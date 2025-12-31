¡ØÂÐËâÇ¦RPG¡Ù¤Ë¤Æ¡ÚÀ²¤ìÃå¤ªÈäÏªÌÜ¡Û£Ú£Å£Ò£Ï¤µ¤¯¤é¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥Á¥ã¤ÇÅÐ¾ì¡ª¤µ¤é¤Ë¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤µ¤¯¤é¤È¥è¥ß¥Ï¥é¤Î¤ªÀµ·î¡×¤¬³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ö¥ì¥¤¥ó(ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Éð»³ ±Ñ¼£)¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖDMM GAMES¡×( https://games.dmm.com/ )¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¶áÌ¤Íè¤¯¥Î°ì¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥²ー¥à¡ØÂÐËâÇ¦RPG¡Ù¤Ï¡¢12·î31Æü(¿å)¤è¤ê¸ÂÄê¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¤µ¤¯¤é¤È¥è¥ß¥Ï¥é¤Î¤ªÀµ·î¡×¤Ê¤É¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢§¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://games.dmm.com/detail/taimanin_rpg/¢§¸ø¼°X(Twitter)¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@taimanin_rpg)https://x.com/taimanin_rpg¢§¸ø¼°ÂÐËâÇ¦RPG¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëhttps://www.youtube.com/channel/UClq3kKcD2Senp1tF5WsJVIw―――――――――――――――――――――――¢§¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¤µ¤¯¤é¤È¥è¥ß¥Ï¥é¤Î¤ªÀµ·î³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯12·î31Æü (¿å) 17:00 ～ 2026Ç¯1·î16Æü (¶â) 10:59¥¹¥Èー¥êー¡§¤Õ¤¦¤Þ²°Éß¤Ï¡¢¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½àÈ÷¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¡£¼ç¿ÍÉÔºß¤ÎÃæ¡¢»þ»Ò¤äÄá¡¢¥é¥¤¥Ö¥é¥êー¤¿¤Á¤Ï½Í¡¹¤È°ìÇ¯¤Î±ø¤ì¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¡¢Ëâ³¦¤ÎÌç¤ò¼º¤Ã¤¿¥è¥ß¥Ï¥é¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤â¡¢Èà¤é¤Ê¤ê¤Ë¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿――¡£
¡Ú¤ªÇ¯¶Ì¤À¤¾¡ª¡Û¤Õ¤¦¤Þ¡¡°¡´õ----------½ý¸ý¤ò°ú¤Îö¤¯¼Ù´ã¡È»àÎö¡É¤ò±¦ÌÜ¤Ë»ý¤ÄÂÐËâÇ¦¡£ÀïÆ®°Ê³°¤Ç¤Ï¤À¤é¤±¤Æ¤¤¤ë»ö¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ÌµÎà¤Î»Ò¤É¤â¹¥¤¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¤È¤Ê¤ë¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë¡£¤½¤ó¤Ê°¡´õ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀµ·î¤Ï¡¢¼ò¤¬°û¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤¬³Ú¤·¤²¤ËÍ·¤Ó¡¢¤ªÇ¯¶Ì¤ò¤¢¤²¤é¤ì¤ëÆü¤Ç¤¢¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤éÁÇ´¨ÉÏ¤Ê°¡´õ¤À¤¬¡¢Àµ·î¤Ð¤«¤ê¤Ï»Ò¤É¤âÃ£¤Î°Ù¤Ë¤ÈÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡Ä¡Ä¡©
¢§´ü´Ö¸ÂÄê¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¬¥Á¥ã¤¬³«ºÅ¡ª´ü´ÖÃæ¤Ï¿·µ¬¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¡ÚÀ²¤ìÃå¤ªÈäÏªÌÜ¡Û£Ú£Å£Ò£Ï¤µ¤¯¤é¡Ù¡Ø¡Ú¡Ú±£¤ìÀµ·î¡Û¥Õ¥©¥ë¥·¥¢¡Ù¡Ø¡Ú¤¢¤±¤ª¤á～¡ù¡Û¥Ú¥ê¥Ã¥È¡Ù¤Î½Ð¸½³ÎÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ²¤ìÃå¤ªÈäÏªÌÜ¡Û£Ú£Å£Ò£Ï¤µ¤¯¤é----------¼¡¸µ¿¯Î¬¼Ô¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥äー¤Ë¤è¤ëÁûÆ°¤Î·ë²Ì¤³¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤ËÍè¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÊÌ¼¡¸µ¤Î¤µ¤¯¤é¡£Ã±¿È¤³¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾å¤Ë¸µ¶§¤Î¥Ö¥ì¥¤¥ó¥Õ¥ìー¥äー¤¬¾ÃÌÇ¤·¤ÆÌá¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤Î¤µ¤¯¤é¤ÈÁø¶ø¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¤â¤È¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤ëÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±£¤ìÀµ·î¡Û¥Õ¥©¥ë¥·¥¢----------¸µ¡¹¤Ï¥Ò¥Ã¥½¥ê¤ÈÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿Ëâ³¦¤Î¼å¾®¼ïÂ²¤À¤¬¡¢¤¢¤ë»þ¸¦µæ½ê¤ËÊá¤¨¤é¤ì¡¢ÍðË½¤ÊÆùÂÎ¤Î²þÂ¤¤ò»Ü¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²þÂ¤¤ËÂÑ¤¨¡¢Í£°ìÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¥Õ¥©¥ë¥·¥¢¤Ï¿·¤¿¤ÊÎÏ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎÏ¤ò»È¤¤¸¦µæ½ê¤òÇË²õ¤·Æ¨Ë´¤¹¤ë¡£¡£¤½¤Î¸å¤ÏÁè¤¤¤ÎÀä¤¨¤Ê¤¤Ëâ³¦¤è¤êÊ¿²º¤Ê¿Í´Ö³¦¤ÇÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤½¤¦¤È¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¸³èÍÍ¼°¤äÊ¸²½¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤±¤ª¤á～¡ù¡Û¥Ú¥ê¥Ã¥È----------´¶¾ð¤Ë±þ¤¸¤¿¥¬¥¹¤òÅÇ¤½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤ò»ý¤ÄËâÂ²¡£ÉáÃÊ¤Ïáïµ¤¥¬¥¹¤òÅÇ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ë¥¬¥¹¥Þ¥¹¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¾å¤²Â³¤±¤¿¤¢¤²¤¯¤Ö¤ÃÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥ê¥Ã¥È¤À¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÉü³è¡£½üÌë¤Î¾â¤òÆµ¤¤Þ¤¯¤ê¡¢¥Ë¥åー¥¤¥äー¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤«¤é¤Î½éÆü¤Î½Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÅÜÞ¹¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÆÍ·â¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤Þ¤ê¤ÎÀª¤¤¤ËÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ÅÇ¤½Ð¤¹¥¬¥¹¤Ï¾ï»þ¥Æ¥ó¥¢¥²¤ÎÍÍ¤À¡£
¢§Àµ·îÂ°À¸ÂÄêSR³ÎÄê¥¬¥Á¥ã¤¬³«ºÅ¡ª³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯12·î31Æü (¿å) 17:00 ～ 2026Ç¯1·î16Æü (¶â) 10:59ÁªÂò¤·¤¿Â°À¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤«¤é11ÂÎÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¥¬¥Á¥ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐËâÀÐ50¸Ä¡¢¤Þ¤¿¤Ï3000DMM¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¡¢·×2²ó°ú¤±¤ë¥¬¥Á¥ã¤È¤Ê¤ê¡¢ÁªÂò¤·¤¿Â°À¤ÎSR¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬1ÂÎ³ÎÄê¤ÇÇÓ½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¥²ー¥àÆâ¤Î¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§Àµ·îÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È3¼ï¡Ê¾¾¡¢ÃÝ¡¢Çß¡Ë¡õ¥Ë¥åー¥¤¥äー¥»¥Ã¥È¤¬ÈÎÇä¡ªÈÎÇä´ü´Ö¡¡¡§2025Ç¯12·î31Æü (¿å) 17:00 ～ 2026Ç¯1·î16Æü (¶â) 10:59Àµ·îÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È¡Ê¾¾¡¢ÃÝ¡¢Çß¡Ë¤Î3¼ï¤Ï¡¢¡ØÄ¶¸Þ¼Öº×11Ï¢¥¬¥Á¥ã¥Á¥±¥Ã¥È¡Ù¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡¢Àµ·î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥¤¥äー¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ØSR¥æ¥Ë¥Ã¥È¸ò´¹¥Á¥±¥Ã¥È¡Ù¤ä¡ØÂÐËâÀÐ¡ß50¡ÊÍ½þ¡Ë¡Ù¤Ê¤É¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈÎÇä´ü´ÖÃæ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1²ó¸ÂÄê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Àµ·îÆÃÊÌ¥»¥Ã¥È3¼ï¡Ê¾¾¡¢ÃÝ¡¢Çß¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡ÖSpecial Shop¡×¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥Ë¥åー¥¤¥äー¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¡×¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=L-28TC9NvgA
注意事項・キャンペーン、イベントの仕様、日程については予告なく変更する場合があります。・本イベントは今後、再度開催する可能性があります。※製品概要タイトル　　　　　：対魔忍RPGプラットフォーム：DMM GAMES／DMM GAMESストア権利表記　　　　　：(C)2018 LILITH.ALL Rights reserved.