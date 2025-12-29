¡Ú¸Þ¹á±Ø¡Û¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥àReViNa(¥ì¥Ó¥Ê)¸Þ¹áÅ¹¤¬2025Ç¯12/15(·î)¥ªー¥×¥ó¡ªÌµÎÁÂÎ¸³¼Â»ÜÃæ¡ª
³ô¼°²ñ¼ÒREJUVENATE¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò ÃæÅçÊâµª¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤Ë¡Ø¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥àReViNa(¥ì¥Ó¥Ê)¸Þ¹áÅ¹¡Ù¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¡Ê½êºßÃÏ¡§¢©270-2218¡¡ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¸Þ¹áÀ¾1ÃúÌÜ11-1¡¡¥×¥ì¥ß¥¹¸Þ¹á2F¡Ë¡¡ÀéÍÕ¸©18Å¹ÊÞÌÜ¤Î½ÐÅ¹¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥àReViNa(¥ì¥Ó¥Ê)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥àReViNa(¥ì¥Ó¥Ê)¤Ï¡¢¡Ö°ì½Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯°ìÀ¸¤Î¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤ÎÄó¶¡¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë2022Ç¯3·î1Æü¡¢ÀéÍÕ¸©»Í³¹Æ»»Ô¤Ë¤Æ¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Î±¿±Ä¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éßµï¤Î¹â¤¤ÅÔ²ñ¤Ê¥¤¥áー¥¸¤Î¤¢¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤òÃÏÊý¤ä¹Ù³°¤Î½»Âð³¹¤òÃæ¿´¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â¡¢Ã¯¤Ç¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿È¶á¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥´ー¥ë¤Ë1¹æÅ¹½ÐÅ¹¤«¤é2Ç¯¤ÇÁ´¹ñ30Å¹ÊÞ¥ªー¥×¥ó¤È³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Áé¤»¤¿¤½¤ÎÀè¤Ø¡Ú¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Û
ReViNa(¥ì¥Ó¥Ê)¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤ÎÍýÁÛ¤ò³ð¤¨¤ë¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ç¤¹¡£
Áé¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢·ò¹¯Åª¤ÇÈþ¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤Ø¤ÈºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÆ³¤¤Þ¤¹¡£
°µÅÝÅª¤Ê·ë²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥á¥½¥Ã¥É
ºÇÃ»¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
½µ2²ó60Ê¬¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¸úÎ¨Åª¤ËÂå¼Õ¤ò¾å¤²¡ÖÁé¤»¤ä¤¹¤¤ÂÎ¼Á¡×¤Å¤¯¤ê
¿É¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¥ì¥Ó¥Ê¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤¬¡¢¥È¥ìー¥Êー¤Î»ØÆ³¤Ë¤è¤ë½µ2²ó¡¢1Æü¤ï¤º¤«60Ê¬¤Î¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥ì¥Ó¥Ê¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬¡¢±¿Æ°¤Ç»éËÃ¤òÇ³¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÃÊ¤«¤é»éËÃ¤¬Ç³¤¨¤ä¤¹¤¤¥«¥é¥À¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤ÐÍ»ÀÁÇ±¿Æ°¤Ç»éËÃ¤òÇ³¤ä¤¹¤È¡¢1kgÁé¤»¤ë¤Ë¤Ï150kmÁö¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶ÚÆùÎÌ¤ÎÂ¿¤¤¥«¥é¥À¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²þ¤á¤Æ±¿Æ°¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æü¾ï¤ÎÆ°ºî¤À¤±¤Ç»éËÃ¤¬Ç³¾Æ¤µ¤ì¡¢¼«Á³¤ÈÁé¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
Áé¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¿ÈÂÎ¤ËÊÑ¤¨¤ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯Åª¤Ë°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¸«¤¿ÌÜ¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÀ¸ºÇ¹â¤Î¥«¥é¥À¤Ø¤ÈÆ³¤¯¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥È¥ìー¥Êー
ÆüËÜ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÀÓ¤Èµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥È¥ìー¥Êー¿Ø
¥ì¥Ó¥Ê¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¤ÏÈþ¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÍ¥¾¡¡¦Æþ¾Þ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡¢¶È³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÀº±Ô¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÃÎ¼±¤È·Ð¸³¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ëºÎÍÑÇÜÎ¨50ÇÜ¤ÎÆþ¼Ò»î¸³¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤ÀÁé¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¹Í¤¨¤ë¡Ö¤³¤ó¤Ê¥«¥é¥À¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢ÂÎ¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¹âÅÙ¤ÊÃÎ¼±¤È½ÏÎý¤Î·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥È¥ìー¥Êー¤À¤«¤é¤³¤½¤ªµÒÍÍ¤Î·ë²Ì¤ËÀÕÇ¤¤ò»ý¤Á¡¢À®¸ù¤Þ¤ÇºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÆ³¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿Ç¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¿©¤Ù¤ÆÁé¤»¤ë¿©»ö»ØÆ³
ÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëËèÆü¤Î¿©»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬90¿©Ê¬¡ª¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òËÉ¤®ÌµÍý¤Ê¤¯¸úÎ¨¤è¤¯Áé¤»¤ë¡ª
¥ì¥Ó¥Ê¤Ç¤Ï²Ê³ØÅªº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢¿©»ö¤ÎÎÌ¡¦¿©ºà¡¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤äÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿»ØÆ³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¸úÎ¨Åª¤Ë·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ì¥Ó¥Ê¤Ç¤Ï¡¢Ëè²ó¤Î¿©»öÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥áー¥ë¤äLINE¤Ë¤Æ¤¢¤Ê¤¿ÀìÂ°¤Î¥È¥ìー¥Êー¤«¤é»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤ÏËè¿©»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢·î¤Ë90¿©Ê¬¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´¼«¿È¤ÎÂÎ¼Á¤Ë¹ç¤Ã¤¿ÂÀ¤ê¤Ë¤¯¤¤¿©ºà¤äÎÌ¤ò¸«¶Ë¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥×¥í¥°¥é¥à½¤Î»¸å¤â¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥ì¥Ó¥Ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Î¤«¡©ÅöÅ¹¤Î7¤Ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê
£±.¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¥ì¥Ó¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤ÀÁé¤»¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢Èþ¤·¤¯°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¿ÈÂÎ¤òºî¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÊÑ²½¤ò½Å»ë¤·¤¿¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦︎¤ªÊ¢¡¦¹ø¤Þ¤ï¤ê¤Î»éËÃ¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¤
¡¦︎ÂÀ¤â¤â¡¦Æó¤ÎÏÓ¤òºÙ¤¯¤·¤¿¤¤
¡¦︎ÇØÃæ¡¦¤ª¿¬¤Î¤¿¤ë¤ß¤òÌµ¤¯¤·¤¿¤¤
¡¦︎¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤òåºÎï¤Ë¤·¤¿¤¤
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÅª¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥ì¥Ó¥Ê¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÏÀäÂÐ¤Î¼«¿®¤È¼ÂÀÓ¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ¤·¤¯Áé¤»¤ë¤È¤¤¤¦º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤ò¡¢¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£².ºâÉÛ¤ËÍ¥¤·¤¤²Á³ÊÀßÄê¤Ç·ÑÂ³¤·¤ÆÄÌ¤¤¤ä¤¹¤¤
Âç¼ê¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥à¤Ç¤Ï2¥ö·î30Ëü±ß°Ê¾å¤¬Áê¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢¥ì¥Ó¥Ê¤Ç¤ÏÂ¾¼Ò¤ÎÈ¾³Û°Ê²¼¤ÎÎÉ¿´Åª¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Î¤¿¤á¡¢Ä¹¤¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¿ÈÂÎ¤¬ÊÑ¤ï¤ë´¶Æ°¤ò¡¢¤è¤êÂô»³¤Î¿Í¤ØÆÏ¤±¤¿¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¥ì¥Ó¥Ê¤Ç¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¹ë²Ú¤ÊÆâÁõÈñÍÑ¤äÌµÂÌ¤Ê¹¹ðÈñ¤òºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°èºÇ°Â¥ì¥Ù¥ë¤Î²Á³Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³.µ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÃúÇ«¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°
¥ì¥Ó¥Ê¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦︎¿ÈÂÎ¤Î¤ªÇº¤ß¡¢¤ªº¤¤ê¤´¤È
¡¦︎²áµî¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È·Ð¸³
¡¦︎¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ê¤¿¤¤¿ÈÂÎ¡¢¾õÂÖ
¤Ê¤É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¤ª»Ç¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¡É¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤ò1ÈÖÂçÀÚ¤Ë¹Í¤¨¡¢ÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
£´.¥ê¥Ð¥¦¥ó¥ÉÍ½ËÉ¤âËüÁ´¡ª2Ç¯´Ö¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íーÉÕ¤
¥ì¥Ó¥Ê¤Ç¤Ï¡¢·î³Û¥³ー¥¹¤ò½ü¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¥³ー¥¹¤Ë2Ç¯´Ö¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Õ¥©¥íー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³ー¥¹½ªÎ»¸å¤Ç¤â¡¢24»þ´Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ä¿©»ö¥á¥Ë¥åー¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¥È¥ìー¥Êー¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â´¶È¸å¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈËÉ»ß¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£µ.Á´Å¹ÊÞÄÌ¤¤¤ä¤¹¤µÈ´·²¡ª±ØÅÌÊâ5Ê¬¡ª
¥ì¥Ó¥Ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¸ú²Ì¤Î¹â¤µ¤«¤é¡¢±óÊý¤«¤é¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤¿¤á¡¢±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
£¶.¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤âOK¡ª»º¸åÂÀ¤ê¤â¤ªÇ¤¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ì¥Ó¥Ê¤Ç¤ÏÁ´Å¹¥Ù¥Óー¥µー¥¯¥ë¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤¬ÌÜ¤ÎÆÏ¤¯ÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´¼«¿È¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤Þ¤¹
£·.´°Á´Í½ÌóÀ©¤À¤«¤éÂÔ¤Á»þ´Ö¤Ê¤¯²÷Å¬¤ËÄÌ¤¨¤ë
¥ì¥Ó¥Ê¤Ç¤Ï´°Á´Í½ÌóÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÂ°¥È¥ìー¥Êー¤È¤Î¥Þ¥ó¥Äー¥Þ¥ó»ØÆ³¤Î¤¿¤á¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º½¸Ãæ¤·¤Æ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥àReViNa(¥ì¥Ó¥Ê)¸Þ¹áÅ¹ ³µÍ×
¢£Å¹ÊÞÌ¾¡¡¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥àReViNa(¥ì¥Ó¥Ê)¸Þ¹áÅ¹
½»½ê¡§ÀéÍÕ¸©¾¾¸Í»Ô¸Þ¹áÀ¾1ÃúÌÜ11-1¡¡¥×¥ì¥ß¥¹¸Þ¹á2F
±Ä¶È»þ´Ö¡§9:00～23:00
ÅÅÏÃ¡§050-3706-1018
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¸Þ¹á±ØÅÌÊâ5Ê¬
¸ø¼°HP
https://revina-personalgym.com/goko/
¡Ú»ÜÀß¾ðÊó¡Û
¡¦´°Á´¸Ä¼¼
¡¦ËÜ³ÊÅª¥Þ¥ë¥Á¥Þ¥·¥ó´°È÷
¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¥¦¥©ー¥¿ーÌµÎÁ´°È÷
¡¦¥¿¥ª¥ë¡¢¥¦¥§¥¢¥ì¥ó¥¿¥ë¤¢¤ê
¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿©»ö»ØÆ³¤¢¤ê
¡¦Â¾Å¹ÊÞÁê¸ßÍøÍÑ²Ä
ÎÁ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£Æþ²ñ¶â¡§33,000±ß¢ª¥ªー¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Úー¥ó11,000±ß
¢£¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥×¥é¥ó(1²ó60Ê¬)
ÉôÊ¬Áé¤»¥³ー¥¹½µ1²ó¡Ê2¥ö·î8²ó～¡Ë ¡¡¡¡ / 39,600±ß(ÀÇ¹þ)/·î
¥Õ¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¥³ー¥¹½µ2²ó¡Ê2¥ö·î16²ó～¡Ë/ 70,400±ß(ÀÇ¹þ)/·î
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥³ー¥¹½µ3²ó¡Ê2¥ö·î24²ó～¡Ë¡¡/ 132,000±ß(ÀÇ¹þ)/·î
¢£¥Þ¥ó¥¹¥êー¥×¥é¥ó(¥é¥¤¥È1²ó40Ê¬/¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É1²ó60Ê¬)
¢¨·îÊ§¤¤À©
¥é¥¤¥È·î2²ó¡¡/16,280±ß(ÀÇ¹þ)
¥é¥¤¥È·î4²ó¡¡/28,160±ß(ÀÇ¹þ)
¥é¥¤¥È·î8²ó¡¡/48,400±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É·î2²ó¡¡/21,780±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É·î4²ó¡¡/38,280±ß(ÀÇ¹þ)
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É·î8²ó¡¡/65,780±ß(ÀÇ¹þ)
¡¦¤ª»ÙÊ§ÊýË¡
¶ä¹Ô¿¶¹þ¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡¢¥íー¥ó
ÌµÎÁ¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°/ÂÎ¸³¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Î¤´Í½Ìó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²¼µHP¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½é²óÂÎ¸³¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤¬ÄÌ¾ï5,500±ß¤Î¤È¤³¤íÌµÎÁÂÎ¸³¼Â»ÜÃæ¡ª
https://revina-personalgym.com/counseling/
(24»þ´Ö¼õÉÕÂÐ±þ)
¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥¸¥àReViNa(¥ì¥Ó¥Ê)Å¹ÊÞ°ìÍ÷
±¿±Ä¸µ¾ðÊó
¢£³ô¼°²ñ¼ÒREJUVENATE
¢©150-0022
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷Æî3-10-6 ¥ß¥ä¥±¥Ûー¥à¥º202
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÅçÊâµª
ÀßÎ©¡§2022Ç¯3·î
»ñËÜ¶â¡§500Ëü±ß
HP¡§https://rejuvenate.co.jp/