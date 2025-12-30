¡ØÃÎ¼±·ÐºÑ¤Î·ÁÀ®―»º¶È³×Ì¿¤«¤é¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Þ¤Ç¡ÊThe Gifts of Athena¡Ë¡Ù¡Ê¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥â¥¥¤¥¢Ãø¡ËÆÉ½ñ²ñ³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§»³Ãæ Íµ¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢·ÐºÑ»Ë¤ª¤è¤ÓÃÎ¼±·ÐºÑ¸¦µæ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×Ê¸¸¥¤Ç¤¢¤ë¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥â¥¥¤¥¢Ãø¡ØÃÎ¼±·ÐºÑ¤Î·ÁÀ®―»º¶È³×Ì¿¤«¤é¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Þ¤Ç¡ÊThe Gifts of Athena¡Ë¡Ù
¤òÂêºà¤È¤·¤¿ÆÉ½ñ²ñ¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¡ØÃÎ¼±·ÐºÑ¤Î·ÁÀ®―»º¶È³×Ì¿¤«¤é¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê¸¶Âê¡§The Gifts of Athena - Historical Origins of the Knowledge Economy¡Ë¤Ï¡¢»º¶È³×Ì¿°Ê¹ß¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡ÖÃÎ¼±¡×¤ÎÌò³ä¤ò¡¢·ÐºÑ»Ë¡¦À©ÅÙ»Ë¤Î»ëÅÀ¤«¤éÂÎ·ÏÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤¿¸¦µæ½ñ¤Ç¤¹¡£
Ãø¼Ô¤Î¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥â¥¥¤¥¢¤Ï¡¢¡ÖÍÍÑ¤ÊÃÎ¼±¡Êuseful knowledge¡Ë¡×¤È¤¤¤¦³µÇ°¤ò¼´¤Ë¡¢¶áÂå°Ê¹ß¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤¬Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ³×¿·¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÎ¼±¤ÎÁÏ½Ð¡¦ÃßÀÑ¡¦ÉáµÚ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤¿¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤äÊ¸²½Åª´Ä¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç³Ø¡¦½ÐÈÇ¡¦³Ø²ñ¡¦ÀìÌç¿¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÎ¼±¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¡¢»º¶È³×Ì¿¤«¤é¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Ë»ê¤ëÄ¹´üÅªÀ®Ä¹¤Î´ðÈ×¤È¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ëµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÏÀ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½Âå¤ÎÃÎ¼±·ÐºÑ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¼¨º¶¤ËÉÙ¤à°ìºý¤Ç¤¹¡£
½ñÀÒ¾Ò²ðURL¡§https://www.honyaclub.com/shop/g/g19697559/
Ãø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥â¥¥¤¥¢¡ÊJoel Mokyr¡Ë
¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥â¥¥¤¥¢¡ÊJoel Mokyr¡Ë»á¤Ï¡¢ÊÆ¥Îー¥¹¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÂç³Ø¤Ë¤ª¤¤¤Æ·ÐºÑ³Ø¤ª¤è¤ÓÎò»Ë³Ø¤Î¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤ë·ÐºÑ»Ë³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÀ®Ä¹¡¦µ»½Ñ¿ÊÊâ¡¦ÃÎ¼±À©ÅÙ¤Î´Ø·¸¤ò¼ç¤¿¤ë¸¦µæÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯ÅÙ¤Î¥Îー¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤Ï¡¢¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥â¥¥¤¥¢»á¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥¢¥®¥è¥ó»á¡¢¥Ôー¥¿ー¡¦¥Ûー¥¦¥£¥Ã¥È»á¤Î3»á¤Ë¼øÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢µ»½Ñ³×¿·¤¬»ýÂ³Åª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤½¤ì¤¬¼Ò²ñÀ©ÅÙ¡¦ÃÎ¼±¤ÎÃßÀÑ¤ÈÉÔ²ÄÊ¬¤Î´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ò²òÌÀ¤·¤¿¸¦µæ¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ØÃÎ¼±·ÐºÑ¤Î·ÁÀ®¡ÊThe Gifts of Athena¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ÃÎ¼±·ÐºÑ¤ÎÎò»ËÅªµ¯¸»¤ÈÀ©ÅÙÅª¾ò·ï¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë¼¨¤·¤¿ÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ»Ë¡¦À©ÅÙ·ÐºÑ³Ø¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸¦µæ¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¹¤¯»²¾È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥³«ºÅ¼ñ»Ý
¸½Âå¼Ò²ñ¤Ï¡¢ÃÎ¼±¡¦¾ðÊó¡¦µ»½Ñ¤¬·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦¡ÖÃÎ¼±·ÐºÑ¡×¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑ¹½Â¤¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÎò»ËÅª¾ò·ï¤ÈÀ©ÅÙÅª´ðÈ×¤Î¤â¤È¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜÆÉ½ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤ÎÊ¬ÀÏÏÈÁÈ¤ß¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢
- ÃÎ¼±·ÐºÑ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤«
- ¤Ê¤¼°ìÉô¤Î¼Ò²ñ¤Ç»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
- ÃÎ¼±¤ÎÀ¸À®¡¦ÉáµÚ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ©ÅÙ¤Ï²¿¤«
¤È¤¤¤Ã¤¿Ìä¤¤¤òÎò»ËÅª»ëÅÀ¤«¤é¸¡Æ¤¤·¡¢¸½Âå¤Î´ë¶È·Ð±Ä¡¦À¯ºö¡¦¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤Ø¤Î¼¨º¶¤ò»²²Ã¼Ô¤È¤È¤â¤Ë¹Í»¡¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÉ½ñ²ñ¤ÎÆâÍÆ¡ÊÍ½Äê¡Ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
- ¡ØÃÎ¼±·ÐºÑ¤Î·ÁÀ®¡ÊThe Gifts of Athena¡Ë¡Ù¤Î¼çÍ×³µÇ°¤È¹½À®
- ÍÍÑ¤ÊÃÎ¼±¤ÎÃßÀÑ¡¦ÉáµÚ¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤Î´Ø·¸
- »º¶È³×Ì¿¤«¤é¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÏ¢Â³À
- ÃÎ¼±·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÀ©ÅÙÅª´ðÈ×
- ¸½Âå´ë¶È¡¦À¯ºö¤Ø¤Î¼¨º¶
- »²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ÎÂÐÏÃ¤È¹Í»¡
£²¡¥³«ºÅ³µÍ×
¥Æー¥Þ¡§¡ØÃÎ¼±·ÐºÑ¤Î·ÁÀ®―»º¶È³×Ì¿¤«¤é¾ðÊó²½¼Ò²ñ¤Þ¤Ç¡Ù¤«¤é¹Í¤¨¤ëÃÎ¼±¤È·ÐºÑÀ®Ä¹
¼çºÅ¡§¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò
¶¦ºÅ¡§ÎýÇÏÀ¯¼£¸¦µæ²ñ¡¢Ì±»ö8Éô´Æ»ë°Ñ°÷²ñ
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·îÃæ½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ·Á¼°¡§Zoom¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥Ã¥·¥ç¥ó
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°ÅÐÏ¿À©¡Ë
¿½¹þÊýË¡¡§info@shosukabu.com °¸¤Ë¡¢·ïÌ¾¤Ë¡Ö¡ØÃÎ¼±·ÐºÑ¤Î·ÁÀ®¡ÙÆÉ½ñ²ñ»²²Ã´õË¾¡×
¤ÈÌÀµ¤Î¤¦¤¨¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£³¡¥¹Ö»Õ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»³Ãæ Íµ¡Ê¤ä¤Þ¤Ê¤«¡¦¤æ¤¿¤«¡Ë
ÅìµþÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô ÁíÂåÂ´¶È¡£¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³ØÂç³Ø±¡¡Ê¶âÍ»¹©³ØÀì¹¶¡Ë½¤Î»¡£¥í¥ó¥É¥ó¡¦¥¹¥¯ー¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¨¥³¥Î¥ß¥¯¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥Ý¥ê¥Æ¥£¥«¥ë¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡ÊLSE¡ËÎ±³Ø¡£
¸½ºß¡¢³°¹ñÀÒ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤ª¤è¤ÓÅê»ñ²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¾å¾ì´ë¶È1000¼Ò°Ê¾å¡¢Èó¾å¾ì´ë¶È200¼Ò°Ê¾å¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥È¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥¹¥ÈÅê»ñ¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃ¤ËHOYA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ø¤Î³ô¼çÄó°Æ³èÆ°¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÁÏ¶È²È³ô¼ç¤È¤·¤Æ´ë¶ÈÅý¼£²þ³×¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë15µÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢
- Ìò°÷Êó½·¤Î¸ÄÊÌ³«¼¨¡Ê¼èÄùÌò¤´¤È¤ÎÊó½·¾ðÊó¸ø³«¡Ë
- ¼Ò³°¼èÄùÌò¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë²ñµÄÂÎ¤ÎÀßÃÖ¡Ê¼¹¹ÔÌò¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¤·Ð±Ä´ÆÆÄ¡Ë
- ¼Ò³°¼èÄùÌò¤ÎºÆÇ¤²ó¿ô¤ò¡Ö10²ó°ÊÆâ¡×¤ËÀ©¸Â¡ÊÆÈÎ©À°Ý»ý¤òÌÜÅª¡Ë
- ³ô¼çÄó°Æ¤Ë¤ª¤±¤ëµÄ°ÆÀâÌÀÊ¸»ú¿ô¤Î¾å¸Â¤ò400»ú¤«¤é4,000»ú¤Ø³ÈÂç¡Ê³ô¼çÄó°Æ¸¢¤Î¼Â¸úÀ¸þ¾å¡Ë
- Æ¿Ì¾ÅêÉ¼À©ÅÙ¡ÊÈëÌ©ÅêÉ¼¡Ë¤ÎÆ³Æþ
- ¼èÄùÌò¸õÊä¼Ô¤Î¸ø±×Ë¡¿Í·óÌ³¤Î³«¼¨µÁÌ³²½
¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ÁÅª¸þ¾å¤òÁÀ¤¦Äó°Æ·²¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á£µµÄ°Æ¤¬¡¢ÊÆµÄ·è¸¢¹Ô»È½õ¸À²ñ¼Ò¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¡ÊGlass Lewis¡Ë¤ª¤è¤ÓÆüËÜ¥×¥í¥¯¥·ー¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½ê¡¢¤µ¤é¤ËISS¡ÊInstitutional Shareholder Services¡Ë¤Î3¼Ò¤¹¤Ù¤Æ¤«¤é»¿À®¿ä¾©¤ò¼õ¤±¤¿¡Ê½ÐÅµ¡§ÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ 2010Ç¯6·î18ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)¡Ë¡£ISS¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎµÄ·è¸¢¹Ô»È½õ¸À²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¿ä¾©¤Ï¹ñÆâ³°¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¤ÎÈ½ÃÇ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
Æ±Ç¯¡¢
- ¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥³ー¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÇäµÑ¤·¥×¥Ã¥È¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ò½êÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¥Ø¥Ã¥¸¼è°ú¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤³¤È
- ¼èÄùÌò¤¬¼«¼Ò³ô¤òÇäµÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï30ÆüÁ°¤Ë»öÁ°Í½¹ð¤ª¤è¤Ó³«¼¨¤ò¹Ô¤¦¤³¤È
¤È¤¤¤Ã¤¿Æ©ÌÀÀ¶¯²½ºö¤âÄó°Æ¡£¤³¤ì¤é¤ÎµÄ°Æ¤âISS¤Î»¿À®¿ä¾©¤òÆÀ¤Æ¡¢³ô¼çÁí²ñÁ°¤Î»öÁ°½¸·×¤Ç20¡óÂæÈ¾¤Ð¤Î»¿À®É¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡ÊÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹ 2010Ç¯6·î18ÆüÉÕ¡¢Æ±¾å(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL1805H_Y0A610C1000000/)¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìò°÷Êó½·¸ÄÊÌ³«¼¨¤Ê¤É¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¥°¥é¥¹¡¦¥ë¥¤¥¹¤äÆüËÜ¥×¥í¥¯¥·ー¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¸¦µæ½ê¤â»¿À®¿ä¾©¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æü·Ð¿·Ê¹¡Ê2010Ç¯6·î21ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.nikkei.com/article/DGXNASFL21086_R20C10A6000000/)¡Ë¡¢Bloomberg¡Ê2010Ç¯6·î17ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2010-06-17/L454710D9L3501)¡Ë¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ê2010Ç¯6·î21ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://toyokeizai.net/articles/-/4758?display=b)¡Ë¤Ê¤É¤Î¼çÍ×¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÊóÆ»¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ³ô¼çÁí²ñ¤Ç¤Ï48¡óÄ¶¤Î»¿À®Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢·Ð±Ä¿Ø¤È¤Î·úÀßÅªÂÐÏÃ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·Ð±ÄÆ©ÌÀÀ¡×¡Ö¼Ò³°¼èÄùÌòµ¡Ç½¡×¡ÖµÄ·è¸¢¹Ô»ÈÀ©ÅÙ¡×¤Î¼Â¼ÁÅª²þÁ±¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¤³¤Î°ìÏ¢¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ÝÄ§Åª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ÈÉ¾²Á¤µ¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥à¥¹¥¯»ö·ï¡ÊÅìµþ¹âºÛ Ê¿À®26Ç¯¡Ê¥Í¡ËÂè3215¹æ¡¢Ê¿À®27Ç¯3·î19ÆüÈ½·è¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ª¤è¤ÓÅìµþ¹âºÛÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö³ô¼°Á´Éô¼èÆÀ¤ò¹Ô¤Ã¤¿³ô¼çÁí²ñ¤Î·èµÄ¼è¤ê¾Ã¤·¡×¤òÌ¿¤¸¤ëÈ½·è¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¾¯¿ô³ô¼çÊÝ¸î¤Î»ÊË¡Åª¼Â¸úÀ¤ò¼Â¾Ú¤·¤¿¡Ê½ÐÅµ¡§ClairË¡Î§»öÌ³½ê¥Ö¥í¥° 2015Ç¯4·î15ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://clairlaw.jp/blog/2015/04/post-4-1.html?utm_source=chatgpt.com)¡Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥¢¥¹¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡Ê¸½¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¤¯¤Õ¤¦½»¤Þ¤¤¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¤¬ µì·Ð±Ä¿Ø¤òÄóÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Â»³²Çå½þÀÁµá»ö·ï¡ÊÅìµþÃÏºÛÌ±»öÂè8Éô¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ñ¼ÒË¡Âè849¾òÂè1¹à¤Ë´ð¤Å¤¯³ô¼çÊä½õ»²²Ã¿Í¤È¤·¤Æ»²²è¡£2025Ç¯3·î27ÆüÉÕ¤Ç¾¡ÁÊÈ½·è¡ÊºÛÈ½Ä¹¡§ºûËÜÅ¯Ïº¡¢¹çµÄºÛÈ½´±¡§°ËÆ£·½»Ò¡¦ÆâÎÓ¾°µ×¡Ë¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢µì·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ë²Í¶õÇä¾å·×¾å¤Ê¤É¤ÎÉÔÀµ²ñ·×¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢³ô¼ç¤Ë¤è¤ë»ÊË¡Åª¸¢Íø¹Ô»È¤ÎÍ¸úÀ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤µ¤¯¤é¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥Ë¥åー¥¹¡Ê2025Ç¯3·î28ÆüÉÕ¡¢µ»öURL(https://tinyurl.com/5t2ju8hb)¡Ë¤Ë¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÀ®²Ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»³Ãæ¤Ï¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¼Â¸úÀ¤ò¸½¾ì¤Ç¾ÚÌÀ¤¹¤ëÅê»ñ²È¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÅý¼£²þ³×¤È»ñËÜ»Ô¾ì¤Î·òÁ´²½¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï½©ÅÄ¸¤¤Î°¦¹¥²È¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Î²¹ÀôÃÏ¤ò½ä¤ë¡Ö²¹Àô¤á¤°¤ê¡×¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Á³¡¦Ê¸²½¡¦ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¹Àô¤òÄÌ¤¸¤¿¿´¿È¤ÎºÆÀ¸¤È¹ñºÝ¸òÎ®¤Î°ÕµÁ¤òÃµµá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£´¡¥Åö¼ÒÂåÉ½¥³¥á¥ó¥È
ËÜ½ñ¡ØÃÎ¼±·ÐºÑ¤Î·ÁÀ®¡ÊThe Gifts of Athena¡Ë¡Ù¤Ï¡¢ÃÎ¼±¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤ò¡¢Ã»´üÅª¤ÊÀ®¸ùÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ôÉ´Ç¯Ã±°Ì¤ÎÎò»Ë¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¤¤¿¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¸¦µæ¤Ç¤¹¡£¥¸¥ç¥¨¥ë¡¦¥â¥¥¤¥¢»á¤Î2025Ç¯ÅÙ¤Î¥Îー¥Ù¥ë·ÐºÑ³Ø¾Þ¤Î¼õ¾Þ¤Ï¡¢ÃÎ¼±¡¦À©ÅÙ¡¦µ»½Ñ³×¿·¤Î´Ø·¸À¤¬¡¢¸½Âå·ÐºÑ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤ÇÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜÆÉ½ñ²ñ¤¬¡¢ÃÎ¼±·ÐºÑ¤ÎËÜ¼Á¤òÂª¤¨Ä¾¤·¡¢´ë¶È·Ð±Ä¤äÀ¯ºö¡¢¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î³Î¤«¤Ê»ëºÂ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡Ã¾¯¿ô³ô¥É¥Ã¥È¥³¥à³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¡¡https://www.shosukabu.com¡¡¡Ë
½êºßÃÏ¡ÃÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è
ÂåÉ½¼Ô¡ÃÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡¡»³ÃæÍµ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡Ã²ñ¼ÒË¡´ØÏ¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢³ô¼ç¸¢ÊÝ¸î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢´ë¶ÈÅý¼£ÂÎÀ©»Ù±ç¡¢¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãーÅê»ñ¡¢AI´ØÏ¢»ö¶È¡¢ÉÔÆ°»º»ö¶È
¢¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¶âÍ»Ä£¤Î¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëµ¡´ØÅê»ñ²È¤Î¤¿¤á¤Î¸¶Â§¡×¡ÊÆüËÜÈÇ¥¹¥Á¥å¥ïー¥É¥·¥Ã¥×¡¦¥³ー¥É¡Ë¤Ë½àµò¤·¡¢Åê»ñÀè´ë¶È¤Î¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤ª¤è¤Ó·úÀßÅª¤ÊÂÐÏÃ¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.shosukabu.com/stewardship-code/
¢£Åö¼Ò¤ÎÍýÇ°¤ÈÅê»ñÊý¿Ë
Åö¼Ò¤ÏÃæÄ¹´üÊÝÍ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ç´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤·¡¢Ã»´üÅª¤ÊÇäÇã±×¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Åê»ñ¤Ï¹Ô¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤ËÅö¼Ò¤Ï¡¢Ã»´üÅª¤ÊÍø±×ÄÉµá¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥æ¥À¥ä¿Í¤Ë¾¡¤Æ¤ëÆüËÜ¤òºî¤ë¡×¤³¤È¤ò²ñ¼Ò¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÄÍø´ë¶È¤È¤·¤Æ¤ÎÍø±×¡¦Çä¾å³ÈÂç¤òÁ°Äó¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÇÂÐÅù¤Ë¶¥¤¤¹ç¤¨¤ë¶âÍ»ÎÏ¡¦À¯¼£ÎÏ¡¦Ê¸²½ÎÏ¤òÈ÷¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ê¾åÌ¿Âê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÍýÇ°¤ò¼Ò²ñÅªÄ¬Î®¤Ø¤È°é¤Æ¤ë¤¿¤á¡¢
½¾¶È°÷¡¦Åê»ñ²È¡¦¼è°úÀè¡¦Åê»ñÀè´ë¶È¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤È¤Î¶¨¶È¤ò½Å»ë¤·¡¢
Ã»´üÅªÍø±×¤è¤ê¤âÄ¹´üÅª¼Ò²ñÅªÍø±×¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å