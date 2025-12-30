¡ÚÆüËÜ½é¢¨¡ÛÅÏ¹ÒÉÔÍ×¡¦´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡£±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤è¤êÀµµ¬¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤òÄ¾ÀÜ¼øÍ¿
¥×¥í¥°¥é¥àÄó¶¡³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Äó¶¡¼çÂÎ¤ÈÏ¢·ÈÀè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ª¥ó¥é¥¤¥óTESOL¶¨²ñ¡Ê³ô¼°²ñ¼ÒFIX-TOWN COO¤¬Íý»ö¤òÌ³¤á¤ë¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î¶µ°éµ¡´ØLTTC¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§London Teacher Training College¡Ë¤ª¤è¤Ó¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÀ¯ÉÜÇ§Äê¹»CEC¡ÊÀµ¼°Ì¾¾Î¡§Canadian Education College¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç±Ñ¹ñµ¡´ØÈ¯¹Ô¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¡Ê½¤Î»¾Ú½ñ¡Ë¤òÄ¾ÀÜ¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¡ÖTESOL¡Ê¥Æ¥½¥ë¡ËÇ§Äê¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÀßÎ©µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü
ËÜ¶¨²ñ¤ÎÀßÎ©¤òµÇ°¤·¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ÎÀ©Ìó¤òÄ¶¤¨¤Æ¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÌÜ»Ø¤¹ÀèÀ¸Êý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÀèÃå50Ì¾ÍÍ¸ÂÄê¤Ç¼õ¹ÖÎÁ¤ò25%OFF¤È¤¹¤ëÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
ËÜ¶¨²ñÀßÎ©¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö²ÝÂê¡×¤È¡Ö»Ô¾ìµ¡²ñ¡×
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾ì¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¿¼¤¤¡Ö¼Á¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¡×¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Î¹½Â¤Åª¤Ê²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÜ¶¨²ñ¤òÀßÎ©¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1. ¸½¾õ¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¡§À¤³¦Åª¤ÊÄãÌÂ¤È»ØÆ³¼Ô¤ÎÉÔÂ
ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤ÏÀ¤³¦116¥«¹ñÃæ92°Ì¡ÊEF EPI 2024¡Ë¤È¡¢¥¢¥¸¥¢Æâ¤Ç¤âÄã°Ì¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Â¾¶È¼ï¤Î¤è¤¦¤ÊÌÀ³Î¤Ê»ñ³ÊÀ©ÅÙ¤¬¤Ê¤¯¡¢¶µ»Õ¤¬¡Ö»ØÆ³ÎÏ¡×¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¼êÃÊ¤äÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ö»ÅÁÈ¤ß¤¬·çÇ¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤Ê·ç´Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ±Ñ¸ì¶µ°é¼Â»Ü¾õ¶·Ä´ºº¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â¹»Â´¶È»þ¤ËA2¥ì¥Ù¥ë°Ê¾å¤òÃ£À®¤·¤¿À¸ÅÌ¤Ï50.6¡ó¡ÊÀ¯ÉÜÌÜÉ¸60¡óÌ¤Ã£¡Ë¡¢¹ñºÝ¿å½à¤Î¶µ¼ø¥¹¥¥ë¡ÊCEFR C1¡á±Ñ¸¡1µéÁêÅö¡Ë¤ò»ý¤Ä¶µ»Õ¤Ï¤ï¤º¤«21.8¡ó¤Ë²á¤®¤Þ¤»¤ó¡£
2. »Ô¾ìµ¡²ñ¡§¹ñ¤ÎÊý¿Ë¤È¸½¾ì¤Î¥®¥ã¥Ã¥×
¹ñ¤Ï¹ñºÝ¥Ð¥«¥í¥ì¥¢¡ÊIB¡ËÇ§Äê¹»¤Î³ÈÂç¡Ê16¹»¢ª250¹»¤Ø¡Ë¤ä¡¢¡ÖÃÎ¼±Ãæ¿´¡×¤«¤é¡Ö»È¤¦ÎÏ¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¼ø¶È¡¦É¾²Á¤ÎÉ¸½à²½¤¬Ì¤À°È÷¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·¤·¤¤¶µ¼øË¡¤ò³Ø¤ÖÀ©ÅÙ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖÀ©ÅÙ¤Ï¿Ê¤à¤¬¸½¾ì¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î¥Ëー¥º¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¸½¿¦¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¹ñºÝ´ð½à¤Î¶µ¼øË¡¤ò³Ø¤Ù¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Åö¶¨²ñ¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê
¸Ä¿Í¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò²ò¾Ã
¥°¥íー¥Ð¥ë²½¤ËÈ¼¤¤¡¢±Ñ¸ì¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤Ï»ØÆ³¥¹¥¥ë¤Î¹ñºÝÉ¸½à¡ÖTESOL¡ÊTeaching English to Speakers of Other Languages¡Ë¡×¤Ø¤Î¼ûÍ×¤¬µÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÜÍè¤³¤Î»ñ³Ê¤òËÜ¾ì¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅÏ¹Ò¤Î¤¿¤á¤ÎµÙ¿¦¡¦Î¥¿¦¡×¡Ö¹â³Û¤ÊÅÏ¹ÒÈñ¡¦ÂÚºßÈñ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÊªÍýÅª¡¦·ÐºÑÅª¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤ÇÅö¶¨²ñ¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤ª¤è¤Ó¹ñºÝ³ØÎÏÄ´ºº¡ÊPISA¡Ë¤ÇÁ´Ê¬Ìî1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¶µ°é¿å½à¤ò¸Ø¤ë¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÎÀ¯ÉÜÇ§Äê¹»¡ÖCanadian Education College¡ÊCEC¡Ë¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´°·ë¤Ç±Ñ¹ñÀµµ¬¤ÎÇ§Äê¤ò¼õ¤±¤ë¡×¿·¤¿¤Ê¥¹¥ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏÍýÅª¤ÊÀ©Ìó¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢ÆüËÜ¤Î¶µ°é¼Ô¤¬¥ê¥¹¥¯¤Ê¤¯À¤³¦´ð½à¤Î¾ÚÌÀ¤ò¼ê¤Ë¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶µ°éµ¡´Ø¡¦¼«¼£ÂÎ¤Ø¤ÎÄó¸À
±Ñ¸ì¶µ°÷¸¦½¤¤Î¡ÖÅê»ñÂÐ¸ú²Ì¡×ºÇÂç²½¥â¥Ç¥ë
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö±Ñ¸ì¤Ë¤è¤ë»ØÆ³¡×¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦³Ø¹»Ë¡¿Í¤¬¡Ö¶µ°÷¤Î»ØÆ³ÎÏ¸þ¾å¡×¤È¡ÖÍ½»»¡¦¿Í°÷¤ÎÀ©Ìó¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ì¥ó¥Þ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¡Ö³¤³°ÇÉ¸¯·¿¸¦½¤¡×¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¡¢¸¦½¤¤ò¡Ö¥³¥¹¥È¤Î¤«¤«¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤«¤é¡Ö¸½¾ì¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¥¼¥í¤ËÍÞ¤¨¤Ä¤Ä¡¢³Î¼Â¤Ê¥ê¥¿ー¥ó¡ÊÍ»ñ³Ê¼ÔÁý¡Ë¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ÎÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¡×¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¤Þ¤¹¡£
1.¡ÚÍ½»»¤ÎºÇÅ¬²½¡Û¡Ö°ÜÆ°Èñ¡×¤òºï¸º¤·¡¢¼õ¹Ö¿Í¿ô¤ò10ÇÜ¤Ë¤¹¤ë
½¾Íè¤Î³¤³°¸¦½¤¤Ç¤Ï¡¢Í½»»¤ÎÂçÈ¾¡ÊÌó50～70%¡Ë¤¬¹Ò¶õ·ô¡¦ÂÚºßÈñÅù¤Î¡Ö°ÜÆ°¥³¥¹¥È¡×¤Ë¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï°ÜÆ°¥³¥¹¥È¤ò¥¼¥í¤Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö1Ì¾¤ò³¤³°¤ØÁ÷¤ëÍ½»»¡×¤Ç¡ÖÌó10Ì¾¤Î¶µ°÷¡×¤ËÀµµ¬¤ÎTESOL¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£°ìÉô¤Î¥¨¥êー¥È¶µ°÷¤Ø¤Î¡Ö¤´Ë«Èþ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ëÃæ´ÖÁØ¡¦¼ã¼ê¶µ°÷Á´ÂÎ¤Ø¤Î¡Ö¼ÂÍø¤¢¤ëÅê»ñ¡×¤Ø¤ÈÍ½»»¤Î¼Á¤òÅ¾´¹¤·¤Þ¤¹¡£
2.¡Ú¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡Û¡ÖÂåÂØ¶µ°÷ÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦¸½¾ì¥ê¥¹¥¯¤Î²ò¾Ã
¶µ°÷ÉÔÂ¤¬¿¼¹ï¤Êº£¡¢¸¦½¤»þ¤Î¡ÖÂåÂØ¶µ°÷¡×³ÎÊÝ¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¹¡£¥¨ー¥¹µé¶µ°÷¤ÎÄ¹´ü´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤Ï¡¢¸½¾ì¤ËÂç¤¤ÊÉéÃ´¤ò¶¯¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¡ÖÆ¯¤¤Ê¤¬¤é¡×·ä´Ö»þ´Ö¤Ç¼õ¹Ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ã´Ç¤¶ÈÌ³¤äÉô³èÆ°¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢½µËö¤äµ¢Âð¸å¤Î»þ´Ö¤ÇÍú½¤¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÃ¯¤¬¼ø¶È¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦´ÉÍý¿¦¤ÎÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤·¡¢¸½¾ì¤ÎÆü¾ï¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤éÀìÌçÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
3.¡ÚÀ®²Ì¤Î»ñ»º²½¡Û¡Ö¸Ä¿Í¤ÎÂÎ¸³¡×¤«¤é¡Ö³Ø¹»¤Î¾ÚÌÀ¡Ê»ñ³Ê¡Ë¡×¤Ø
°ìÈÌÅª¤ÊÃ»´ü¸¦½¤¤Ï¡Ö»²²Ã¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢À®²Ì¤¬¸Ä¿Í¤Îµ²±¤Ë¤·¤«»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÀµµ¬¤ÎTESOL»ñ³Ê¡ÊCertificate/Diploma¡Ë¡×¤Î¼èÆÀ¤ò¥´ー¥ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£¶µ°÷¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ø¹»Â¦¤â¡ÖTESOLÍ»ñ³Ê¶µ°÷¤ÎºßÀÒ¿ô¡×¤òÂÐ³°Åª¤Ê¹Êó¤Ç¥¢¥Ôー¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ø¹»¡¦¼«¼£ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¡Ê»ñ»º²½¡Ë¤ËÄ¾·ë¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î3¤Ä¤ÎÆÃÄ§
1. ¡Ö´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Ç±Ñ¹ñ¶µ°éµ¡´Ø¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤ò¼èÆÀ¡ÊÆüËÜ½é¢¨¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ë
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¹ÖµÁ¤Î¼õ¹Ö¤«¤é²ÝÂêÄó½Ð¡¢Ç§Äê¤Þ¤Ç¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç´°·ë¤¹¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÂåÍýÅ¹¤ä¹ñÆâÁÈ¿¥¤¬ÆÈ¼«¤ËÈ¯¹Ô¤¹¤ë½¤Î»¾Ú¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î¶µ°éµ¡´Ø¡Ê[Àµ¼°Ì¾¾Î]¡Ë¤«¤é¡¢Àµµ¬¤Î¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤¬¤´¼«Âð¤ØÄ¾ÀÜÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
ÅÏ¹ÒÅù¤ÎÊªÍýÅª¤Ê°ÜÆ°¤ò°ìÀÚÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÄÌÍÑÀ¤È¸¢°ÒÀ¤ò»ý¤Ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2. Æ¯¤¤Ê¤¬¤é¼èÆÀ²ÄÇ½¡£¸½Ìò¤ÎÀèÀ¸Êý¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿³Ø½¬´Ä¶
¹ñÆâÇ§Äê¹»¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢À¤³¦É¸½à¤Î±Ñ¸ì¶µ¼øË¡¤òÆüËÜ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤é½¬ÆÀ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÄÌ³Ø¡Ê¥¹¥¯ー¥ê¥ó¥°¡Ë¤ÎÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡¦Âç³Ø¤Î¸½Ìò¶µ°÷¤ÎÊý¤ä¡¢Ì±´Ö¤Î±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤ÎÊý¤â¡¢¸½ºß¤Î»Å»ö¤ò¼¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
·×²èÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë¼õ¹Ö¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢Í ¤¢¤é¤«¤¸¤áÄê¤á¤é¤ì¤¿Æü»þ¤Ë¹ÖµÁ¤ò¼õ¹Ö¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤¿¤á¡¢ÆÈ³Ø¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¤³Ø½¬¥ê¥º¥à¤Î°Ý»ý¤¬ÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ãå¼Â¤Ë½¤Î»¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÃ»3¥ö·î¤Ç½ªÎ»
¢Í ½¸Ãæ¤·¤Æ³Ø½¬¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹â¤¤¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
¢Í ÅÏ¹ÒÈñ¤äÂÚºßÈñ¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤¿¤á¡¢½ã¿è¤Ê³Ø½¬ÈñÍÑ¤Î¤ß¤Ç¹ñºÝ»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. À¤³¦ÅªÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¡Ö3¼ÔÏ¢·È¥¹¥ー¥à¡×¤Ë¤è¤ëÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥°¥íー¥Ð¥ëÏ¢·ÈÂÎÀ©¤Ë¤è¤ê¡¢Ã±¤Ê¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹¡Ö¶µ°éÉÊ¼Á¡×¤È¡Ö¿®ÍêÀ¡×¤òÃ´ÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú»ñ³Ê¼øÍ¿¡ÛLondon Teacher Training College¡Ê±Ñ¹ñ¤Î¶µ°éµ¡´Ø¡Ë
Ìò³ä¡§¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤ÎÇ§Äê¡¢Àµµ¬¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¡Ê½¤Î»¾Ú½ñ¡Ë¤ÎÄ¾ÀÜÈ¯¹Ô¡£
¡Ú¶µ°é´ðÈ×¡ÛCanadian Education College¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¦¥¢¥¸¥¢µòÅÀ¡Ë
Ìò³ä¡§¶µ°é¥á¥½¥Ã¥É¤ÎÄó¶¡¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¡£
¼ÂÀÓ¡§ ÁÏÎ©27Ç¯¡¢Îß·×1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î»ØÆ³¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÍ¿ô¤Î¸ì³Ø³Ø¹»¡£
¿®ÍêÀ¡§ ¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ëÀ¯ÉÜ¡ÊCPE¡Ë¤è¤ê¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤È¶µ°éÉÊ¼Á¤¬Í¥¤ì¤¿³Ø¹»¤Î¤ß¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡ÖEduTrust¡×Ç§¾Ú¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¾²Á¡Ê2024Ç¯Ä´ºº¢¨¡Ë¡§ ³ØÀ¸ËþÂÅÙ 87.20%¡¢ÌÜÉ¸Ã£À®¤Î¼Â´¶ 92.31%¡¢Â´¶ÈÎ¨ 91.15%¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¿ôÃÍ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Á¤Î¹â¤¤»ØÆ³´Ä¶¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±¿±Ä´ÉÍý¡Û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ª¥ó¥é¥¤¥óTESOL¶¨²ñ¡ÊÆüËÜ¡Ë
Ìò³ä¡§ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¼õ¹ÖÀ¸¥µ¥Ýー¥È¡¢Á´ÂÎ¤Î±¿±Ä´ÉÍý¡£
ÀßÎ©µÇ°¡¦ÆÃÊÌ»Ù±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¶¨²ñÀßÎ©¤ª¤è¤ÓËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«¹Ö¤òµÇ°¤·¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤¢¤ë¶µ°é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤êÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ë¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾Ý¼Ô
¾®¡¦Ãæ¡¦¹â¡¦Âç³Ø¤Ê¤É¤Î³Ø¹»µ¡´Ø¤Î³§ÍÍ
¸½Ìò¤Î³Ø¹»¶µ»Õ¤È¤·¤Æ»ØÆ³ÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹Êý
±Ñ²ñÏÃ¥¹¥¯ー¥ë¤ä½Î¤Ê¤É¡¢Ì±´Ö¤Î±Ñ¸ì¹Ö»Õ¤ÎÊý
¡Ê¢¨¾åµ¤¤¤º¤ì¤«¤Ë³ºÅö¤¹¤ëÀèÃå50Ì¾ÍÍ¡Ë
ÆâÍÆ
Àµµ¬¼õ¹ÖÎÁ 3,800 SGD¡ÊÌó42Ëü±ß¡Ë ¤è¤ê 25% OFF
¢ª ÆÃÊÌ²Á³Ê¡§2,850 SGD¡ÊÌó31.5Ëü±ß¡Ë
¢¨ÆüËÜ±ß²Á³Ê¤Ï°ÙÂØ¥ìー¥È¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÌÜÅª¤Ï¡¢»þ´Ö¤ä¾ì½ê¤ËÇû¤é¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤³Ø¤Ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ë¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡ª
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¹ñºÝÅª¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤Î±Ñ¸ì¶µ°é¤Î¡Ö¼Á¤Î¸þ¾å¡×¤È¡Ö¶µ°é¼Ô¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏÍýÅª¥Ï¥ó¥Ç¤ò²ò¾Ã¤·¤¿ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Á´¹ñ¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤âÀ¤³¦¥ì¥Ù¥ë¤Î»ØÆ³Ë¡¤¬³Ø¤Ù¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¹½ÃÛ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Ãí¼á
¡ÖÆüËÜ½é¡×¤ÎÉ½µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§±Ñ¹ñ¶µ°éµ¡´Ø¤ÎÀµµ¬¥Ç¥£¥×¥í¥Þ¤ò¡¢ÅÏ±Ñ¤»¤º´°Á´¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼èÆÀ¤·¡¢¸Ä¿ÍÂð¤ØÄ¾ÀÜÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë¥¹¥ー¥à¤È¤·¤Æ¡Ê2025Ç¯12·î ¼«¼ÒÄ´¤Ù¡Ë
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¹»¤ÎÉ¾²Á¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§Canadian Education College¸ø¼°¥µ¥¤¥È 2024Ç¯Ä´ºº¥Çー¥¿¤è¤ê°úÍÑ
PISA¡Ê¹ñºÝ³ØÎÏÄ´ºº¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§OECD¡Ê·ÐºÑ¶¨ÎÏ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë³Ø½¬ÅþÃ£ÅÙÄ´ºº¡Ê2022Ç¯¡Ë¡£¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ÏÆÉ²òÎÏ¡¢¿ô³ØÅª¥ê¥Æ¥é¥·ー¡¢²Ê³ØÅª¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ÎÁ´3Ê¬Ìî¤ÇÀ¤³¦1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
±Ñ¸ìÎÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¶µ°é¼Â»Ü¾õ¶·Ä´ºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§EF EPI 2024¡¢Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ ±Ñ¸ì¶µ°é¼Â»Ü¾õ¶·Ä´ºº¡×¤è¤ê°úÍÑ
¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¥³¥Á¥é
¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢²¼µ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
URL¡§https://v0-tesol.vercel.app/
Ë¡¿Í³µÍ×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥ª¥ó¥é¥¤¥óTESOL¶¨²ñ
ÂåÉ½Íý»ö¡§»³ËÜÂç½¤
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÅìËãÉÛ3-7-12 ¥ë¥¢¥ÊËãÉÛ½½ÈÖ2³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ñ¸ì¶µ°é¥×¥í¥°¥é¥à¤Î±¿±Ä¡¢»ñ³ÊÇ§Äê»ö¶È