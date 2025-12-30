¡Ú²óÅú¼Ô¿ô9,332Ì¾¡Û¤¹¤¾Æ¤¡©´ó¤»Æé¡©¡Ö¤ªÆé¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº·ë²Ì¡Ú2025Ç¯11·î¼Â»Ü¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥Ç¥£¥¢¥·ー¥¯¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÎß·×3,600ËüDLÄ¶¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡ÖQR/¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¡¦¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥È¡×Æâ¤Ç¡¢¥¢¥×¥ê¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤ËËèÆü¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥È¡¦¥ê¥µー¥Á¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªÆé¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¤òÌ¾¤ËÂÐ¤·¤Æ2025Ç¯11·î1Æü¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£°ìÈÖ¹¥¤¤ÊÆé¤Î¼ïÎà¤Ï¤É¤ì¤Ç¤¹¤«¡©
¤¹¤¾Æ¤(34.2%)
¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö(15.3%)
´ó¤»Æé(11.3%)
¥¥à¥ÁÆé(8.7%)
¿å¿æ¤(7.2%)
¤â¤ÄÆé(6.6%)
¤½¤ÎÂ¾(4.5%)
Æé¾Æ¤¤¦¤É¤ó(3.9%)
Æ¦ÆýÆé(3.3%)
ÊÑ¤ï¤êÆé¡Ê¥Áー¥ºÆé¡¦¥«¥ìーÆé¤Ê¤É¡Ë(2.2%)
·Ü±öÆé(1.8%)
¥È¥Þ¥ÈÆé(1.0%)
¢£¤½¤ÎÆé¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ôÁªÂò²Ä¡Ë
Ì£¤¬¹¥¤¤À¤«¤é(40.3%)
²ÈÂ²¤äÍ§¿Í¤È¤è¤¯¿©¤Ù¤ë¤«¤é(16.5%)
ÌîºÚ¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÀÝ¤ì¤ë¤«¤é(16.0%)
²¹¤Þ¤ë¡¦¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤«¤é(9.4%)
Äù¤á¡Ê»¨¿æ¡¦¤¦¤É¤ó¤Ê¤É¡Ë¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤«¤é(7.7%)
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¿©¤Ù¤ëÄêÈÖ¤À¤«¤é(7.3%)
¤½¤ÎÂ¾(2.9%)
¡ã¤ªÆé¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥ÈÄ´ºº³µÍ×¡ä
Ä´ººÊýË¡¡§¡ÖQR/¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¡¦¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥È¡×¥¢¥×¥êÆâ¥¢¥ó¥±ー¥È¥³ー¥Êー¤Ë¤Æ¼Â»Ü
¼Â»Ü»þ´ü¡§2025Ç¯11·î1Æü
Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¡§9,332Ì¾
¢¨É½¡¢¥°¥é¥Õ¡¢Ê¸Ãæ¤Î¿ô»ú¤Ï¾®¿ôÂè°ì°Ì¤Þ¤¿¤ÏÂèÆó°Ì¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¹ç·×¤·¤Æ¤â100¡ó¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¥Ñー¥»¥ó¥Æー¥¸¤Ç¤â¸«¤¨Êý¤¬°Û¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Í¸ú²óÅú¼Ô¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼ÁÌä¹àÌÜ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡ÖQR/¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¡¦¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Îß·×3,600Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÄ¶¤ÎÄêÈÖ¥¢¥×¥ê¡£¼«¼Ò³«È¯¤Î¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖCamreader¡×¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Â®¤¯Àµ³Î¤ÊÆÉ¤ß¼è¤êµ¡Ç½¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ðー¥³ー¥ÉÆÉ¤ß¼è¤êµ¡Ç½°Ê³°¤Ë¤â¡¢ÊØÍø¤Êµ¡Ç½¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÌµÎÁ¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÚÅ·¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÂ¾¡¢Ê£¿ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥Ý¥¤³è¡×¥æー¥¶ー¤Ë¤âÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥È¡¦¥ê¥µー¥Á¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖQR/¥Ðー¥³ー¥É¥êー¥Àー¡¦¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥È¡×¥æー¥¶ー¤òÂÐ¾Ý¤ËËèÆü¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¥ê¥µー¥Á¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤Ç1Ëü¿Í¤Û¤É¤Î²óÅú¤ò¥¯¥¤¥Ã¥¯¤Ë½¸¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
