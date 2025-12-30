Dr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡¡¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀ±¶õ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂçºîÀï¡ªÀÐ¿ÀÂ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡×³«ºÅ
¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢AppStore/GooglePlay¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Î¡ØDr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡Ù¤Ë¤Æ¿·¥¤¥Ù¥ó¥È¡õ¿·¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀ±¶õ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂçºîÀï¡ªÀÐ¿ÀÂ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª¡×³«ºÅ¡ª
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö
12·î30Æü(²Ð)18:00 ~ 1·î13Æü(²Ð)13:59
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀìÍÑ¥¹¥Æー¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¹¥³¥¢¤ò²Ô¤®¡¢ÎßÀÑ¥¹¥³¥¢Êó½·¤ä¥é¥ó¥¥ó¥°Êó½·¤¬¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÎßÀÑ¥¹¥³¥¢Êó½·¤Ç¤Ï¥¸¥§¥à¤ä³ÐÀÃÀÐ(ÆÃÂç)¤ä¸ÂÄê[SSR][¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ]ÀÐ¿ÀÀé¶õ¤Ê¤É¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°ÌÆþ¾Þ¤Ç¤â¡¢¸ÂÄê[SSR][¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ]ÀÐ¿ÀÀé¶õ¤¬Æþ¼ê²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
ÌÜ¶ÌÊó½·¡Ö¸ÂÄê[SSR][¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ]ÀÐ¿ÀÀé¶õ¡×
¤Þ¤¿¡¢12·î23Æü(²Ð)¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î
¡Ö[SSR][º½Çù¤Ç¤Îî°íð]¥¹¥¿¥ó¥êー¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Àー¿·¥¥ã¥éÅÐ¾ì¥¬¥Á¥ã¡×¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë
¡Ö[SSR][º½Çù¤Ç¤Îî°íð]¥¹¥¿¥ó¥êー¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Àー¡×¤ä¡¢
12·î26Æü(¶â)¤«¤é³«ºÅÃæ¤Î
¡Ö[SSR][¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ]¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó¿·¥¥ã¥éÅÐ¾ì¥¬¥Á¥ã¡×¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë
¡Ö[SSR][¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ]¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó¡×¤ò¥Ç¥Ã¥¤ËÊÔÀ®¤·¤Æ¡¢
¥¹¥Æー¥¸¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÍÍø¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö[SSR][º½Çù¤Ç¤Îî°íð]¥¹¥¿¥ó¥êー¡¦¥¹¥Ê¥¤¥Àー¡×
¡Ö[SSR][¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ]¤¢¤µ¤®¤ê¥²¥ó¡×
¡ÖÀ±¶õ¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÂçºîÀï¡ªÀÐ¿ÀÂ¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¥µ¥×¥é¥¤¥º¡ª ±þ±ç¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¡×³«ºÅ
¢£³«ºÅ´ü´Ö
12·î30Æü(²Ð)18:00 ~ 1·î13Æü(²Ð)13:59
¢£³«ºÅÆâÍÆ
¥¹¥¿¥ß¥Ê²óÉüµû¤Ê¤É¥é¥ó¥¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤ËËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£À½ÉÊ³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ëÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§Dr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È
¥ê¥êー¥¹Æü¡¡¡¡¡¡¡§2021Ç¯9·î1Æü
¥¸¥ã¥ó¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store / Google Play
ÇÛ¿®¹ñ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÆüËÜ
ËÜÂÎ²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌµÎÁ(¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â)
¢£¥¹¥È¥¢¤ÎURL
AppStore: https://apps.apple.com/jp/app/id1513882973
Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.poppingames.dsbc
¢£¥Ý¥Ã¥Ô¥ó¥²ー¥à¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤ËËÜ¼Ò¤ò¹½¤¨¤ëÆÈÎ©·Ï¤Î¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¡£
ÂåÉ½ºî¤Ë¡ÖDr.STONE ¥Ð¥È¥ë¥¯¥é¥Õ¥È¡×¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº ¥à¥²¥ó¤Î¥Ä¥ÜÂçË½Áö¤ÎÃÊ¡×¡¢¡Ö¥àー¥ß¥ó ～¤è¤¦¤³¤½¡ª¥àー¥ß¥óÃ«¤Ø～¡×¡¢¡Ö¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó °ìÃ×ÃÄ¥±¥Ä¡ª ¤«¤¹¤«¤Ù¥·¥Æ¥£Âç³«È¯¡×¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¿·¶¶3-11-8¡¡¥ªー¥¤¥º¥ß¿·¶¶Âè2¥Ó¥ë¡¡802¹æ¼¼
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO Ã«¸ý Í´°ìÏº
²ñ¼Ò£È£Ð¡§https://poppin-games.com/
¢¨¡ÖGoogle Play¡×¡ÖAndroid¡×¤Ï¡¢Google Inc.¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖiOS¡×¤Ï¡¢Cisco¤ÎÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤Ë´ð¤Å¤»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨iPhone¡¢iPad¡¢iPad mini¡¢iPod touch¤ª¤è¤ÓApp Store¤ÏÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£