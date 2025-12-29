¥Ì¥Þ¥Ë¥¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¡Ö¥ß¥Ê¥³¥Í¡×¤òÆ³Æþ
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ó¥Ê¤Î¥ß¥«¥¿HD¡ÊËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§·ó»Ò¹É»Ò¡Ë¤Ï¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ß¥Ê¥³¥Í¡ÊMinna Connect¡Ë¡×¤¬¡¢¥Ïー¥É¥ª¥Õ¡¦¥ª¥Õ¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î¥ê¥æー¥¹Å¹ÊÞ¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ì¥Þ¥Ë¥¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§°ñ¾ë¸©ÅÚ±º»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾Â¿¬¿®µÁ¡Ë¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¡Û
¥ê¥æー¥¹Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡¦»ÅÊ¬¤±¤Ê¤É¡¢ºÙ¤ä¤«¤Ê¼êºî¶È¤¬Æü¡¹¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ì¥Þ¥Ë¥¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Îºî¶È¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È½ê¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬·È¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°È÷¡£¡Ö¥ß¥Ê¥³¥Í¡×¤òÄÌ¤¸¤Æºî¶ÈÆâÍÆ¤ä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÎÄ´À°¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯»²²Ã¤Ç¤¤ë¶¦À¸·¿¤Î¸½¾ì¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¥Û¥Óー¾¦ÉÊ¤ÎOPPÊñÁõ¡¢ÃÍ»¥Å½¤ê¡¢¾¦ÉÊ»ÅÊ¬¤±¡¢¥ì¥³ー¥É¤ÎÀ¶ÁÝ¡Ê¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡Ë¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ºî¶È¤ÎÉ¸½à²½¤ÈÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Ïー¥É¥ª¥Õ¡¦¥ª¥Õ¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥äー¥É¤Ç¤Ï¡¢ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È»Ù±ç»ö¶È½ê¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤¬¥Áー¥à¤òÁÈ¤ß¡¢¡ÖÊñÁõ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ö¡×¡ÖÀ¶ÁÝ¤·¤¿¥ì¥³ー¥É¤¬¼¡¤Î»ý¤Á¼ç¤ØÆÏ¤¯¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡È»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë´Ä¶¡É¤ò¼Â¸½¡£Æ¯¤¯¿Í¤¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¸½¾ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ß¥Ê¥³¥ÍÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¡Û
¡¦ºî¶È¹©Äø¤ÎÊ¬Ã´¡¦²Ä»ë²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤éºî¶È¸úÎ¨¤ò¸þ¾å
¡¦³Æ»ö¶È½ê¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¥¹¥àー¥º¤Ë´°·ë
¡¦¾ã¤¬¤¤¤Î¤¢¤ëÊý¡¹¤¬¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Ë¼«Á³¤Ë´Ø¤ï¤ì¤ë½¢Ï«¥â¥Ç¥ë¤ò³ÎÎ©
¥ß¥ó¥Ê¤Î¥ß¥«¥¿HD¤Ç¤Ï¡¢¥Ì¥Þ¥Ë¥¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
¡ÈÅ¹ÊÞ±¿±Ä ¡ß ¶¦À¸·¿½¢Ï«¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥ê¥æー¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ó¥Ê¤Î¥ß¥«¥¿HD¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó»Ò ¹É»Ò ¥³¥á¥ó¥È¡Û
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡È¾ã¤¬¤¤¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤Ê¤¯¤¹¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎÏ¤ò³è¤«¤»¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ì¥Þ¥Ë¥¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥óÍÍ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Ï¡¢ºÙ¤ä¤«¤Êºî¶È¤¬²ÁÃÍ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë¥ê¥æー¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÊý¤¬¼«Á³¤ËÌò³ä¤òÃ´¤¨¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡È¤Þ¤ºÇ¤¤»¤Æ¤ß¤ë¡É¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤¬¿·¤·¤¤¶¦ÁÏ¤òÀ¸¤ß¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Æ¯¤¯¿Í¤Î¼«¿®¤äÃÏ°è¤Î³èÎÏ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÎÆ³Æþ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ©Àï¤Ç¤¤ë¾ì¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÄÇ½À¤ò¤È¤â¤Ë¹â¤á¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Ì¥Þ¥Ë¥¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾Â¿¬ ¿®µÁ ¥³¥á¥ó¥È¡Û
»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤Ï¡¢¥â¥Î¤ÎºÆÍøÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
»ñ¸»¤ÎÍ¸ú³èÍÑ¤ä CO2 ºï¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡¢¼Ò²ñÀ¤Î¹â¤¤»ö¶È¤Ç¤¹¡£
´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÄ©Àï¤ÈÊÑ³×¤Ç¡¢¼Ò²ñ¡¦¤ªµÒÍÍ¡¦¼Ò°÷¡¦²ñ¼Ò¤Ë¿¿¤ÎÍø±×¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡×¤ò·Ç¤²¡¢
ÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿Íºà°éÀ®¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥ß¥ó¥Ê¤Î¥ß¥«¥¿HD¤µ¤Þ¤È¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢
»ä¤¿¤Á¤Î¥ê¥æー¥¹¡¦¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³¤ò¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¿Íºà¤Ø³«¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¤Î²ÁÃÍ¤ò½Û´Ä¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÆ¯¤¯µ¡²ñ¡É¤Î½Û´Ä¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤ò¼´¤Ë¼Ò²ñ¤È¤ªµÒÍÍ¤Ø¹×¸¥¤·Â³¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢
»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Å¤¯¤ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥ó¥Ê¤Î¥ß¥«¥¿HD
½êºßÃÏ¡§¢©322-0526 ÆÊÌÚ¸©¼¯¾Â»ÔÜÀÌÚÄ®458
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ·ó»Ò ¹É»Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¾ã¤¬¤¤¼Ô½¢Ï«»Ù±ç»ö¶È¡¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥ß¥Ê¥³¥Í¡×±¿±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://minnanomikata.com
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ì¥Þ¥Ë¥¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó
½êºßÃÏ¡§¢©329-0502 ÆÊÌÚ¸©²¼Ìî»Ô²¼¸Å»³128-1
ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡¾ÂÀ¸¡¡¿Ê
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾ÂÀ¸¡¡Î´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥Ïー¥É¥ª¥Õ¡¦¥ª¥Õ¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤É¤Î¥ê¥æー¥¹Å¹ÊÞ±¿±Ä
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.numaniu.co.jp