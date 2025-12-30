ÇÐÍ¥¤È¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¡¢¤½¤ÎÆó¤Ä¤Î´é¤ò»ý¤Ä¡ÖLEE YUN SEO(¥¤¡¦¥æ¥ó¥½)¡×½é¤ÎÆüËÜÃ±ÆÈ¸ø±é³«ºÅ·èÄê¡ª
¢£ ¸ø±é³µÍ×
¡ã¥¿¥¤¥È¥ë¡ä2026 LEE YUN SEO LIVE & FAN MEETING IN TOKYO¡ãÆü»þ¡äPART 12026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡ËFan Meeting 13:00 / Live 19:00PART 22026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡ËLive 13:00 / Fan Meeting 19:00¢¨HOUSE OPEN¡§³Æ¸ø±é30Ê¬Á°¢¨ÊªÈÎ¡§³Æ¸ø±é90Ê¬Á°～HOUSE OPEN¤Þ¤Ç¡ã²ñ¾ì¡äÅìµþÅÔÂæÅì¶èÆâ LIVE HOUSE¢¨¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¡ã¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡äÁ°Çä¡§\8,800 ¡Ü 1Drink¡ÊÊÌÅÓ¡ËÅöÆü¡§\9,800 ¡Ü 1Drink¡ÊÊÌÅÓ¡Ë¡ãÆþ¾ìÆÃÅµ¡ä¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥é¥ó¥À¥àÀ¸¼Ì¿¿¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþURL¡ähttps://cream-ticket.com/202602leeyunseo/https://cream-ticket.com/202602leeyunseo/
¢£ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
LEE YUN SEO¡Ê¥¤¡¦¥æ¥ó¥½¡Ë2000Ç¯7·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¿¿ÈÄ¹185cm¡£Mnet¡ÖSTEAL HEART CLUB¡×¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡ÊGuitar Position 4°Ì¡¢Áí¹ç12°Ì¡Ë¡£ÇÐÍ¥¤È¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤òÊÂ¹Ô¤·¡¢É½¸½ÎÏ¤È²»³ÚÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡£Instagram - https://www.instagram.com/stndpprft/InstagramÅê¹Æ :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DSWqjnxCa76/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==/
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Lapis Lazuli³ô¼°²ñ¼ÒHP: https://lapislazuli.world/X: https://www.x.com/2lent_officialInstagram: https://www.instagram.com/2lent_official