¤òÄÌ¤¸¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤¬»ý¤ÄÀÅëí¤µ¤ÈÈþ°Õ¼±¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥À¥ë¥Ð¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤¯¡¢¾å¼Á¤Ç¾ÝÄ§Åª¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇòË±´Û¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ð¤Î¥í¥´¤òÇÛ¤·¤¿ÃÈÎü¤òÀßÃÖ¤·¡¢¶õ´Ö¤ò¥Ö¥é¥ó¥É¥«¥éー¤ÇÊñ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ò±é½Ð¡£¥²¥¹¥È¤Î³§¤µ¤Þ¤Ï¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ëÆüËÜÄí±à¤òÇØ·Ê¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤È¥À¥ë¥Ð¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ®ÅçÌÀÆü¹á
¤Þ¤¿¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶¸¶½É¡Ö¥Ï¥é¥«¥É¡×¡¢ÅìµÞ¥×¥é¥¶É½»²Æ»¡Ö¥ª¥â¥«¥É¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢É½»²Æ»¡¦¸¶½É¥¨¥ê¥¢¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤¿Âç·¿OOH¤òÉñÂæ¤Ë¡¢³Æ¹ñ¤«¤é¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¥²¥¹¥È¤¬»×¤¤»×¤¤¤Ë»£±Æ¤ò¹Ô¤¤¡¢Åìµþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤È¥À¥ë¥Ð¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥±ー¥ë´¶¤È°ìÂÎ´¶¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢É½»²Æ»¤Î¡ÖOMOTESANDO CROSSING PARK¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤òË¬Ìä¤·¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëd¡ÇAlba¤ÎÅ¸³«¤äÂ¸ºß´¶¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¹¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Î°ÜÆ°¤Ë¤Ïd¡ÇAlbaÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¿¥¯¥·ー¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢Åìµþ¤È¤¤¤¦ÅÔ»Ô¤½¤Î¤â¤Î¤ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤ÎÉñÂæ¤Ë±é½Ð¡£½ÉÇñÀè¤«¤éÈ¬Ë§±à¡¢É½»²Æ»¤ÎPOPUP¥¹¥È¥¢¤Þ¤Ç¡¢³¹Á´ÂÎ¤¬d¡ÇAlba¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Î±äÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Æ³ÀþÀß·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖGOLD BAR at EDITION¡×¤Ë¤Æ¡¢¾·ÂÔÀ©¤Î¥·ー¥¯¥ì¥Ã¥ÈGala¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ë¥Ð¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«¥¯¥Æ¥ë¤äÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥«¥Ê¥Ã¥Ú¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢¸Þ´¶¤Ç¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌ£¤ï¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤ä²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¥í¥´¤ò¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤·¡¢d¡ÇAlba¤é¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê¶õ´Ö¤Ë¤è¤ê¡¢³°³¦¤«¤éÀÚ¤êÎ¥¤µ¤ì¤¿Ë×Æþ´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê»þ´Ö¤ò±é½Ð¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ÁÃÍ¤ò¤è¤ê°ìÁØ°õ¾Ý¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÅÀîÍ¥¹á
µÈÌÚÀéº»ÅÔ
UWA
¿¢ÌîÍº½
¥¸¥å¥ê¥¢
Jane¤¼¤¦¤ó
Kyan
¡Ú¥Ï¥é¥«¥É¡¦É½»²Æ»¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ÎÍÍ»Ò¡Û
µÈÌÚÀéº»ÅÔ
Julia¡¢¸ÅÀîÍ¥¹á
µ®ÅçÌÀÆü¹á
¿¢ÌîÍº½
¡Úd¡ÇAlba¡Ê¥À¥ë¥Ð¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
d¡ÇAlba¤Ï¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Ô¥¨¥â¥ó¥Æ½£¥¢¥ë¥ÐÃÏ°è¤Î¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥È¥ê¥å¥Õ¡×¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤ÆÃÂÀ¸¡£¼«Á³Í³ÍèÀ®Ê¬¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥ô¥£ー¥¬¥óÇ§¾Ú¤äÄã»É·ã¥Æ¥¹¥È¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¹âÉÊ¼Á¤ÊÀ½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥À¥ë¥Ð¸ø¼°SNS¡¦ÈÎÇä¥·¥ç¥Ã¥×¡Û
Instagram¡§https://www.instagram.com/dalba_japan/
X¡§https://x.com/dAlba_japan
¡÷cosme¡§https://www.cosme.com/brand/index.php?brand_id=120823
¸ø¼°HP¡§https://dalba.jp/
Qoo10¡§https://www.qoo10.jp/shop/dalba
³ÚÅ·»Ô¾ì¡§https://www.rakuten.co.jp/dalba/
Amazon¡§https://www.amazon.co.jp/stores/page/044E4780-230B-4FA4-A7C3-7B370FC8F245
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
£ä¡ÇAlba Global Co., Ltd.
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§overseas-japan@dalba.com